УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17699 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
4 641 18
вакцина (3528) сертифікат (213) Федоров Михайло (530) диджиталізація (193) Дія (450) COVID-19 (18064)

Тестування українських COVID-сертифікатів у ЄС пройшло успішно, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Тестування українських COVID-сертифікатів у ЄС пройшло успішно, - Федоров

Залишилося підписати угоди про визнання в Європі українських "ковідних паспортів".

Про це віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми отримали офіційний лист Європейської комісії, що українські електронні сертифікати пройшли тестування і все добре. Сподіваюся, у найближчі тижні вже буде ухвалене рішення і Європейською комісією, і європейськими партнерами для того, щоб приймали наші "ковідні" сертифікат", – сказав Федоров.

Міністр додав, що "технічно ми вже повністю готові. Ми протестували те, що змогли, збільшили відсоток відображення, виправили помилки в реєстрі. Можу сказати, що ми одна з небагатьох країн не з ЄС, яка так швидко виконала це завдання і вже технічно інтегрувалася".

Також читайте: Із 1 вересня система охорони здоров'я переходить на е-лікарняні: вже працюємо над швидкою синхронізацією, - Ляшко

Щоб українські COVID-сертифікати визнали на політичному рівні, після погодження від Єврокомісії потрібне ще підписання відповідних угод.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
В Румынии и Молдове тоже. Ездили на футбол...
показати весь коментар
11.08.2021 08:24
+1
Шо то выдал мне мой терапевт вчера пачпорт на листочке формата А-4 без всяких QR кодов, правда на английском, грамотно написано, не гугл- переводчик Тестування українських COVID-сертифікатів у ЄС пройшло успішно, - Федоров - Цензор.НЕТ 6501 с четырьмя печатями. Их подделывать скоро начнут покруче чем ПЦР-тесты. Ну на Египет может и потянет, а за Европу не знаю.
показати весь коментар
11.08.2021 08:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тестирование украинских COVID-сертификатов в ЕС прошло успешно, - Федоров - Цензор.НЕТ 1385 На мой е-мэйл, прямо сейчас, прилетело вот это:
"Уважаемый, Андрей,

10/08 Внимание! Кому нужна помощь в получении "справки о вакцинации" в международном формате выдачи - обращайтесь, телефон не изменился".(с)

Телефон я, понятно- публиковать не стану. Но- позвоню. Эти ребятки реально решали много вопросов, как то: сертификаты, медкомиссия. Теперь- вот это. Да, у них услуги дорогие! Но... плевать на цену.
показати весь коментар
11.08.2021 03:28 Відповісти
Не знаю зачем вам в эту фашистскую помойку ехать. Вам виднее.
показати весь коментар
11.08.2021 03:31 Відповісти
Та не! Перестрахуюсь просто. Сейчас запросто могут просто контракт не подписать, если ты не вакцинирован. Потому- перестрахуюсь. А куда меня занесет- понятия не имею.
показати весь коментар
11.08.2021 03:34 Відповісти
Так і було скрізь весь цей час. Хочеш ковідлу, звертаєшся до поліклініки, не хочеш - до таких контор.
показати весь коментар
11.08.2021 06:33 Відповісти
Вы забыли еще упомянуть сифилис и коклюш...
показати весь коментар
11.08.2021 08:22 Відповісти
Доктор Ден Сток: «Все, що рекомендується CDC та Державною комісією охорони здоров'я, насправді суперечить усім правилам науки»

https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/epic-video-dr-dan-stock-everything-recommended-cdc-state-board-health-actually-contrary-rules-science/
показати весь коментар
11.08.2021 07:26 Відповісти
Так это же прекрасно! Жить вопреки всему- это такой национальный вид спорта, похоже. Тестирование украинских COVID-сертификатов в ЕС прошло успешно, - Федоров - Цензор.НЕТ 9471
показати весь коментар
11.08.2021 07:28 Відповісти
Ну ты можешь верить всякому семейному врачу который расскажет тебе, что земля плоская и рассказывает свои личные сказки. Сколько таких "семейных врачей" существует к которым ты не обратишься ни за какие деньги по причине их низкой квалификации. Продолжай верить всему что найдешь в нете.
показати весь коментар
11.08.2021 08:42 Відповісти
А как узнать, каким врачам верить, а каким нет?
показати весь коментар
11.08.2021 12:00 Відповісти
Во всяком случае не тем кто никто и звать его никак, работника сельской больницы, адепта всемирного заговора и плоской земли. Тестування українських COVID-сертифікатів у ЄС пройшло успішно, - Федоров - Цензор.НЕТ 8701 Знаю пару семейных врачей у которых вообще нет пациентов - никто к ним не хочет. Где гарантия что этот пряник не такой, и просто пиарится?
показати весь коментар
11.08.2021 12:15 Відповісти
Шо то выдал мне мой терапевт вчера пачпорт на листочке формата А-4 без всяких QR кодов, правда на английском, грамотно написано, не гугл- переводчик Тестування українських COVID-сертифікатів у ЄС пройшло успішно, - Федоров - Цензор.НЕТ 6501 с четырьмя печатями. Их подделывать скоро начнут покруче чем ПЦР-тесты. Ну на Египет может и потянет, а за Европу не знаю.
показати весь коментар
11.08.2021 08:07 Відповісти
Желтая бумажка от семейного врача, точно проходит в венгрии, австрии, швейцарии.в других странах не тестили
показати весь коментар
11.08.2021 08:15 Відповісти
В Румынии и Молдове тоже. Ездили на футбол...
показати весь коментар
11.08.2021 08:24 Відповісти
Да, еще в Болгарии. Там вообще, можно было вакцинироваться любой вакциной, по желанию. Причем, сразу выдавали сертификат. Главное, иметь при себе загранпаспорт.
показати весь коментар
11.08.2021 08:27 Відповісти
на желтой бумаге?
показати весь коментар
11.08.2021 08:18 Відповісти
Спасибо, будем посмотреть. На конец августа и сентябрь запланировано 2 поездки, правда мне дали на белой бумаге Тестування українських COVID-сертифікатів у ЄС пройшло успішно, - Федоров - Цензор.НЕТ 9891
показати весь коментар
11.08.2021 08:17 Відповісти
 
 