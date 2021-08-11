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Вранці війська РФ обстріляли Новоселівку Другу: загинув мирний житель. ФОТО

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Вранці війська РФ обстріляли Новоселівку Другу: загинув мирний житель. ФОТО

Вранці 11 серпня в селі Новоселівка Друга (Донецька область) під час ворожого обстрілу на території власного домогосподарства загинув мирний житель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.

За даними джерела, подія сталася близько 6:40 в селі Новоселівка Друга Волноваського району.

Так, під час ворожого обстрілу на території власного домогосподарства загинув місцевий житель Долгой, 1935 року народження.

На місце виїхали правоохоронці для з'ясування всіх обставин події.

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Інформацію про загибель цивільного також підтвердив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці в Facebook і виклав відповідне фото:

Вранці війська РФ обстріляли Новоселівку Другу: загинув мирний житель 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
адиннарот ведь, и правда ведь, братья
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11.08.2021 09:00
+9
Вранці війська РФ обстріляли Новоселівку Другу: загинув мирний житель - Цензор.НЕТ 5232
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11.08.2021 08:55
+8
А чому його ніхто не захищав. Невже ЗСУ не бачили, що готується обстріл і не провели упереджувальний вогонь? Невже не ведеться ніяка активна розвідка? А що скаже гарант всеосяжного перемир'я?
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11.08.2021 09:17
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11.08.2021 08:49 Відповісти
Прийшла пора застосувати українські ударні та розвідувальні БПЛА Касьянова, вони більш небезпечні для ворога ніж турецькі Байрактари. Касьянов вже робить цілі безпілотні VTOL системи, де один безпілотник несе на собі інший безпілотник - керований снаряд і ця система більш небезпечна для ворога, бо вона в рази менша і може атакувати ворога зі 100-200 метрів і може застосовуватись піхотою на будь якій ділянці фронту, для цього не потрібні дорогі апаратні керування, як для Байрактарів.
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11.08.2021 11:03 Відповісти
Это вы кому написали ? Создайте петицию на сайте президента , может быть ваш выбор вас услышит , хотя я сильно сомневаюсь
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11.08.2021 12:35 Відповісти
Вранці війська РФ обстріляли Новоселівку Другу: загинув мирний житель - Цензор.НЕТ 5232
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11.08.2021 08:55 Відповісти
адиннарот ведь, и правда ведь, братья
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11.08.2021 09:00 Відповісти
А чому його ніхто не захищав. Невже ЗСУ не бачили, що готується обстріл і не провели упереджувальний вогонь? Невже не ведеться ніяка активна розвідка? А що скаже гарант всеосяжного перемир'я?
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11.08.2021 09:17 Відповісти
Керівництвом ЗСУ видано наказ про припинення вогню, що передбачає запровадження додаткових заходів, які мають забезпечити дотримання всеохоплюючого, стійкого та безстрокового перемир'я.
Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України
Як зазначено у документі, зокрема передбачається:
- заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;
- заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;
- заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, у першу чергу на об'єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості;
- ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню та повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників;
- вогонь у відповідь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних Сил України та керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.
Про видання таких наказів буде повідомлена ТКГ.
Вищезгадані заходи не можуть бути повністю або частково дезавуйовані ніякими іншими наказами, у тому числі таємними, йдеться у заяві.https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3070605-minoboroni-poasnilo-umovi-bezstrokovogo-peremira-na-donbasi.html
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11.08.2021 10:43 Відповісти
Я ТАКОЖ НЕ РОЗУМІЮ НАВІЩО НАМ ТАКІ ГЕНЕРАЛИ, ЯКІ ЖЕРУТЬ ЗА РАХУНОК ЛЮДЕЙ, А ДАТЬ НАКАЗ НА ЗАХИСТ НІ, РОСІЯ ВИПАЛЮЄ ЯКУТІЮ, МАБУТЬ ДЛЯ ТОГО ЩОБ ПЕРЕСЕЛЯТЬ БІЖЕНЦІВ В ОРДЛО, ОСЬ І ОРДА ПОЧАЛА ОБСТРІЛЮВАТЬ НАШІ СЕЛА ЩОБ НАШІ ЛЮДИ ВТІКАЛИ І ЗАЛИШАЛИ БУДИНКИ ЇМ.
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11.08.2021 11:07 Відповісти
Його зі всіх сил захищали "бандєровци" , але він вперто голосував за ригів , комуністів , мародерів , злодіїв та убивць . Не вчив українську мову . Считав що він і московські свинособаки - адіннарот . Кликав у свою хату рюзькє мір . Ну от . Мрії збуваються . Російсько-фашистські загарбники прийшли і "захистили" рузькоязичного діда-пабєдітєля від бандєравцев і кієвской хунти .
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11.08.2021 13:26 Відповісти
Об очередном преступлении сепаров должно узнать как можно больше людей
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11.08.2021 09:38 Відповісти
"Проста нада пєрєстать стрєлять." Нікому нічого не нагадує ця фраза?
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11.08.2021 10:55 Відповісти
МОЖЕ І НАДА АЛЕ НЕ ПЕРЕСТАЮТЬ, МАБУТЬ ВЖЕ І НАМ НАДА.
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11.08.2021 11:08 Відповісти
Зеленая импотенция в действии...
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11.08.2021 11:50 Відповісти
Бедный старик, у меня нет слов.
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11.08.2021 12:06 Відповісти
информацию о преступлениях сепаратистов нужно максимально тиражировать, что б след. раз думали перед тем, как творить свои черные дела
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11.08.2021 12:33 Відповісти
ГДЕ ТУРЕЦКИЕ БАЙРАКТАРЫ ? ПОЧЕМУ НЕ МОНИТОРЯТ СИТУАЦИЮ ? Кацапы пока не получат по зубам не успокоятся .
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11.08.2021 15:22 Відповісти
а мы что... снова озабоченность????
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11.08.2021 16:30 Відповісти
 
 