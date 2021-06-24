УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11102 відвідувача онлайн
Новини
4 691 64

Швидкість електросамокатів у Києві обмежать до 20 км/год

Швидкість електросамокатів у Києві обмежать до 20 км/год

По місту можна буде кататися з максимальною швидкістю 20 км/год, а не 30-35 км/год, як зараз. У пішохідних, історичних і зелених зонах швидкість обмежать до 14 км/год.

Відповідний Меморандум Київська міська державна адміністрація підписала з сімома компаніями, що надають електросамокати в оренду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

За словами заступника голови КМДА Костянтина Усова, зараз вулицями Києва їздять майже 4000 прокатних самокатів. Очікують, що до кінця року їх буде 7000.

За його словами, серед головних обмежень, встановлених меморандумом, - зниження максимальної швидкості з 30-35 км/год до 20 км/год. У спеціально визначених (зелених, пішохідних і історичних) зонах швидкість повинна досягати не більше 14 км/год.

"Окрім цього, запроваджуються зони, де буде заборонено залишати самокати. Це історичний центр, зони навколо дипломатичних установ, окремих державних органів, правоохоронних органів, а також суб’єктів, які ведуть свою діяльність у галузі національної безпеки і оборони", – додав заступник голови КМДА.

Також дивіться: На засновника "Телебачення Торонто" Щура напав чоловік на самокаті. ВIДЕО

Також, за його словами, буде запроваджено спеціальний перелік зон, де програмним методом забороняється пересування самокатів. На під’їзді до цих зон самокат буде вимикатися. Серед таких – Пейзажна алея, пішохідна частина вулиці Сагайдачного, деякі релігійні та чутливі зони, наприклад, кладовища, а також частина зон навколо органів державної влади.

"Крім того, ми впорядковуємо точки ранкового старту. 1025 точок будуть у всіх районах Києва на чітко затверджених паркомісцях на 5 і 10 самокатів. І лише з них самокати мають стартувати. Таким чином у місті вирішиться проблема, коли після підзарядки зранку вони стоять деінде", – зазначив Костянтин Усов.

Одним із важливих пунктів Меморандуму є зобов’язання операторів страхувати кожного користувача на випадок нещасних випадків і травм при використанні самокату. Поліс має покривати витрати на медичну допомогу та лікування, а також шкоду, завдану майну третіх осіб – із покриттям від 100 тисяч гривень.

"Щоб такі пригоди було легше ідентифікувати, на кожний самокат із обох боків має наноситись спеціальний номер у форматі літери і трьох цифр. Це дозволить людям скаржитися адресно, передавати інформацію так, щоб ідентифікувати порушників було легше", – зазначив Усов.

Також читайте: Київський швидкісний трамвай на Борщагівку не ходитиме до середини серпня

Автор: 

