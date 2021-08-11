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Утром войска РФ обстреляли Новоселовку Вторую: погиб мирный житель. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Утром войска РФ обстреляли Новоселовку Вторую: погиб мирный житель. ФОТО

Утром 11 августа в селе Новоселовка Вторая (Донецкая область) во время вражеского обстрела на территории собственного домохозяйства погиб мирный житель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

По данным источника, событие произошло около 6:40 в селе Новоселовка Вторая Волновахского района.

Так, во время вражеского обстрела на территории собственного домохозяйства погиб местный житель Долгой, 1935 года рождения.

 На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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Информацию о гибели гражданского также подтвердил руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook и выложил соответствующее фото:

Утром войска РФ обстреляли Новоселовку Вторую: погиб мирный житель 01
Фото: Кириленко/Facebook
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Топ комментарии
+14
адиннарот ведь, и правда ведь, братья
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11.08.2021 09:00
+9
Вранці війська РФ обстріляли Новоселівку Другу: загинув мирний житель - Цензор.НЕТ 5232
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11.08.2021 08:55
+8
А чому його ніхто не захищав. Невже ЗСУ не бачили, що готується обстріл і не провели упереджувальний вогонь? Невже не ведеться ніяка активна розвідка? А що скаже гарант всеосяжного перемир'я?
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11.08.2021 09:17
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Утром войска РФ обстреляли Новоселовку Вторую: погиб мирный житель - Цензор.НЕТ 7643 Утром войска РФ обстреляли Новоселовку Вторую: погиб мирный житель - Цензор.НЕТ 3389
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11.08.2021 08:49 Ответить
Прийшла пора застосувати українські ударні та розвідувальні БПЛА Касьянова, вони більш небезпечні для ворога ніж турецькі Байрактари. Касьянов вже робить цілі безпілотні VTOL системи, де один безпілотник несе на собі інший безпілотник - керований снаряд і ця система більш небезпечна для ворога, бо вона в рази менша і може атакувати ворога зі 100-200 метрів і може застосовуватись піхотою на будь якій ділянці фронту, для цього не потрібні дорогі апаратні керування, як для Байрактарів.
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11.08.2021 11:03 Ответить
Это вы кому написали ? Создайте петицию на сайте президента , может быть ваш выбор вас услышит , хотя я сильно сомневаюсь
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11.08.2021 12:35 Ответить
Вранці війська РФ обстріляли Новоселівку Другу: загинув мирний житель - Цензор.НЕТ 5232
показать весь комментарий
11.08.2021 08:55 Ответить
адиннарот ведь, и правда ведь, братья
показать весь комментарий
11.08.2021 09:00 Ответить
А чому його ніхто не захищав. Невже ЗСУ не бачили, що готується обстріл і не провели упереджувальний вогонь? Невже не ведеться ніяка активна розвідка? А що скаже гарант всеосяжного перемир'я?
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11.08.2021 09:17 Ответить
Керівництвом ЗСУ видано наказ про припинення вогню, що передбачає запровадження додаткових заходів, які мають забезпечити дотримання всеохоплюючого, стійкого та безстрокового перемир'я.
Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України
Як зазначено у документі, зокрема передбачається:
- заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;
- заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;
- заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, у першу чергу на об'єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості;
- ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню та повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників;
- вогонь у відповідь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних Сил України та керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.
Про видання таких наказів буде повідомлена ТКГ.
Вищезгадані заходи не можуть бути повністю або частково дезавуйовані ніякими іншими наказами, у тому числі таємними, йдеться у заяві.https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3070605-minoboroni-poasnilo-umovi-bezstrokovogo-peremira-na-donbasi.html
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11.08.2021 10:43 Ответить
Я ТАКОЖ НЕ РОЗУМІЮ НАВІЩО НАМ ТАКІ ГЕНЕРАЛИ, ЯКІ ЖЕРУТЬ ЗА РАХУНОК ЛЮДЕЙ, А ДАТЬ НАКАЗ НА ЗАХИСТ НІ, РОСІЯ ВИПАЛЮЄ ЯКУТІЮ, МАБУТЬ ДЛЯ ТОГО ЩОБ ПЕРЕСЕЛЯТЬ БІЖЕНЦІВ В ОРДЛО, ОСЬ І ОРДА ПОЧАЛА ОБСТРІЛЮВАТЬ НАШІ СЕЛА ЩОБ НАШІ ЛЮДИ ВТІКАЛИ І ЗАЛИШАЛИ БУДИНКИ ЇМ.
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11.08.2021 11:07 Ответить
Його зі всіх сил захищали "бандєровци" , але він вперто голосував за ригів , комуністів , мародерів , злодіїв та убивць . Не вчив українську мову . Считав що він і московські свинособаки - адіннарот . Кликав у свою хату рюзькє мір . Ну от . Мрії збуваються . Російсько-фашистські загарбники прийшли і "захистили" рузькоязичного діда-пабєдітєля від бандєравцев і кієвской хунти .
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11.08.2021 13:26 Ответить
Об очередном преступлении сепаров должно узнать как можно больше людей
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11.08.2021 09:38 Ответить
"Проста нада пєрєстать стрєлять." Нікому нічого не нагадує ця фраза?
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11.08.2021 10:55 Ответить
МОЖЕ І НАДА АЛЕ НЕ ПЕРЕСТАЮТЬ, МАБУТЬ ВЖЕ І НАМ НАДА.
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11.08.2021 11:08 Ответить
Зеленая импотенция в действии...
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11.08.2021 11:50 Ответить
Бедный старик, у меня нет слов.
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11.08.2021 12:06 Ответить
информацию о преступлениях сепаратистов нужно максимально тиражировать, что б след. раз думали перед тем, как творить свои черные дела
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11.08.2021 12:33 Ответить
ГДЕ ТУРЕЦКИЕ БАЙРАКТАРЫ ? ПОЧЕМУ НЕ МОНИТОРЯТ СИТУАЦИЮ ? Кацапы пока не получат по зубам не успокоятся .
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11.08.2021 15:22 Ответить
а мы что... снова озабоченность????
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11.08.2021 16:30 Ответить
 
 