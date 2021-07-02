УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13071 відвідувач онлайн
Новини
12 153 34

У громадському транспорті Києва більше не буде кондукторів: Посаду офіційно скасували

У громадському транспорті Києва більше не буде кондукторів: Посаду офіційно скасували

З 1 липня в наземному міському транспорті Києва вже не буде кондукторів, які продають квитки на проїзд у тролейбусах, трамваях і автобусах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це повідомили в "Київпастрансі".

Частину колективу буде переведено на іншу посаду.

"Посада кондуктора офіційно скасована від сьогодні. Частина співробітників, які виконували цю роботу, переведені на суміжні професії. А саме ними посилено штат контролерів, які перевіряють оплату проїзду в міському транспорті", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що штат кондукторів налічував до тисячі осіб. Частині з них довелося звільнитися, оскільки вони не підходять на роботу контролерами за віком. На підприємстві зазначають, що закликають пасажирів справно оплачувати проїзд у міському наземному транспорті, оскільки контроль буде посилено на всіх маршрутах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швидкість електросамокатів у Києві обмежать до 20 км/год

Автор: 

Київ (19469) Київпастранс (229) проїзд (278) транспорт (1393)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
https://twitter.com/nasia014
https://twitter.com/nasia014
https://twitter.com/nasia014


https://twitter.com/nasia014
https://twitter.com/nasia014

Олександр Погребиський

@nasia014

·https://twitter.com/nasia014/status/1410636796711555074 18 год

Сьогодні ВРУ проголосувало законопроект 5600. А це значить що акцизний збір тепер не буде залишатись у місцевому бюджеті, гудбай децентралізація… Зелена команда руйнує все на своєму шляху….
показати весь коментар
02.07.2021 13:57
+12
Значит билеты продавать будут водители.
Ждём роста ДТП.
За рулём, в маске, ещё и пассажиров обилечивать - высший пилотаж.
показати весь коментар
02.07.2021 14:04
+12
Ідіот клептоман при владі...
Що буде з країною..
показати весь коментар
02.07.2021 14:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://twitter.com/nasia014
https://twitter.com/nasia014
https://twitter.com/nasia014


https://twitter.com/nasia014
https://twitter.com/nasia014

Олександр Погребиський

@nasia014

·https://twitter.com/nasia014/status/1410636796711555074 18 год

Сьогодні ВРУ проголосувало законопроект 5600. А це значить що акцизний збір тепер не буде залишатись у місцевому бюджеті, гудбай децентралізація… Зелена команда руйнує все на своєму шляху….
показати весь коментар
02.07.2021 13:57 Відповісти
ЗЕ узурпував владу.
показати весь коментар
02.07.2021 14:03 Відповісти
Ідіот клептоман при владі...
Що буде з країною..
показати весь коментар
02.07.2021 14:05 Відповісти
Зеленых не волнует судьба страны, они здесь лишь на заработках и украинцами себя не считают.
показати весь коментар
02.07.2021 14:35 Відповісти
...сказал коричневый под проксёй )))
показати весь коментар
02.07.2021 21:12 Відповісти
Значит билеты продавать будут водители.
Ждём роста ДТП.
За рулём, в маске, ещё и пассажиров обилечивать - высший пилотаж.
показати весь коментар
02.07.2021 14:04 Відповісти
главное маску приплести. она ж так мешает управлению!
дтп не вырастет, а вот движение замедлится.
показати весь коментар
02.07.2021 14:05 Відповісти
5 минут не мешает.
А пол дня за рулём в душном городе и нервными пассажирами...
Давай у водителей спросим, как оно - в маске пол дня.
показати весь коментар
02.07.2021 14:08 Відповісти
У кабіні, за закритими дверима ? У масці ? Точно ?
показати весь коментар
02.07.2021 14:26 Відповісти
всегда угораю с подобных доводов. потому что в больнице наверняка дышать будет легче. вот так :

