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Скорость электросамокатов в Киеве ограничат до 20 км/ч

Скорость электросамокатов в Киеве ограничат до 20 км/ч

По городу можно будет кататься с максимальной скоростью 20 км/ч, а не 30-35 км/ч, как сейчас. В пешеходных, исторических и зеленых зонах скорость ограничат до 14 км/ч.

Соответствующий Меморандум Киевская городская государственная администрация подписала с семью компаниями, предоставляющими электросамокаты в аренду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По словам замглавы КГГА Константина Усова, сейчас по улицам Киева ездят почти 4000 прокатных самокатов. Ожидают, что до конца года их будет 7000.

По его словам, среди главных ограничений, установленных меморандумом, - снижение максимальной скорости с 30-35 км/ч до 20 км/ч. В специально определенных (зеленых, пешеходных и исторических) зонах скорость должна достигать не более 14 км/ч.

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"Кроме того, вводятся зоны, где будет запрещено оставлять самокаты. Это исторический центр, зоны вокруг дипломатических учреждений, отдельных государственных органов, правоохранительных органов, а также субъектов, ведущих деятельность в сфере национальной безопасности и обороны", - добавил заместитель главы КГГА.

Также будет введен специальный перечень зон, где программным методом запрещается передвижение самокатов. На подъезде к этим зонам самокат будет выключаться. Среди них - Пейзажная аллея, пешеходная часть ул. Сагайдачного, некоторые религиозные и чувствительные зоны, например кладбища, а также часть зон вокруг органов государственной власти.

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"Кроме того, мы упорядочиваем точки утреннего старта. 1025 точек будут во всех районах Киева на четко утвержденных паркоместах на 5 и 10 самокатов. И только с них самокаты должны стартовать. Таким образом, в городе будет решена проблема, когда после подзарядки утром они стоят где попало", - отметил Усов.

Одним из важных пунктов меморандума является обязательство операторов страховать каждого пользователя в случае несчастных случаев и травм при использовании самоката. Полис должен покрывать расходы на медицинскую помощь и лечение, а также за вред, причиненный имуществу третьих лиц - с покрытием от 100 тыс. грн.

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"Чтобы такие происшествия было легче идентифицировать, на каждый самокат с обеих сторон должен наноситься специальный номер в формате буквы и трех цифр. Это позволит людям жаловаться адресно, передавать информацию так, чтобы идентифицировать нарушителей было легче", - добавил Усов.

Автор: 

КГГА (2981) Киев (25505) транспорт (1757) самокат (8)


