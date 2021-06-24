Швидкість електросамокатів у Києві обмежать до 20 км/год

По місту можна буде кататися з максимальною швидкістю 20 км/год, а не 30-35 км/год, як зараз. У пішохідних, історичних і зелених зонах швидкість обмежать до 14 км/год.

Відповідний Меморандум Київська міська державна адміністрація підписала з сімома компаніями, що надають електросамокати в оренду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

За словами заступника голови КМДА Костянтина Усова, зараз вулицями Києва їздять майже 4000 прокатних самокатів. Очікують, що до кінця року їх буде 7000.

За його словами, серед головних обмежень, встановлених меморандумом, - зниження максимальної швидкості з 30-35 км/год до 20 км/год. У спеціально визначених (зелених, пішохідних і історичних) зонах швидкість повинна досягати не більше 14 км/год.

"Окрім цього, запроваджуються зони, де буде заборонено залишати самокати. Це історичний центр, зони навколо дипломатичних установ, окремих державних органів, правоохоронних органів, а також суб’єктів, які ведуть свою діяльність у галузі національної безпеки і оборони", – додав заступник голови КМДА.

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Також, за його словами, буде запроваджено спеціальний перелік зон, де програмним методом забороняється пересування самокатів. На під’їзді до цих зон самокат буде вимикатися. Серед таких – Пейзажна алея, пішохідна частина вулиці Сагайдачного, деякі релігійні та чутливі зони, наприклад, кладовища, а також частина зон навколо органів державної влади.

"Крім того, ми впорядковуємо точки ранкового старту. 1025 точок будуть у всіх районах Києва на чітко затверджених паркомісцях на 5 і 10 самокатів. І лише з них самокати мають стартувати. Таким чином у місті вирішиться проблема, коли після підзарядки зранку вони стоять деінде", – зазначив Костянтин Усов.

Одним із важливих пунктів Меморандуму є зобов’язання операторів страхувати кожного користувача на випадок нещасних випадків і травм при використанні самокату. Поліс має покривати витрати на медичну допомогу та лікування, а також шкоду, завдану майну третіх осіб – із покриттям від 100 тисяч гривень.

"Щоб такі пригоди було легше ідентифікувати, на кожний самокат із обох боків має наноситись спеціальний номер у форматі літери і трьох цифр. Це дозволить людям скаржитися адресно, передавати інформацію так, щоб ідентифікувати порушників було легше", – зазначив Усов.

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