У громадському транспорті Києва більше не буде кондукторів: Посаду офіційно скасували - Цензор.НЕТ 4492
показати весь коментар
02.07.2021 21:11 Відповісти
А Ви посидьте в масці хоча б 8 годин. Просто посидьте, нічого не роблячи.
показати весь коментар
03.07.2021 07:31 Відповісти
и посижу и похожу. то шо интубация мне нафиг не надо. и дышать через ивл придется гораздо дольше, чем 8 часов. ну конечно, это не в 100% случаев, но лично я рисковать не хочу.
показати весь коментар
04.07.2021 00:12 Відповісти
Со временем можно расширить ассортимент. Кроме билетов продавать пиво, сигареты и презервативы. Последнее в переполненном транспорте особенно актуально. Плюс можно на сдачу давать тем, кто покупая один билетик даёт 200 грн.
показати весь коментар
02.07.2021 14:09 Відповісти
Вот ты нам и рассказал о своих главных потребностях.
Только, Дед, зачем тебе презервативы?
Чтобы пиво в бутылке не выдыхалось?
показати весь коментар
02.07.2021 14:11 Відповісти
Вместо носков в дождливую погоду одеваю.
показати весь коментар
02.07.2021 14:12 Відповісти
Давай по теме и без больных фантазий.
показати весь коментар
02.07.2021 14:14 Відповісти
Так чітко по темі. Ви запитали - він конкретно відповів.
показати весь коментар
03.07.2021 07:32 Відповісти
Тут не важно, кто будет продавать билеты. Акцент сделан на то, что убрали продающих и увеличили проверяющих. Упор сделан на увеличение штрафов.
показати весь коментар
02.07.2021 14:29 Відповісти
Маячня. Квитки мало хто купляє. Кондуктор тепер контролює сплату проїзду лише за звуком сі бемоль від валідатора і робить відчайдушну рекламу своїм паперовим квиткам.
показати весь коментар
02.07.2021 14:35 Відповісти
У Києві паперовий квиток придбаває один із кількох десятків пасажирів. У всіх картки та смартафони. А от кондуктор став би у нагоді щоби знайти механічний діркокол, тепер він один на увесь автобус і зазвичай захований десь серед гаджетів та кондиціонерів.
показати весь коментар
02.07.2021 14:30 Відповісти
Нормальная адженда, - все на биржу труда!
показати весь коментар
02.07.2021 14:07 Відповісти
Да там 60% пенсіонери були.
показати весь коментар
02.07.2021 14:27 Відповісти
шмэгаль уже 500 000 рабочих мест создал, так что работ будет навалом.
показати весь коментар
02.07.2021 14:31 Відповісти
Это все так, токо для покупки билетов нужны еще и повсеместно установленные автоматы. А на самом деле их с гулькин нос. Как со времен СССР -решают проблему через задний проход.
показати весь коментар
02.07.2021 14:32 Відповісти
Шановнэ панство, а что сейчас в киевском транспорте для проезда? Смарт карта как в метро? И работает ли карта от метро в трамваях и проч.. или надо отдельные карты? И что в маршрутках? Как обычно грязный нал?
Спасибо!
показати весь коментар
02.07.2021 14:47 Відповісти
Кондукторов переименовали в колекторов.
показати весь коментар
02.07.2021 14:51 Відповісти
Господи! як добре що маю крихітну ашку...
показати весь коментар
02.07.2021 15:06 Відповісти
Усилят командой боксеров. Клычко своих решил пристроить, да и киевлянам надо привыкать к побоям... Холодная зима на носу, что бы сидели тихо...
показати весь коментар
02.07.2021 15:43 Відповісти
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИХ НЕОБХОДИМО ПОСЛАТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ПРИРОДУ !!!
показати весь коментар
02.07.2021 15:49 Відповісти
Вообще это глупость и скоро мы все будем свидетелями. Ну "силовик" Клячко решил "да будет так". А в случае когда трамвай попадает в ДТП это вообще катастрофа. Водитель не дееспособен, а кондуктор исполняет старую песню "пройдите граждане вперёд" НО теперь уже стоя на остановке, будучи безработным и голым как абориген. Для начала пусть Виталя откажется от секретарш, ну вроде как не нужны, а потом в Борисполе сократят всех стюардес, а вместо этого всем пассажирам выдадут парашюты, под слоган "спасение утопающих дело рук утопающих. Браво Виталя, шоколадный цирк уехал, а клоуны кое где у нас порой остались.
показати весь коментар
02.07.2021 17:47 Відповісти
Почалося 2-ге півріччя 21 року 21 століття ...
А тут - ще потрібні кондуктори
Тільки не кажіть , що є старші люди , які вміють тільки готівкою - вони вже усі давно пенсіонери - які і їздять задурно ...
У мене самого до пенсії - меньше 5 місяців ...
А контролери - таки потрібні , бо час йде , а халявщиків хватає
показати весь коментар
02.07.2021 18:48 Відповісти
Бажаю Вам попасти в ситуацію, коли по якійсь причині оплата безналом просто не спрацює, а тут зайдуть оті самі переведені кондуктори. Бачив не раз, як у трамваї пробували заплатити по кюар-коду, а воно - пук.
показати весь коментар
03.07.2021 07:47 Відповісти
С 1 июля в наземном городском транспорте Киева уже не будет кондукторов, которые продают билеты на проезд в троллейбусах, трамваях и автобусах. Источник: https://censor.net/ru/n3274748

З чим Киїів і поздоровляю...
показати весь коментар
02.07.2021 21:49 Відповісти
Буде так. Водій продає квитки. Настрій - припіднятий. Щоб більше "обілетити", вхід-вихід виключно через передні двері. Решту дверей водій не відчиняє. Взагалі. Люди шоркаються вздовж трамвая-тролейбуса-автобуса сюди-туди, піднімаючи один одному настрій ліктями та інтенсивно поширюючи ковід. Другому допомагає також погане провітрювання транспорту. Літом, правда, частково будуть спасати відчинені вікна. Це реальна картина Дніпра. Київ, привіт!
показати весь коментар
03.07.2021 07:42 Відповісти
 
 