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Топ комментарии
+6
а по кабмину какая скорость была допустима?
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24.06.2021 17:27
+6
какая европа? чучело, назови страны где запрещен самокат.
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24.06.2021 18:00
+4
Европа продала нам этот хлам,потому что запретили их.
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24.06.2021 17:24
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Правила форума Совет форумчан
А если номер на самокате хулиганы замажут чем-нибудь, гамном, например - то самокатчика оштрафуют?
А шо если ето не он замазал, а предыдущий самокатчик?
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24.06.2021 17:16 Ответить
программно ограничат
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24.06.2021 17:21 Ответить
вии филе такую идею ,ну про самокаты ,почему не подкинули? - Днепр может и не первый ..))
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24.06.2021 17:25 Ответить
Не програмно, а удаленно ограничат.
Типа тимвьювера. Только скорость превысил - удаленно за руль повернули и....
Морда морда, я асфальт. иду на сближение!!!
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24.06.2021 19:51 Ответить
А Ви користувалися самокатом? Болт вимагає фотку при завершенні прокату, тобто чітко буде видно хто ***********
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24.06.2021 17:32 Ответить
Нє, чітко буде видно тіки хто на ньому їздив.
А хто *********** і хто гамном номер замазав - можна буде тіки обгрунтовано припустити.
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24.06.2021 17:38 Ответить
в суді розкажеш, дивитись треба і відповідати за себе, а не петляти.
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24.06.2021 19:00 Ответить
В суде я их пошлю на хер и скажу шо фотографию от Болта они могут себе в жопу засунуть, а судить людей можно токо на основании неких документов, либо предусмотренных Криминальным Кодексом доказательств.
Документов я не подписывал, а какие там Болт фотографии у кого требовал - ето Болта проблемы.
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25.06.2021 10:52 Ответить
Не "гамно", а говно.
Где ваши светские манеры ?
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24.06.2021 21:08 Ответить
а рост экономики 40%-ми.................. далібуде
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24.06.2021 17:17 Ответить
то есть если самокат без моторчика то шо.......
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24.06.2021 17:25 Ответить
интересно каким образом операторы обеспечат безопасность движения от самокатов, брошенных посреди проезжей части, в темное время суток?
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24.06.2021 17:21 Ответить
На ощупь.....
видимость ноль - иду по приборам......
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24.06.2021 19:56 Ответить
номера на самокаты ? и велики тоже ..надо МВД дать такой лакомый кусок
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24.06.2021 17:22 Ответить
Когда у амстердамской полиции заканчивается бабло, они выходят вечером в Vondel park и пополняют бюджет за счёт велосипедистов, у которых не работает фонарик. Такое происходит редко, но с неизменным успехом. Отсутствие номеров на великах абсолютно этому не мешает .
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24.06.2021 17:39 Ответить
техосмтры, страховки, категории, зкзамены
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24.06.2021 22:27 Ответить
огнетушители, аптечки . каски,
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24.06.2021 22:50 Ответить
показаковать не дают - шо це твориться та)))
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24.06.2021 17:23 Ответить
Я без ремня уже десять лет езжу по городу (осторожно) , тут какие-то самокаты .
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24.06.2021 17:23 Ответить
Европа продала нам этот хлам,потому что запретили их.
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24.06.2021 17:24 Ответить
Вам - ето кому, вы Болт?
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24.06.2021 17:44 Ответить
какая европа? чучело, назови страны где запрещен самокат.
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24.06.2021 18:00 Ответить
Тебе ниже люди обьясняют про Голландию как минимум,так что кто тут чучело вопрос)
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24.06.2021 18:09 Ответить
Голандія не вся Європа
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24.06.2021 19:01 Ответить
В Голланди разрешена лёгкая наркота - им только самоката не хватает.
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24.06.2021 21:03 Ответить
,,Чучело,, - это ты представился? Или может решил нахамить.
Фуфло голимое, ты на кого свой писюнчик дрочишь, не научился общению на форуме?

Ватник, ты перепутал место общения. Для тебя оно в твоей засранной уборной с твоим обосранным унитазом🤮🤮🤮
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29.06.2021 09:36 Ответить
петушило, ты так и не назвало страны, где запрещен самокат.
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29.06.2021 10:10 Ответить
а по кабмину какая скорость была допустима?
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24.06.2021 17:27 Ответить
И главному самокатчику ограничат?
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24.06.2021 17:32 Ответить
Тут Вася всё объяснил что да как в плане безопасности
https://www.youtube.com/watch?v=SDyZ4LA9B1Q
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24.06.2021 17:34 Ответить
В НЛ за катание на электросамокате штраф 390 евро.

