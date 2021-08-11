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В Лондонском Тауэре появился первый в Великобритании украиноязычный аудиогид. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В рамках проекта культурной дипломатии и по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской в Лондонском Тауэре запустили первый в Великобритании украиноязычный аудиогид

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.

"В октябре 2020 супруга президента, находясь в Лондоне, присутствовала при подписании Меморандума с Администрацией исторических королевских дворцов о создании первого аудиогида на украинском языке в Великобритании. Сегодня во всемирно известном Лондонском Тауэре появилась возможность прослушать экскурсию на украинском", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запуск первого такого аудиогида в Великобритании - это важный шаг для популяризации украинской культуры и открытие новых возможностей для украинцев, которые живут за рубежом или путешествуют в другие страны.

"За последний год, начиная с июня 2020-му, несмотря на сложную ситуацию во всем мире и неустанную борьбу с коронавирусом, нам удалось распространить украинский язык по 27 локациям, запустив аудиогиды в самых известных культурных памятниках планеты. Уверена, что это только начало нашей большой миссии. Есть еще множество интересных мест в мире, где вскоре будет звучать украинский язык", - отметила Зеленская.

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Ранее сообщалось, что первая леди инициировала запуск украиноязычных аудиогидов во Франции, Черногории, Швеции, Дании, Узбекистане, Италии, Кении и других странах мира.
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Топ комментарии
+2
Мост - це твоя русскаязичьная чєлюсьть?
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11.08.2021 07:40
+2
Ти вважаєш 99% українців російськомовними??...
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11.08.2021 08:13
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Мост - це твоя русскаязичьная чєлюсьть?
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11.08.2021 07:40 Ответить
а первая ледя тоже корабельная сосна ?
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11.08.2021 07:59 Ответить
фигня, что 99% украинцев не знают, что такое Тауэр..но то такэ))))
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11.08.2021 08:09 Ответить
Ти вважаєш 99% українців російськомовними??...
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11.08.2021 08:13 Ответить
виктор хфедорович..я вважаю, то что я написал выше, если тебе не с кем поговорить-пиши в спортлото....
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11.08.2021 08:35 Ответить
А ти що, русскаязичьний??...попереджати треба...
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11.08.2021 08:44 Ответить
Шкода, що 99% ніколи не зможуть поїхати у Велику Британію, але то дрібниці у порівнянні з зеленим піаром.
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11.08.2021 10:32 Ответить
согласен
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11.08.2021 10:38 Ответить
у московитов всегда статистика перекрученная....
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11.08.2021 21:20 Ответить
Вкотре повторюсь,що Зєлєнська привласнює проект,розпочатий за Порошенка Українським інститутом.Паразити.
Олена Зеленська має намір реалізувати проект, який вже створюють
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11.08.2021 08:36 Ответить
Позитивом є те, що зараз піаряться на українській, а не як було ще недавно, російській мові.
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11.08.2021 08:55 Ответить
 
 