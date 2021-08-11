Критик "Північного потоку-2" Хохштейн призначений старшим радником Держсекретаря США з енергобезпеки, - тепер офіційно

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що призначив Амоса Хохштейна старшим радником з питань енергетичної безпеки, якому належить займатися темою "Північного потоку-2".

Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я призначаю Амоса Хохштейна старшим радником з питань енергетичної безпеки. Він однозначно підходить для підтримки розвитку та впровадження комплексної стратегії щодо зміцнення глобальної енергетичної безпеки", - написав Блінкен.

Таким чином Блінкен підтвердив інформацію, що з'явилася раніше в ЗМІ, про призначення Хохштейна.

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Хохштейн в американському істеблішменті вважався одним з найгучніших критиків проєкту. З 2014 по 2017 рік він працював спецпосланцем Держдепартаменту США з міжнародних енергетичних питань, курирував зовнішню політику США в галузі енергетики, а також консультував Байдена з глобальних енергетичних питань. У 2017 році Хохштейн увійшов до наглядової ради української компанії "Нафтогаз" і пробув у ній до жовтня 2020 року.