КМДА (2369) Київ (19448) транспорт (1391) самокат (19)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
а по кабмину какая скорость была допустима?
показати весь коментар
24.06.2021 17:27
+6
какая европа? чучело, назови страны где запрещен самокат.
показати весь коментар
24.06.2021 18:00
+4
Европа продала нам этот хлам,потому что запретили их.
показати весь коментар
24.06.2021 17:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А если номер на самокате хулиганы замажут чем-нибудь, гамном, например - то самокатчика оштрафуют?
А шо если ето не он замазал, а предыдущий самокатчик?
показати весь коментар
24.06.2021 17:16 Відповісти
программно ограничат
показати весь коментар
24.06.2021 17:21 Відповісти
вии филе такую идею ,ну про самокаты ,почему не подкинули? - Днепр может и не первый ..))
показати весь коментар
24.06.2021 17:25 Відповісти
Не програмно, а удаленно ограничат.
Типа тимвьювера. Только скорость превысил - удаленно за руль повернули и....
Морда морда, я асфальт. иду на сближение!!!
показати весь коментар
24.06.2021 19:51 Відповісти
А Ви користувалися самокатом? Болт вимагає фотку при завершенні прокату, тобто чітко буде видно хто ***********
показати весь коментар
24.06.2021 17:32 Відповісти
Нє, чітко буде видно тіки хто на ньому їздив.
А хто *********** і хто гамном номер замазав - можна буде тіки обгрунтовано припустити.
показати весь коментар
24.06.2021 17:38 Відповісти
в суді розкажеш, дивитись треба і відповідати за себе, а не петляти.
показати весь коментар
24.06.2021 19:00 Відповісти
В суде я их пошлю на хер и скажу шо фотографию от Болта они могут себе в жопу засунуть, а судить людей можно токо на основании неких документов, либо предусмотренных Криминальным Кодексом доказательств.
Документов я не подписывал, а какие там Болт фотографии у кого требовал - ето Болта проблемы.
показати весь коментар
25.06.2021 10:52 Відповісти
Не "гамно", а говно.
Где ваши светские манеры ?
показати весь коментар
24.06.2021 21:08 Відповісти
а рост экономики 40%-ми.................. далібуде
показати весь коментар
24.06.2021 17:17 Відповісти
то есть если самокат без моторчика то шо.......
показати весь коментар
24.06.2021 17:25 Відповісти
интересно каким образом операторы обеспечат безопасность движения от самокатов, брошенных посреди проезжей части, в темное время суток?
показати весь коментар
24.06.2021 17:21 Відповісти
На ощупь.....
видимость ноль - иду по приборам......
показати весь коментар
24.06.2021 19:56 Відповісти
номера на самокаты ? и велики тоже ..надо МВД дать такой лакомый кусок
показати весь коментар
24.06.2021 17:22 Відповісти
Когда у амстердамской полиции заканчивается бабло, они выходят вечером в Vondel park и пополняют бюджет за счёт велосипедистов, у которых не работает фонарик. Такое происходит редко, но с неизменным успехом. Отсутствие номеров на великах абсолютно этому не мешает .
показати весь коментар
24.06.2021 17:39 Відповісти
техосмтры, страховки, категории, зкзамены
показати весь коментар
24.06.2021 22:27 Відповісти
огнетушители, аптечки . каски,
показати весь коментар
24.06.2021 22:50 Відповісти
показаковать не дают - шо це твориться та)))
показати весь коментар
24.06.2021 17:23 Відповісти
Я без ремня уже десять лет езжу по городу (осторожно) , тут какие-то самокаты .
показати весь коментар
24.06.2021 17:23 Відповісти
Европа продала нам этот хлам,потому что запретили их.
показати весь коментар
24.06.2021 17:24 Відповісти
Вам - ето кому, вы Болт?
показати весь коментар
24.06.2021 17:44 Відповісти
какая европа? чучело, назови страны где запрещен самокат.
показати весь коментар
24.06.2021 18:00 Відповісти
Тебе ниже люди обьясняют про Голландию как минимум,так что кто тут чучело вопрос)
показати весь коментар
24.06.2021 18:09 Відповісти
Голандія не вся Європа
показати весь коментар
24.06.2021 19:01 Відповісти
В Голланди разрешена лёгкая наркота - им только самоката не хватает.
показати весь коментар
24.06.2021 21:03 Відповісти
,,Чучело,, - это ты представился? Или может решил нахамить.
Фуфло голимое, ты на кого свой писюнчик дрочишь, не научился общению на форуме?

Ватник, ты перепутал место общения. Для тебя оно в твоей засранной уборной с твоим обосранным унитазом🤮🤮🤮
показати весь коментар
29.06.2021 09:36 Відповісти
петушило, ты так и не назвало страны, где запрещен самокат.
показати весь коментар
29.06.2021 10:10 Відповісти
а по кабмину какая скорость была допустима?
показати весь коментар
24.06.2021 17:27 Відповісти
И главному самокатчику ограничат?
показати весь коментар
24.06.2021 17:32 Відповісти
Тут Вася всё объяснил что да как в плане безопасности
https://www.youtube.com/watch?v=SDyZ4LA9B1Q
показати весь коментар
24.06.2021 17:34 Відповісти
В НЛ за катание на электросамокате штраф 390 евро.

