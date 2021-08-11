Вранці війська РФ обстріляли Новоселівку Другу: загинув мирний житель. ФОТО
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Вранці 11 серпня в селі Новоселівка Друга (Донецька область) під час ворожого обстрілу на території власного домогосподарства загинув мирний житель.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.
За даними джерела, подія сталася близько 6:40 в селі Новоселівка Друга Волноваського району.
Так, під час ворожого обстрілу на території власного домогосподарства загинув місцевий житель Долгой, 1935 року народження.
На місце виїхали правоохоронці для з'ясування всіх обставин події.
Топ коментарі
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+8 Ulrich Shtal
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Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України
Як зазначено у документі, зокрема передбачається:
- заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;
- заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;
- заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, у першу чергу на об'єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості;
- ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню та повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників;
- вогонь у відповідь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних Сил України та керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.
Про видання таких наказів буде повідомлена ТКГ.
Вищезгадані заходи не можуть бути повністю або частково дезавуйовані ніякими іншими наказами, у тому числі таємними, йдеться у заяві.https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3070605-minoboroni-poasnilo-umovi-bezstrokovogo-peremira-na-donbasi.html