Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен старшим советником Госсекретаря США по энергобезопасности, - теперь официально
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Госсекретарь США Энтони Блинкен во заявил, что назначил Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности, которому предстоит курировать тему "Северного потока 2".
Об этом он сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности. Он однозначно подходит для поддержки развития и внедрения комплексной стратегии по укреплению глобальной энергетической безопасности", - написал Блинкен.
Таким образом Блинкен подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о назначении Хохштейна.
Хохштейн в американском истеблишменте считался одним из самых громких критиков проекта. С С 2014 по 2017 год он работал спецпосланником Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам, курировал внешнюю политику США в области энергетики, а также консультировал Байдена по глобальным энергетическим вопросам. В 2017 году Хохштейн вошел в наблюдательный совет украинской компании "Нафтогаз" и пробыл в нем до октября 2020 года.
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Энтони Блинкен заявил о назначении Амоса Хохштейна старшим советником Госдепа по вопросам энергобезопасности. Он также будет спецпосланником США по реализации соглашения о запуске "СП-2" с Германией.
Амос Хохштейн является близким советником президента США Джо Байдена. Его также называют главным противником российского газопровода, который должен соединить Россию и Германию в обход Украины.
Хохштейн в 2017-2020 годах был членом наблюдательного совета украинского "Нафтогаза".
@Helgi Sharp