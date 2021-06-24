Скорость электросамокатов в Киеве ограничат до 20 км/ч

По городу можно будет кататься с максимальной скоростью 20 км/ч, а не 30-35 км/ч, как сейчас. В пешеходных, исторических и зеленых зонах скорость ограничат до 14 км/ч.

Соответствующий Меморандум Киевская городская государственная администрация подписала с семью компаниями, предоставляющими электросамокаты в аренду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По словам замглавы КГГА Константина Усова, сейчас по улицам Киева ездят почти 4000 прокатных самокатов. Ожидают, что до конца года их будет 7000.

По его словам, среди главных ограничений, установленных меморандумом, - снижение максимальной скорости с 30-35 км/ч до 20 км/ч. В специально определенных (зеленых, пешеходных и исторических) зонах скорость должна достигать не более 14 км/ч.

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"Кроме того, вводятся зоны, где будет запрещено оставлять самокаты. Это исторический центр, зоны вокруг дипломатических учреждений, отдельных государственных органов, правоохранительных органов, а также субъектов, ведущих деятельность в сфере национальной безопасности и обороны", - добавил заместитель главы КГГА.

Также будет введен специальный перечень зон, где программным методом запрещается передвижение самокатов. На подъезде к этим зонам самокат будет выключаться. Среди них - Пейзажная аллея, пешеходная часть ул. Сагайдачного, некоторые религиозные и чувствительные зоны, например кладбища, а также часть зон вокруг органов государственной власти.

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"Кроме того, мы упорядочиваем точки утреннего старта. 1025 точек будут во всех районах Киева на четко утвержденных паркоместах на 5 и 10 самокатов. И только с них самокаты должны стартовать. Таким образом, в городе будет решена проблема, когда после подзарядки утром они стоят где попало", - отметил Усов.

Одним из важных пунктов меморандума является обязательство операторов страховать каждого пользователя в случае несчастных случаев и травм при использовании самоката. Полис должен покрывать расходы на медицинскую помощь и лечение, а также за вред, причиненный имуществу третьих лиц - с покрытием от 100 тыс. грн.

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"Чтобы такие происшествия было легче идентифицировать, на каждый самокат с обеих сторон должен наноситься специальный номер в формате буквы и трех цифр. Это позволит людям жаловаться адресно, передавать информацию так, чтобы идентифицировать нарушителей было легче", - добавил Усов.