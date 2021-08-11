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Велика Британія (3649) Лондон (197) українська мова (777) Олена Зеленська (225) Офіс Президента (1745)

У Лондонському Тауері з'явився перший у Великій Британії україномовний аудіогід. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

У межах проєкту культурної дипломатії і з ініціативи першої леді України Олени Зеленської в Лондонському Тауері запустили перший у Великій Британії україномовний аудіогід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

"У жовтні 2020 року дружина Президента, перебуваючи в Лондоні, була присутня під час підписання Меморандуму з Адміністрацією історичних королівських палаців про створення першого аудіогіда українською мовою у Великій Британії. Сьогодні у всесвітньо відомому Лондонському Тауері з'явилася можливість прослухати екскурсію українською", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що запуск першого такого аудіогіда у Великій Британії - це важливий крок для популяризації української культури і відкриття нових можливостей для українців, які живуть за кордоном або подорожують в інші країни.

"За останній рік, починаючи з червня 2020-го, попри складну ситуацію в усьому світі та невпинну боротьбу з коронавірусом нам вдалося поширити українську мову 27 локаціями, запустивши аудіогіди у найвизначніших культурних пам’ятках планети. Впевнена, що це лише початок нашої великої місії. Є ще безліч цікавих місць у світі, де незабаром лунатиме українська мова", — розповіла Олена Зеленська.

Також читайте: Аудіогід українською мовою з'явився в болгарському Археологічному музеї Несебра

Раніше повідомлялося, що перша леді ініціювала запуск україномовних аудіогідів у Франції, Чорногорії, Швеції, Данії, Узбекистані, Італії, Кенії та інших країнах світу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Мост - це твоя русскаязичьная чєлюсьть?
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11.08.2021 07:40
+2
Ти вважаєш 99% українців російськомовними??...
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11.08.2021 08:13
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Мост - це твоя русскаязичьная чєлюсьть?
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11.08.2021 07:40 Відповісти
а первая ледя тоже корабельная сосна ?
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11.08.2021 07:59 Відповісти
фигня, что 99% украинцев не знают, что такое Тауэр..но то такэ))))
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11.08.2021 08:09 Відповісти
Ти вважаєш 99% українців російськомовними??...
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11.08.2021 08:13 Відповісти
виктор хфедорович..я вважаю, то что я написал выше, если тебе не с кем поговорить-пиши в спортлото....
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11.08.2021 08:35 Відповісти
А ти що, русскаязичьний??...попереджати треба...
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11.08.2021 08:44 Відповісти
Шкода, що 99% ніколи не зможуть поїхати у Велику Британію, але то дрібниці у порівнянні з зеленим піаром.
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11.08.2021 10:32 Відповісти
согласен
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11.08.2021 10:38 Відповісти
у московитов всегда статистика перекрученная....
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11.08.2021 21:20 Відповісти
Вкотре повторюсь,що Зєлєнська привласнює проект,розпочатий за Порошенка Українським інститутом.Паразити.
Олена Зеленська має намір реалізувати проект, який вже створюють
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11.08.2021 08:36 Відповісти
Позитивом є те, що зараз піаряться на українській, а не як було ще недавно, російській мові.
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11.08.2021 08:55 Відповісти
 
 