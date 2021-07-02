У громадському транспорті Києва більше не буде кондукторів: Посаду офіційно скасували
З 1 липня в наземному міському транспорті Києва вже не буде кондукторів, які продають квитки на проїзд у тролейбусах, трамваях і автобусах.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це повідомили в "Київпастрансі".
Частину колективу буде переведено на іншу посаду.
"Посада кондуктора офіційно скасована від сьогодні. Частина співробітників, які виконували цю роботу, переведені на суміжні професії. А саме ними посилено штат контролерів, які перевіряють оплату проїзду в міському транспорті", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що штат кондукторів налічував до тисячі осіб. Частині з них довелося звільнитися, оскільки вони не підходять на роботу контролерами за віком. На підприємстві зазначають, що закликають пасажирів справно оплачувати проїзд у міському наземному транспорті, оскільки контроль буде посилено на всіх маршрутах.
Будь ласка, зачекайте...
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Олександр Погребиський
@nasia014
·https://twitter.com/nasia014/status/1410636796711555074 18 год
Сьогодні ВРУ проголосувало законопроект 5600. А це значить що акцизний збір тепер не буде залишатись у місцевому бюджеті, гудбай децентралізація… Зелена команда руйнує все на своєму шляху….
Що буде з країною..
Ждём роста ДТП.
За рулём, в маске, ещё и пассажиров обилечивать - высший пилотаж.
дтп не вырастет, а вот движение замедлится.
А пол дня за рулём в душном городе и нервными пассажирами...
Давай у водителей спросим, как оно - в маске пол дня.
Только, Дед, зачем тебе презервативы?
Чтобы пиво в бутылке не выдыхалось?
Спасибо!
А тут - ще потрібні кондуктори
Тільки не кажіть , що є старші люди , які вміють тільки готівкою - вони вже усі давно пенсіонери - які і їздять задурно ...
У мене самого до пенсії - меньше 5 місяців ...
А контролери - таки потрібні , бо час йде , а халявщиків хватає
З чим Киїів і поздоровляю...