Київський швидкісний трамвай на Борщагівку не ходитиме до середини серпня

Рух трамвая перекриють через ремонт на вул. Борщагівській.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Через капітальний ремонт вулиці Борщагівської у Солом’янському районі до 15 серпня закриють рух швидкісного трамвая від станції "Старовокзальна" до станції "Гната Юри". Перекриття руху попередньо планується із середи, 2 червня", - зазначено в повідомленні.

На цей час міська влада збирається змінити маршрути наземного громадського транспорту, як саме - обіцяють повідомити пізніше.

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