Пофиг с какой скоростью.
показати весь коментар
24.06.2021 17:37 Відповісти
Мы не НЛ. Может быть у них это чем-то обосновано.
показати весь коментар
24.06.2021 18:31 Відповісти
Я точно не знаю почему так, но слышал слух, что это из-за большой травмоопасности. Типа можно хорошо раскочегариться и убиться или кого-то другого покалечить.
показати весь коментар
24.06.2021 19:25 Відповісти
А на мотороллере нельзя раскочегариться и убиться? А на велосипеде нельзя, что ли?
Как по мне - программное ограничение скорости - наилучший выход - просто не давать возможности разгоняться на электросамокатах выше безопасных 20 км/ч
показати весь коментар
24.06.2021 20:47 Відповісти
Мотороллер ездит по дороге, а не тротуару. Хрустящие чипсы.
показати весь коментар
24.06.2021 21:02 Відповісти
Это не панацея. Тутже народные умельцы разберутся как разлочить + Алиэкспресс будет подгонять товар, где возможность обхода ограничений будет как фича (это сейчас реально так есть).
показати весь коментар
25.06.2021 11:13 Відповісти
20 км много, Максимум надо 10. Ну или ка и велики только по дорожкам или дороге...
показати весь коментар
24.06.2021 17:40 Відповісти
Шоб 10 км/ч ехать електросамокат не нужен, отетот шо ногой пихают быстрее трохи ездит.
показати весь коментар
24.06.2021 17:47 Відповісти
от єто молодеж разленивилась! В их годы то как раз надо физически все делать, а не на электросамокатах кататься. На какой нибудь "Украине" с 1 скоростью, через пот и слезы, зато в итоге выносливости больше) Эх а в детстве помню мы самокаты делали, вместо колес подшипники, вот где веселуха была.
показати весь коментар
24.06.2021 17:52 Відповісти
або доска на 4 підшипниках де ногами треба поперечну повертати, шуміла страшно, ото весч
показати весь коментар
24.06.2021 19:03 Відповісти
У меня такое было По Госпитальной вниз, самое то
показати весь коментар
25.06.2021 09:31 Відповісти
20 - норм, 10 км/ч - это ниачем вообще - велосипед намного быстрее едет.
показати весь коментар
24.06.2021 18:32 Відповісти
Он должен ездить по дороге или велодорожке
показати весь коментар
25.06.2021 09:31 Відповісти
Самокаты классная тема, но с учетом того, что ездят на них на 90 молодые и дурные, просто необходимо регулировать эти процессы. А то будем периодически читать в новостях как самокат сбил ребенка, бабушку ит.д до реанимации, тли как рагневпный папа стреоял в самокатчиков
показати весь коментар
24.06.2021 18:13 Відповісти
В самокатчиков стрелять не обязательно, их удобно сбивать водопроводной трубой
показати весь коментар
25.06.2021 10:56 Відповісти
а як не послухаються, то Зеленський введе санції СНБО проти самокатів?
показати весь коментар
24.06.2021 18:20 Відповісти
Представляю себе ментов в засаде, в кустах парка с феном
показати весь коментар
24.06.2021 18:34 Відповісти
Читайте уважно інфу лобістами даного фуфла виступає той хто катастрофічно втрачає гроші це Київпастранс приватний перевізник у вигляді іржавих маршруток що перевозить короновірус та Дельту.А лошари бездомні да правильно давай страхуй души брата.Коломойському потрібно кинути бабла навіть з повітря чи комунальних цін,а потім урочисто накласти на нього санкції..ДУМАЙ-ТЕ 73% лошариків..ххххаааа..
показати весь коментар
24.06.2021 18:57 Відповісти
Закусывай
показати весь коментар
24.06.2021 22:05 Відповісти
UaReview@UaReview 7 ч

У Києві водій електросамоката, обганяючи гіроскутер, в'їхав у моноколесо
показати весь коментар
24.06.2021 19:02 Відповісти
У Києві водій електросамоката, обганяючи гіроскутер, в'їхав у нескінченний кортеж Я нелоха.
показати весь коментар
24.06.2021 19:05 Відповісти
Этим бллядsким самокатам надо яркость фары прикрутить: слепит как сварка - наhhеrа ?
показати весь коментар
24.06.2021 19:52 Відповісти
Что касается "стоят,где попало",это как раз нормально,место они не кушают.Вы лучше определите в ПДД,что они вообще такое,заодно моноколеса и прочий электротранспорт.Пока что они на правах "пешеход на проезжей части",т.е. дави-не-хочу. Приравняйте к велосипедам или еще как.По идее их всех надо согнать с тротуаров,но это же на дороге будет полный писец.А вещь в общем очень удобная,тот же городской велосипед для слабых здоровьем.
показати весь коментар
24.06.2021 20:11 Відповісти
У автомобилей больше никто не превышает скорость, если кто то превысил, 100% наказание. У мотоциклов побороли?
Осталось отследить самокаты и велосипеды.
показати весь коментар
24.06.2021 21:25 Відповісти
Правильно, все должны возить свои жопы на личных авто, загрязняя экологию и создавая пробки, скажем НЕТ экологически чистому транспорту!

Это Украина при правлении Зеленского правительство клоунов и дебилов детка !
показати весь коментар
24.06.2021 22:22 Відповісти
Если снизу приклеивать пакетик, то самокатом идеально доставлять наркоту.
показати весь коментар
24.06.2021 23:14 Відповісти
Ни о чём. Каким именно образом будут ограничивать скорость? Как?
показати весь коментар
25.06.2021 00:45 Відповісти
Перепрошьют.
показати весь коментар
25.06.2021 04:40 Відповісти
Швидкість електросамокатів у Києві обмежать до 20 км/год - Цензор.НЕТ 3112А TruCam возьмет?
показати весь коментар
25.06.2021 03:45 Відповісти
Если бы пилоты этих болидов понимали какой у них дурацкий вид, и как им хочется дать смачного подстрочника - они бы не ездили.
показати весь коментар
25.06.2021 04:42 Відповісти
 
 