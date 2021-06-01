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Київський швидкісний трамвай на Борщагівку не ходитиме до середини серпня

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Київський швидкісний трамвай на Борщагівку не ходитиме до середини серпня

Рух трамвая перекриють через ремонт на вул. Борщагівській.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Через капітальний ремонт вулиці Борщагівської у Солом’янському районі до 15 серпня закриють рух швидкісного трамвая від станції "Старовокзальна" до станції "Гната Юри". Перекриття руху попередньо планується із середи, 2 червня", - зазначено в повідомленні.

На цей час міська влада збирається змінити маршрути наземного громадського транспорту, як саме - обіцяють повідомити пізніше.

Читайте: Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Сейчас подрядчики залили основу фундамента будущей постройки - забили 12 свай и покрыли их двухметровым слоем бетона.

Киевский скоростной трамвай на Борщаговку не будет ходить до середины августа - Цензор.НЕТ 5168
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31.05.2021 16:24
+1
Скорость кончилась...
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31.05.2021 16:28
+1
Ну не усі тут кияне й не усі знають , що Борщаговка ще з часів софкоїду була районом для тих в кого нема зв"язків й грошенят на Пущу Водицю (це такий жарт) . Ось в моєї бабці була хата на Борщагівці .
Хоча я йще пом"ятаю бабцю , коли вони жили на Саксаганського , але з туалетом на дворі ! Пом"ятаю , як смердів "завод пеніциліновий" якого вже 30 років як нема ...
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31.05.2021 16:33
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Юзик заложил в Кривом Роге 72-метровый флагшток. Высота криворожского флагштока будет такой же, как и днепровского - на уровне 24-этажного дома.

Киевский скоростной трамвай на Борщаговку не будет ходить до середины августа - Цензор.НЕТ 1094

Киевский скоростной трамвай на Борщаговку не будет ходить до середины августа - Цензор.НЕТ 3422
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31.05.2021 16:07 Відповісти
Хрен им, у педалика флажок еще выше!
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31.05.2021 16:09 Відповісти
мог бы и накласть фундамент
строитель то мощный
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31.05.2021 16:20 Відповісти
Сейчас подрядчики залили основу фундамента будущей постройки - забили 12 свай и покрыли их двухметровым слоем бетона.

Киевский скоростной трамвай на Борщаговку не будет ходить до середины августа - Цензор.НЕТ 5168
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31.05.2021 16:24 Відповісти
Киевский скоростной трамвай на Борщаговку не будет ходить до середины августа - Цензор.НЕТ 2818
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31.05.2021 16:25 Відповісти
Да уж.Большому Юзику большие стройки! Киевский скоростной трамвай на Борщаговку не будет ходить до середины августа - Цензор.НЕТ 2074
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31.05.2021 16:43 Відповісти
Юзік міряється своїми комлексами? Киевский скоростной трамвай на Борщаговку не будет ходить до середины августа - Цензор.НЕТ 6962
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31.05.2021 16:24 Відповісти
Кабы трамвай ходит по своей дороге, которую капитально ремонтировали совсем недавно.
Нахрена его останавливать?
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31.05.2021 16:11 Відповісти
"... Киевский трамвай на Борщаговку ?..."
А что, есть некиевский трамвай на Борщаговку ?
Наверное, это Нью-Йоркский трамвай на Борщаговку.
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31.05.2021 16:20 Відповісти
Ну не усі тут кияне й не усі знають , що Борщаговка ще з часів софкоїду була районом для тих в кого нема зв"язків й грошенят на Пущу Водицю (це такий жарт) . Ось в моєї бабці була хата на Борщагівці .
Хоча я йще пом"ятаю бабцю , коли вони жили на Саксаганського , але з туалетом на дворі ! Пом"ятаю , як смердів "завод пеніциліновий" якого вже 30 років як нема ...
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31.05.2021 16:33 Відповісти
Скорость кончилась...
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31.05.2021 16:28 Відповісти
У Віталіка якась особиста неприязнь до мешканців славної Борщагівки🤪
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31.05.2021 16:35 Відповісти
Еще больше он ненавидит жителей троещины.
Всю каденцию только и делает, что ремонтирует дорогу от зенита до моста.
Она уже уложена золотыми плитами.
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31.05.2021 16:48 Відповісти
Біличи теж не любить, там уже майже усі бойлери поставили. Бо забули про гарячу воду.
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31.05.2021 16:52 Відповісти
На нивках - аналогично.
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31.05.2021 17:04 Відповісти
І на другий термін обрали😳
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31.05.2021 17:22 Відповісти
Есть только 1 сентября и 31 декабря , так что не изобретайте тут новіх дат ! Киевский скоростной трамвай на Борщаговку не будет ходить до середины августа - Цензор.НЕТ 7179
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31.05.2021 16:55 Відповісти
 
 