Пофиг с какой скоростью.
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24.06.2021 17:37 Ответить
Мы не НЛ. Может быть у них это чем-то обосновано.
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24.06.2021 18:31 Ответить
Я точно не знаю почему так, но слышал слух, что это из-за большой травмоопасности. Типа можно хорошо раскочегариться и убиться или кого-то другого покалечить.
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24.06.2021 19:25 Ответить
А на мотороллере нельзя раскочегариться и убиться? А на велосипеде нельзя, что ли?
Как по мне - программное ограничение скорости - наилучший выход - просто не давать возможности разгоняться на электросамокатах выше безопасных 20 км/ч
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24.06.2021 20:47 Ответить
Мотороллер ездит по дороге, а не тротуару. Хрустящие чипсы.
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24.06.2021 21:02 Ответить
Это не панацея. Тутже народные умельцы разберутся как разлочить + Алиэкспресс будет подгонять товар, где возможность обхода ограничений будет как фича (это сейчас реально так есть).
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25.06.2021 11:13 Ответить
20 км много, Максимум надо 10. Ну или ка и велики только по дорожкам или дороге...
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24.06.2021 17:40 Ответить
Шоб 10 км/ч ехать електросамокат не нужен, отетот шо ногой пихают быстрее трохи ездит.
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24.06.2021 17:47 Ответить
от єто молодеж разленивилась! В их годы то как раз надо физически все делать, а не на электросамокатах кататься. На какой нибудь "Украине" с 1 скоростью, через пот и слезы, зато в итоге выносливости больше) Эх а в детстве помню мы самокаты делали, вместо колес подшипники, вот где веселуха была.
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24.06.2021 17:52 Ответить
або доска на 4 підшипниках де ногами треба поперечну повертати, шуміла страшно, ото весч
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24.06.2021 19:03 Ответить
У меня такое было По Госпитальной вниз, самое то
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25.06.2021 09:31 Ответить
20 - норм, 10 км/ч - это ниачем вообще - велосипед намного быстрее едет.
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24.06.2021 18:32 Ответить
Он должен ездить по дороге или велодорожке
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25.06.2021 09:31 Ответить
Самокаты классная тема, но с учетом того, что ездят на них на 90 молодые и дурные, просто необходимо регулировать эти процессы. А то будем периодически читать в новостях как самокат сбил ребенка, бабушку ит.д до реанимации, тли как рагневпный папа стреоял в самокатчиков
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24.06.2021 18:13 Ответить
В самокатчиков стрелять не обязательно, их удобно сбивать водопроводной трубой
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25.06.2021 10:56 Ответить
а як не послухаються, то Зеленський введе санції СНБО проти самокатів?
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24.06.2021 18:20 Ответить
Представляю себе ментов в засаде, в кустах парка с феном
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24.06.2021 18:34 Ответить
Читайте уважно інфу лобістами даного фуфла виступає той хто катастрофічно втрачає гроші це Київпастранс приватний перевізник у вигляді іржавих маршруток що перевозить короновірус та Дельту.А лошари бездомні да правильно давай страхуй души брата.Коломойському потрібно кинути бабла навіть з повітря чи комунальних цін,а потім урочисто накласти на нього санкції..ДУМАЙ-ТЕ 73% лошариків..ххххаааа..
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24.06.2021 18:57 Ответить
Закусывай
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24.06.2021 22:05 Ответить
UaReview@UaReview 7 ч

У Києві водій електросамоката, обганяючи гіроскутер, в'їхав у моноколесо
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24.06.2021 19:02 Ответить
У Києві водій електросамоката, обганяючи гіроскутер, в'їхав у нескінченний кортеж Я нелоха.
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24.06.2021 19:05 Ответить
Этим бллядsким самокатам надо яркость фары прикрутить: слепит как сварка - наhhеrа ?
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24.06.2021 19:52 Ответить
Что касается "стоят,где попало",это как раз нормально,место они не кушают.Вы лучше определите в ПДД,что они вообще такое,заодно моноколеса и прочий электротранспорт.Пока что они на правах "пешеход на проезжей части",т.е. дави-не-хочу. Приравняйте к велосипедам или еще как.По идее их всех надо согнать с тротуаров,но это же на дороге будет полный писец.А вещь в общем очень удобная,тот же городской велосипед для слабых здоровьем.
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24.06.2021 20:11 Ответить
У автомобилей больше никто не превышает скорость, если кто то превысил, 100% наказание. У мотоциклов побороли?
Осталось отследить самокаты и велосипеды.
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24.06.2021 21:25 Ответить
Правильно, все должны возить свои жопы на личных авто, загрязняя экологию и создавая пробки, скажем НЕТ экологически чистому транспорту!

Это Украина при правлении Зеленского правительство клоунов и дебилов детка !
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24.06.2021 22:22 Ответить
Если снизу приклеивать пакетик, то самокатом идеально доставлять наркоту.
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24.06.2021 23:14 Ответить
Ни о чём. Каким именно образом будут ограничивать скорость? Как?
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25.06.2021 00:45 Ответить
Перепрошьют.
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25.06.2021 04:40 Ответить
Швидкість електросамокатів у Києві обмежать до 20 км/год - Цензор.НЕТ 3112А TruCam возьмет?
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25.06.2021 03:45 Ответить
Если бы пилоты этих болидов понимали какой у них дурацкий вид, и как им хочется дать смачного подстрочника - они бы не ездили.
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25.06.2021 04:42 Ответить
 
 