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Тестирование украинских COVID-сертификатов в ЕС прошло успешно, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Общество

Тестирование украинских COVID-сертификатов в ЕС прошло успешно, - Федоров

Осталось подписать соглашения о признании в Европе украинских "ковидных паспортов".

Об этом вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы получили официальное письмо Европейской комиссии: украинские электронные сертификаты прошли тестирование, и все хорошо. Надеюсь, в ближайшие недели уже будет принято решение и Европейской комиссией, и европейскими партнерами для того, чтобы принимали наши "ковидные" сертификаты", — сказал Федоров .

Министр добавил, что "технически мы уже полностью готовы. Мы протестировали то, что смогли, увеличили процент отражения, исправили ошибки в реестре. Могу сказать, что мы одна из немногих стран не из ЕС, которая так быстро выполнила эту задачу и уже технически интегрировалась".

Также читайте: Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты на техническом уровне, - Минцифры

Чтобы украинские COVID-сертификаты признали на политическом уровне, после согласования от Еврокомиссии нужно еще подписание соответствующих соглашений.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2
В Румынии и Молдове тоже. Ездили на футбол...
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11.08.2021 08:24
+1
Шо то выдал мне мой терапевт вчера пачпорт на листочке формата А-4 без всяких QR кодов, правда на английском, грамотно написано, не гугл- переводчик Тестування українських COVID-сертифікатів у ЄС пройшло успішно, - Федоров - Цензор.НЕТ 6501 с четырьмя печатями. Их подделывать скоро начнут покруче чем ПЦР-тесты. Ну на Египет может и потянет, а за Европу не знаю.
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11.08.2021 08:07
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Тестирование украинских COVID-сертификатов в ЕС прошло успешно, - Федоров - Цензор.НЕТ 1385 На мой е-мэйл, прямо сейчас, прилетело вот это:
"Уважаемый, Андрей,

10/08 Внимание! Кому нужна помощь в получении "справки о вакцинации" в международном формате выдачи - обращайтесь, телефон не изменился".(с)

Телефон я, понятно- публиковать не стану. Но- позвоню. Эти ребятки реально решали много вопросов, как то: сертификаты, медкомиссия. Теперь- вот это. Да, у них услуги дорогие! Но... плевать на цену.
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11.08.2021 03:28 Ответить
Не знаю зачем вам в эту фашистскую помойку ехать. Вам виднее.
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11.08.2021 03:31 Ответить
Та не! Перестрахуюсь просто. Сейчас запросто могут просто контракт не подписать, если ты не вакцинирован. Потому- перестрахуюсь. А куда меня занесет- понятия не имею.
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11.08.2021 03:34 Ответить
Так і було скрізь весь цей час. Хочеш ковідлу, звертаєшся до поліклініки, не хочеш - до таких контор.
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11.08.2021 06:33 Ответить
Вы забыли еще упомянуть сифилис и коклюш...
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11.08.2021 08:22 Ответить
Доктор Ден Сток: «Все, що рекомендується CDC та Державною комісією охорони здоров'я, насправді суперечить усім правилам науки»

https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/epic-video-dr-dan-stock-everything-recommended-cdc-state-board-health-actually-contrary-rules-science/
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11.08.2021 07:26 Ответить
Так это же прекрасно! Жить вопреки всему- это такой национальный вид спорта, похоже. Тестирование украинских COVID-сертификатов в ЕС прошло успешно, - Федоров - Цензор.НЕТ 9471
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11.08.2021 07:28 Ответить
Ну ты можешь верить всякому семейному врачу который расскажет тебе, что земля плоская и рассказывает свои личные сказки. Сколько таких "семейных врачей" существует к которым ты не обратишься ни за какие деньги по причине их низкой квалификации. Продолжай верить всему что найдешь в нете.
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11.08.2021 08:42 Ответить
А как узнать, каким врачам верить, а каким нет?
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11.08.2021 12:00 Ответить
Во всяком случае не тем кто никто и звать его никак, работника сельской больницы, адепта всемирного заговора и плоской земли. Тестування українських COVID-сертифікатів у ЄС пройшло успішно, - Федоров - Цензор.НЕТ 8701 Знаю пару семейных врачей у которых вообще нет пациентов - никто к ним не хочет. Где гарантия что этот пряник не такой, и просто пиарится?
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11.08.2021 12:15 Ответить
Шо то выдал мне мой терапевт вчера пачпорт на листочке формата А-4 без всяких QR кодов, правда на английском, грамотно написано, не гугл- переводчик Тестування українських COVID-сертифікатів у ЄС пройшло успішно, - Федоров - Цензор.НЕТ 6501 с четырьмя печатями. Их подделывать скоро начнут покруче чем ПЦР-тесты. Ну на Египет может и потянет, а за Европу не знаю.
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11.08.2021 08:07 Ответить
Желтая бумажка от семейного врача, точно проходит в венгрии, австрии, швейцарии.в других странах не тестили
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11.08.2021 08:15 Ответить
В Румынии и Молдове тоже. Ездили на футбол...
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11.08.2021 08:24 Ответить
Да, еще в Болгарии. Там вообще, можно было вакцинироваться любой вакциной, по желанию. Причем, сразу выдавали сертификат. Главное, иметь при себе загранпаспорт.
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11.08.2021 08:27 Ответить
на желтой бумаге?
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11.08.2021 08:18 Ответить
Спасибо, будем посмотреть. На конец августа и сентябрь запланировано 2 поездки, правда мне дали на белой бумаге Тестування українських COVID-сертифікатів у ЄС пройшло успішно, - Федоров - Цензор.НЕТ 9891
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11.08.2021 08:17 Ответить
 
 