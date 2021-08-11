РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11349 посетителей онлайн
Новости За рубежом
3 946 22
США (23155) Северный поток (1428) Блинкен (745) Хохштейн (6)

Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен старшим советником Госсекретаря США по энергобезопасности, - теперь официально

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Критик

Госсекретарь США Энтони Блинкен во заявил, что назначил Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности, которому предстоит курировать тему "Северного потока 2".

Об этом он сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности. Он однозначно подходит для поддержки развития и внедрения комплексной стратегии по укреплению глобальной энергетической безопасности", - написал Блинкен.

Таким образом Блинкен подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о назначении Хохштейна.

Читайте: Байден назначил громкого критика "Северного потока-2" Хохштейна ответственным за реализацию соглашения с ФРГ по газопроводу, - Axios

Хохштейн в американском истеблишменте считался одним из самых громких критиков проекта. С С 2014 по 2017 год он работал спецпосланником Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам, курировал внешнюю политику США в области энергетики, а также консультировал Байдена по глобальным энергетическим вопросам. В 2017 году Хохштейн вошел в наблюдательный совет украинской компании "Нафтогаз" и пробыл в нем до октября 2020 года.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
К таким новостям отношусь скептически. До выборов "козак Байда" тоже обещал х.у.й.л.у много чего нехорошего.
показать весь комментарий
11.08.2021 00:43
+2
В день открытия будет резать ленточку тупыми ножницами вдоль. Ох и намаются с ним немцы. Джо Безжалостный.
показать весь комментарий
11.08.2021 00:51
+2
Нагадує історію з Болтоном. Як казав Трамп, він його прийняв на роботу, бо дуже просив його агенті і Болтон сидів без роботи довгий час. Коли його вигнали, він відразу написав книгу (вони всі написали по кризі!) де набрехав про Трампа з надією, що йому заплотять. Всі ці «спеціалісти естабліщменту» звичайні чиновники на винайм. Не робіть із мухи слона.
показать весь комментарий
11.08.2021 01:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
К таким новостям отношусь скептически. До выборов "козак Байда" тоже обещал х.у.й.л.у много чего нехорошего.
показать весь комментарий
11.08.2021 00:43 Ответить
Якщо дадуть Україні Статус союзника США поза НАТО, План Маршалла для України, з найвищим ступенем контролю за виконанням і Імперія Зла сама розвалиться протягом 10 років, до святкування 40 річниці незалежності України!
показать весь комментарий
11.08.2021 12:20 Ответить
Ключевое слово "Якщо". Мечтать, конечно, не вредно, но 7,5 лет говорят сами за себя.
показать весь комментарий
11.08.2021 12:27 Ответить
А што, разве за 7,5 лет на расейужке стало жить лучше и веселее, да ??? Критик "Північного потоку-2" Хохштейн призначений старшим радником Держсекретаря США з енергобезпеки, - тепер офіційно - Цензор.НЕТ 4826 Критик "Північного потоку-2" Хохштейн призначений старшим радником Держсекретаря США з енергобезпеки, - тепер офіційно - Цензор.НЕТ 6104
показать весь комментарий
11.08.2021 13:40 Ответить
В день открытия будет резать ленточку тупыми ножницами вдоль. Ох и намаются с ним немцы. Джо Безжалостный.
показать весь комментарий
11.08.2021 00:51 Ответить
А шо обрезали этими ножницами, шо они стали тупые ?
показать весь комментарий
11.08.2021 11:00 Ответить
І шо?
показать весь комментарий
11.08.2021 01:03 Ответить
Такими спеціалістами кишить Вашингтон- вчора він критик, а сьогодні слухняно виконує поставлену йому задачу і радіє, що дістав роботу.
показать весь комментарий
11.08.2021 01:07 Ответить
Нагадує історію з Болтоном. Як казав Трамп, він його прийняв на роботу, бо дуже просив його агенті і Болтон сидів без роботи довгий час. Коли його вигнали, він відразу написав книгу (вони всі написали по кризі!) де набрехав про Трампа з надією, що йому заплотять. Всі ці «спеціалісти естабліщменту» звичайні чиновники на винайм. Не робіть із мухи слона.
показать весь комментарий
11.08.2021 01:13 Ответить
Зря вы так о Белоруссии Критик "Північного потоку-2" Хохштейн призначений старшим радником Держсекретаря США з енергобезпеки, - тепер офіційно - Цензор.НЕТ 2723
показать весь комментарий
11.08.2021 10:36 Ответить
Ты тока не плачь, коцап... Критик "Північного потоку-2" Хохштейн призначений старшим радником Держсекретаря США з енергобезпеки, - тепер офіційно - Цензор.НЕТ 9391 Критик "Північного потоку-2" Хохштейн призначений старшим радником Держсекретаря США з енергобезпеки, - тепер офіційно - Цензор.НЕТ 5772
показать весь комментарий
11.08.2021 13:41 Ответить
Байден назначил своего бывшего советника Амоса Хохштейна, который сидел у нас в совете директоров Нафтогаза, посланником Госдепа по вопросам энергетики, ответственным за газопровод Nord Stream 2. Он был основным противником СП-2. В апреле он рассматривался как спецпосланник номер 1 и который поможет убить СП-2, но это было до договорняка Байдена с Меркель. Сейчас Германия назначила своего собственного посланника, с которым он будет иметь дело напрямую. У Хохштейна большой опыт вести глобальные переговоры по энергетике. Но мало кто понимает - зачем?! Все уже решено !!! (с)
показать весь комментарий
11.08.2021 01:14 Ответить
Ух теперь нахохочемся !
показать весь комментарий
11.08.2021 01:52 Ответить
Мы со своем простецкой логикой "да это да" не можем увидеть всю красоту игры)))
показать весь комментарий
11.08.2021 02:15 Ответить
Писали вже, що Байден примушує Зеленського бути супроти Росії?
показать весь комментарий
11.08.2021 06:44 Ответить
Якщо називати Демократичну партію Комуністичною партією США,
то все стає на місце: і брехні Бідена, і Китай, і Путін, і БЛМ, і Афганістан і ще багато...
Зараз от таваріщь Хохштейн прийде і парядок наведе ...
показать весь комментарий
11.08.2021 09:09 Ответить
Нуланд-Керри-Блинкен-Хохштейн... Это просто праздник какой-то...
показать весь комментарий
11.08.2021 09:40 Ответить
Хохштейн уже освоил хохдойч ?
показать весь комментарий
11.08.2021 10:58 Ответить
Дайте Україні Статус союзника США поза НАТО, План Маршалла для України, з найвищим ступенем контролю за виконанням і Імперія Зла сама розвалиться протягом 10 років, до святкування 40 річниці незалежності України!
показать весь комментарий
11.08.2021 12:19 Ответить
Самый сок 212 часов назад (изменено)

Энтони Блинкен заявил о назначении Амоса Хохштейна старшим советником Госдепа по вопросам энергобезопасности. Он также будет спецпосланником США по реализации соглашения о запуске "СП-2" с Германией.
Амос Хохштейн является близким советником президента США Джо Байдена. Его также называют главным противником российского газопровода, который должен соединить Россию и Германию в обход Украины.
Хохштейн в 2017-2020 годах был членом наблюдательного совета украинского "Нафтогаза".
@Helgi SharpКритик "Північного потоку-2" Хохштейн призначений старшим радником Держсекретаря США з енергобезпеки, - тепер офіційно - Цензор.НЕТ 4494
показать весь комментарий
11.08.2021 12:29 Ответить
 
 