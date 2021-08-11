Тестирование украинских COVID-сертификатов в ЕС прошло успешно, - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Общество
Осталось подписать соглашения о признании в Европе украинских "ковидных паспортов".
Об этом вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал ТСН, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы получили официальное письмо Европейской комиссии: украинские электронные сертификаты прошли тестирование, и все хорошо. Надеюсь, в ближайшие недели уже будет принято решение и Европейской комиссией, и европейскими партнерами для того, чтобы принимали наши "ковидные" сертификаты", — сказал Федоров .
Министр добавил, что "технически мы уже полностью готовы. Мы протестировали то, что смогли, увеличили процент отражения, исправили ошибки в реестре. Могу сказать, что мы одна из немногих стран не из ЕС, которая так быстро выполнила эту задачу и уже технически интегрировалась".
Чтобы украинские COVID-сертификаты признали на политическом уровне, после согласования от Еврокомиссии нужно еще подписание соответствующих соглашений.
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"Уважаемый, Андрей,
10/08 Внимание! Кому нужна помощь в получении "справки о вакцинации" в международном формате выдачи - обращайтесь, телефон не изменился".(с)
Телефон я, понятно- публиковать не стану. Но- позвоню. Эти ребятки реально решали много вопросов, как то: сертификаты, медкомиссия. Теперь- вот это. Да, у них услуги дорогие! Но... плевать на цену.
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