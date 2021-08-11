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США (14432) Північний потік (1369) Блінкен (936) Хохштейн (6)

Критик "Північного потоку-2" Хохштейн призначений старшим радником Держсекретаря США з енергобезпеки, - тепер офіційно

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Критик

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що призначив Амоса Хохштейна старшим радником з питань енергетичної безпеки, якому належить займатися темою "Північного потоку-2".

Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я призначаю Амоса Хохштейна старшим радником з питань енергетичної безпеки. Він однозначно підходить для підтримки розвитку та впровадження комплексної стратегії щодо зміцнення глобальної енергетичної безпеки", - написав Блінкен.

Таким чином Блінкен підтвердив інформацію, що з'явилася раніше в ЗМІ, про призначення Хохштейна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден призначив активного критика "Північного потоку-2" Хохштейна відповідальним за реалізацію угоди з ФРН щодо газопроводу, - Axios

Хохштейн в американському істеблішменті вважався одним з найгучніших критиків проєкту. З 2014 по 2017 рік він працював спецпосланцем Держдепартаменту США з міжнародних енергетичних питань, курирував зовнішню політику США в галузі енергетики, а також консультував Байдена з глобальних енергетичних питань. У 2017 році Хохштейн увійшов до наглядової ради української компанії "Нафтогаз" і пробув у ній до жовтня 2020 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
К таким новостям отношусь скептически. До выборов "козак Байда" тоже обещал х.у.й.л.у много чего нехорошего.
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11.08.2021 00:43
+2
В день открытия будет резать ленточку тупыми ножницами вдоль. Ох и намаются с ним немцы. Джо Безжалостный.
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11.08.2021 00:51
+2
Нагадує історію з Болтоном. Як казав Трамп, він його прийняв на роботу, бо дуже просив його агенті і Болтон сидів без роботи довгий час. Коли його вигнали, він відразу написав книгу (вони всі написали по кризі!) де набрехав про Трампа з надією, що йому заплотять. Всі ці «спеціалісти естабліщменту» звичайні чиновники на винайм. Не робіть із мухи слона.
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11.08.2021 01:13
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К таким новостям отношусь скептически. До выборов "козак Байда" тоже обещал х.у.й.л.у много чего нехорошего.
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11.08.2021 00:43 Відповісти
Якщо дадуть Україні Статус союзника США поза НАТО, План Маршалла для України, з найвищим ступенем контролю за виконанням і Імперія Зла сама розвалиться протягом 10 років, до святкування 40 річниці незалежності України!
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11.08.2021 12:20 Відповісти
Ключевое слово "Якщо". Мечтать, конечно, не вредно, но 7,5 лет говорят сами за себя.
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11.08.2021 12:27 Відповісти
А што, разве за 7,5 лет на расейужке стало жить лучше и веселее, да ??? Критик "Північного потоку-2" Хохштейн призначений старшим радником Держсекретаря США з енергобезпеки, - тепер офіційно - Цензор.НЕТ 4826 Критик "Північного потоку-2" Хохштейн призначений старшим радником Держсекретаря США з енергобезпеки, - тепер офіційно - Цензор.НЕТ 6104
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11.08.2021 13:40 Відповісти
В день открытия будет резать ленточку тупыми ножницами вдоль. Ох и намаются с ним немцы. Джо Безжалостный.
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11.08.2021 00:51 Відповісти
А шо обрезали этими ножницами, шо они стали тупые ?
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11.08.2021 11:00 Відповісти
І шо?
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11.08.2021 01:03 Відповісти
Такими спеціалістами кишить Вашингтон- вчора він критик, а сьогодні слухняно виконує поставлену йому задачу і радіє, що дістав роботу.
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11.08.2021 01:07 Відповісти
Нагадує історію з Болтоном. Як казав Трамп, він його прийняв на роботу, бо дуже просив його агенті і Болтон сидів без роботи довгий час. Коли його вигнали, він відразу написав книгу (вони всі написали по кризі!) де набрехав про Трампа з надією, що йому заплотять. Всі ці «спеціалісти естабліщменту» звичайні чиновники на винайм. Не робіть із мухи слона.
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11.08.2021 01:13 Відповісти
Зря вы так о Белоруссии Критик "Північного потоку-2" Хохштейн призначений старшим радником Держсекретаря США з енергобезпеки, - тепер офіційно - Цензор.НЕТ 2723
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11.08.2021 10:36 Відповісти
Ты тока не плачь, коцап... Критик "Північного потоку-2" Хохштейн призначений старшим радником Держсекретаря США з енергобезпеки, - тепер офіційно - Цензор.НЕТ 9391 Критик "Північного потоку-2" Хохштейн призначений старшим радником Держсекретаря США з енергобезпеки, - тепер офіційно - Цензор.НЕТ 5772
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11.08.2021 13:41 Відповісти
Байден назначил своего бывшего советника Амоса Хохштейна, который сидел у нас в совете директоров Нафтогаза, посланником Госдепа по вопросам энергетики, ответственным за газопровод Nord Stream 2. Он был основным противником СП-2. В апреле он рассматривался как спецпосланник номер 1 и который поможет убить СП-2, но это было до договорняка Байдена с Меркель. Сейчас Германия назначила своего собственного посланника, с которым он будет иметь дело напрямую. У Хохштейна большой опыт вести глобальные переговоры по энергетике. Но мало кто понимает - зачем?! Все уже решено !!! (с)
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11.08.2021 01:14 Відповісти
Ух теперь нахохочемся !
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11.08.2021 01:52 Відповісти
Мы со своем простецкой логикой "да это да" не можем увидеть всю красоту игры)))
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11.08.2021 02:15 Відповісти
Писали вже, що Байден примушує Зеленського бути супроти Росії?
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11.08.2021 06:44 Відповісти
Якщо називати Демократичну партію Комуністичною партією США,
то все стає на місце: і брехні Бідена, і Китай, і Путін, і БЛМ, і Афганістан і ще багато...
Зараз от таваріщь Хохштейн прийде і парядок наведе ...
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11.08.2021 09:09 Відповісти
Нуланд-Керри-Блинкен-Хохштейн... Это просто праздник какой-то...
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11.08.2021 09:40 Відповісти
Хохштейн уже освоил хохдойч ?
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11.08.2021 10:58 Відповісти
Дайте Україні Статус союзника США поза НАТО, План Маршалла для України, з найвищим ступенем контролю за виконанням і Імперія Зла сама розвалиться протягом 10 років, до святкування 40 річниці незалежності України!
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11.08.2021 12:19 Відповісти
Самый сок 212 часов назад (изменено)

Энтони Блинкен заявил о назначении Амоса Хохштейна старшим советником Госдепа по вопросам энергобезопасности. Он также будет спецпосланником США по реализации соглашения о запуске "СП-2" с Германией.
Амос Хохштейн является близким советником президента США Джо Байдена. Его также называют главным противником российского газопровода, который должен соединить Россию и Германию в обход Украины.
Хохштейн в 2017-2020 годах был членом наблюдательного совета украинского "Нафтогаза".
@Helgi SharpКритик "Північного потоку-2" Хохштейн призначений старшим радником Держсекретаря США з енергобезпеки, - тепер офіційно - Цензор.НЕТ 4494
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11.08.2021 12:29 Відповісти
 
 