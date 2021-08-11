Утром войска РФ обстреляли Новоселовку Вторую: погиб мирный житель. ФОТО
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Утром 11 августа в селе Новоселовка Вторая (Донецкая область) во время вражеского обстрела на территории собственного домохозяйства погиб мирный житель.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.
По данным источника, событие произошло около 6:40 в селе Новоселовка Вторая Волновахского района.
Так, во время вражеского обстрела на территории собственного домохозяйства погиб местный житель Долгой, 1935 года рождения.
На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Информацию о гибели гражданского также подтвердил руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook и выложил соответствующее фото:
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Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України
Як зазначено у документі, зокрема передбачається:
- заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;
- заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;
- заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, у першу чергу на об'єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості;
- ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню та повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників;
- вогонь у відповідь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних Сил України та керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.
Про видання таких наказів буде повідомлена ТКГ.
Вищезгадані заходи не можуть бути повністю або частково дезавуйовані ніякими іншими наказами, у тому числі таємними, йдеться у заяві.https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3070605-minoboroni-poasnilo-umovi-bezstrokovogo-peremira-na-donbasi.html