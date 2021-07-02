У громадському транспорті Києва більше не буде кондукторів: Посаду офіційно скасували

З 1 липня в наземному міському транспорті Києва вже не буде кондукторів, які продають квитки на проїзд у тролейбусах, трамваях і автобусах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це повідомили в "Київпастрансі".

Частину колективу буде переведено на іншу посаду.

"Посада кондуктора офіційно скасована від сьогодні. Частина співробітників, які виконували цю роботу, переведені на суміжні професії. А саме ними посилено штат контролерів, які перевіряють оплату проїзду в міському транспорті", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що штат кондукторів налічував до тисячі осіб. Частині з них довелося звільнитися, оскільки вони не підходять на роботу контролерами за віком. На підприємстві зазначають, що закликають пасажирів справно оплачувати проїзд у міському наземному транспорті, оскільки контроль буде посилено на всіх маршрутах.

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