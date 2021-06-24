Скорость электросамокатов в Киеве ограничат до 20 км/ч
По городу можно будет кататься с максимальной скоростью 20 км/ч, а не 30-35 км/ч, как сейчас. В пешеходных, исторических и зеленых зонах скорость ограничат до 14 км/ч.
Соответствующий Меморандум Киевская городская государственная администрация подписала с семью компаниями, предоставляющими электросамокаты в аренду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
По словам замглавы КГГА Константина Усова, сейчас по улицам Киева ездят почти 4000 прокатных самокатов. Ожидают, что до конца года их будет 7000.
По его словам, среди главных ограничений, установленных меморандумом, - снижение максимальной скорости с 30-35 км/ч до 20 км/ч. В специально определенных (зеленых, пешеходных и исторических) зонах скорость должна достигать не более 14 км/ч.
"Кроме того, вводятся зоны, где будет запрещено оставлять самокаты. Это исторический центр, зоны вокруг дипломатических учреждений, отдельных государственных органов, правоохранительных органов, а также субъектов, ведущих деятельность в сфере национальной безопасности и обороны", - добавил заместитель главы КГГА.
Также будет введен специальный перечень зон, где программным методом запрещается передвижение самокатов. На подъезде к этим зонам самокат будет выключаться. Среди них - Пейзажная аллея, пешеходная часть ул. Сагайдачного, некоторые религиозные и чувствительные зоны, например кладбища, а также часть зон вокруг органов государственной власти.
"Кроме того, мы упорядочиваем точки утреннего старта. 1025 точек будут во всех районах Киева на четко утвержденных паркоместах на 5 и 10 самокатов. И только с них самокаты должны стартовать. Таким образом, в городе будет решена проблема, когда после подзарядки утром они стоят где попало", - отметил Усов.
Одним из важных пунктов меморандума является обязательство операторов страховать каждого пользователя в случае несчастных случаев и травм при использовании самоката. Полис должен покрывать расходы на медицинскую помощь и лечение, а также за вред, причиненный имуществу третьих лиц - с покрытием от 100 тыс. грн.
"Чтобы такие происшествия было легче идентифицировать, на каждый самокат с обеих сторон должен наноситься специальный номер в формате буквы и трех цифр. Это позволит людям жаловаться адресно, передавать информацию так, чтобы идентифицировать нарушителей было легче", - добавил Усов.
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А шо если ето не он замазал, а предыдущий самокатчик?
Типа тимвьювера. Только скорость превысил - удаленно за руль повернули и....
Морда морда, я асфальт. иду на сближение!!!
А хто *********** і хто гамном номер замазав - можна буде тіки обгрунтовано припустити.
Документов я не подписывал, а какие там Болт фотографии у кого требовал - ето Болта проблемы.
Где ваши светские манеры ?
видимость ноль - иду по приборам......
Фуфло голимое, ты на кого свой писюнчик дрочишь, не научился общению на форуме?
Ватник, ты перепутал место общения. Для тебя оно в твоей засранной уборной с твоим обосранным унитазом🤮🤮🤮
https://www.youtube.com/watch?v=SDyZ4LA9B1Q
Пофиг с какой скоростью.
Как по мне - программное ограничение скорости - наилучший выход - просто не давать возможности разгоняться на электросамокатах выше безопасных 20 км/ч
У Києві водій електросамоката, обганяючи гіроскутер, в'їхав у моноколесо
Осталось отследить самокаты и велосипеды.
Это Украина при правлении Зеленского правительство клоунов и дебилов детка !