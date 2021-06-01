5 148 18
Київський швидкісний трамвай на Борщагівку не ходитиме до середини серпня
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Рух трамвая перекриють через ремонт на вул. Борщагівській.
Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Через капітальний ремонт вулиці Борщагівської у Солом’янському районі до 15 серпня закриють рух швидкісного трамвая від станції "Старовокзальна" до станції "Гната Юри". Перекриття руху попередньо планується із середи, 2 червня", - зазначено в повідомленні.
На цей час міська влада збирається змінити маршрути наземного громадського транспорту, як саме - обіцяють повідомити пізніше.
Топ коментарі
+2 rofs
показати весь коментар31.05.2021 16:24
+1 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар31.05.2021 16:28
+1 Elvic Vic
показати весь коментар31.05.2021 16:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
строитель то мощный
Нахрена его останавливать?
А что, есть некиевский трамвай на Борщаговку ?
Наверное, это Нью-Йоркский трамвай на Борщаговку.
Хоча я йще пом"ятаю бабцю , коли вони жили на Саксаганського , але з туалетом на дворі ! Пом"ятаю , як смердів "завод пеніциліновий" якого вже 30 років як нема ...
Всю каденцию только и делает, что ремонтирует дорогу от зенита до моста.
Она уже уложена золотыми плитами.