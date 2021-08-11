Тестування українських COVID-сертифікатів у ЄС пройшло успішно, - Федоров
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Залишилося підписати угоди про визнання в Європі українських "ковідних паспортів".
Про це віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів ТСН, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми отримали офіційний лист Європейської комісії, що українські електронні сертифікати пройшли тестування і все добре. Сподіваюся, у найближчі тижні вже буде ухвалене рішення і Європейською комісією, і європейськими партнерами для того, щоб приймали наші "ковідні" сертифікат", – сказав Федоров.
Міністр додав, що "технічно ми вже повністю готові. Ми протестували те, що змогли, збільшили відсоток відображення, виправили помилки в реєстрі. Можу сказати, що ми одна з небагатьох країн не з ЄС, яка так швидко виконала це завдання і вже технічно інтегрувалася".
Щоб українські COVID-сертифікати визнали на політичному рівні, після погодження від Єврокомісії потрібне ще підписання відповідних угод.
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"Уважаемый, Андрей,
10/08 Внимание! Кому нужна помощь в получении "справки о вакцинации" в международном формате выдачи - обращайтесь, телефон не изменился".(с)
Телефон я, понятно- публиковать не стану. Но- позвоню. Эти ребятки реально решали много вопросов, как то: сертификаты, медкомиссия. Теперь- вот это. Да, у них услуги дорогие! Но... плевать на цену.
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