Критик "Північного потоку-2" Хохштейн призначений старшим радником Держсекретаря США з енергобезпеки, - тепер офіційно
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що призначив Амоса Хохштейна старшим радником з питань енергетичної безпеки, якому належить займатися темою "Північного потоку-2".
Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Я призначаю Амоса Хохштейна старшим радником з питань енергетичної безпеки. Він однозначно підходить для підтримки розвитку та впровадження комплексної стратегії щодо зміцнення глобальної енергетичної безпеки", - написав Блінкен.
Таким чином Блінкен підтвердив інформацію, що з'явилася раніше в ЗМІ, про призначення Хохштейна.
Хохштейн в американському істеблішменті вважався одним з найгучніших критиків проєкту. З 2014 по 2017 рік він працював спецпосланцем Держдепартаменту США з міжнародних енергетичних питань, курирував зовнішню політику США в галузі енергетики, а також консультував Байдена з глобальних енергетичних питань. У 2017 році Хохштейн увійшов до наглядової ради української компанії "Нафтогаз" і пробув у ній до жовтня 2020 року.
Будь ласка, зачекайте...
то все стає на місце: і брехні Бідена, і Китай, і Путін, і БЛМ, і Афганістан і ще багато...
Зараз от таваріщь Хохштейн прийде і парядок наведе ...
Энтони Блинкен заявил о назначении Амоса Хохштейна старшим советником Госдепа по вопросам энергобезопасности. Он также будет спецпосланником США по реализации соглашения о запуске "СП-2" с Германией.
Амос Хохштейн является близким советником президента США Джо Байдена. Его также называют главным противником российского газопровода, который должен соединить Россию и Германию в обход Украины.
Хохштейн в 2017-2020 годах был членом наблюдательного совета украинского "Нафтогаза".
@Helgi Sharp