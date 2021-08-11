РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15200 посетителей онлайн
Новости Общество Борьба с коронавирусом
19 034 147
смерть (9034) COVID-19 (18599) Moderna (58)

Вернувшаяся из Турции киевлянка умерла от COVID-19 через несколько дней после вакцинации первой дозой Moderna

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вернувшаяся из Турции киевлянка умерла от COVID-19 через несколько дней после вакцинации первой дозой Moderna

В Киеве после укола первой дозой вакцины Moderna от коронавируса умерла женщина. Причем прививку она получила в тот же день, в который проявились симптомы болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии для APnews сообщил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

По его словам, о гибели женщины ему сообщили врачи-инфекционисты из инфекционного отделения Киевской городской больницы №4. Именно в реанимацию этой больницы 50-летняя пациентка попала спустя несколько дней после вакцинации. Как стало известно сейчас, 1 августа она прилетела в Украину из Турции, а уже 5 августа она получила первый укол вакциной Moderna.

Этот случай, по словам Кравченко, вызывает несколько вопросов. И первый из них - как проводить расследование этого случая в ситуации, когда препарат Moderna в Украине не зарегистрирован.

"Есть летальный случай, который совпал по времени с вакцинацией вакциной Moderna, которая не зарегистрирована в Украине и завезена в страну как незарегистрированный препарат. Фармако-эпидемиологическое расследование необходимо. И есть проблема - как это сделать? Эта вакцина не зарегистрирована, на нее нет досье, нет методов контроля качества и нет утвержденной инструкции на доступном в Украине языке", - отметил Кравченко.

Впрочем, сам Кравченко отмечает, что погибшая, скорее всего, заразилась коронавирусом еще до вакцинации и препарат тут ни при чем. Но это просто невозможно - ведь перед вакцинацией должен проводиться медицинский осмотр. Об этом говорится в приказе №595 от МОЗ.

"Судя по всему, пациентку вакцинировали в продромальный период. Это когда пациент уже инфицирован, но нет клинических проявлений. Как же эту пациентку провакцинировали в продромальный период? То есть у нее не собирали анамнез жизни, анамнез болезни, эпидемиологический анамнез. Никто даже не удосужился уточнить, была ли она до этого в эндемичной зоне. Например, в Турции, где циркулирует штамм "Дельта", - возмущен Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за распространения "дельта"-штамма эффективность вакцины Moderna упала до 76%, Pfizer - до 42%, - исследование. ИНФОГРАФИКА

Как сообщили ранее в Минздраве, в Украине прививки от COVID-19 делают незарегистрированной американской вакциной Moderna из-за сложившейся чрезвычайной ситуации в связи с пандемией.

В ведомстве пояснили, что для регистрации препарата, производитель вакцины должен обратиться к государственному регулятору с соответствующим заявлением о регистрации. Такая норма действует не только в Украине, но и в странах ЕС, США и во время переквалификации препарата Всемирной организацией здравоохранения.

"Министерство ведет переговоры с производителем, чтобы эта вакцина была зарегистрирована в Украине. Учитывая то, что вакцина была разрешена к экстренному применению регуляторами ВОЗ, США и Европы, министерством было принято решение, в случае получения этого препарата, как гуманитарной помощи, разрешить вакцинацию им против COVID-19 в Украине. Согласно действующему законодательству, мы имеем право использовать незарегистрированные в Украине лекарства в случае чрезвычайной ситуации", – отметили в Минздраве в ответе на запрос УНИАН.

В министерстве также добавили, что в Украине создана и функционирует мощная система фармаконадзора, гармонизированная с международными стандартами осуществления фармаконадзора.

Также в Минздраве отметили, что за каждым, кто получил первую дозу вакцины от Moderna, зарезервирована вторая доза препарата из этой же партии.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
через несколько дней после вакцинации первой дозой Moderna

А почему не через несколько дней после приезда из Турции?
показать весь комментарий
11.08.2021 09:19
+23
Зеленый цирк на дроти..

Модерной вакцинируют уже месяц..во многих пунктах вакцинации...а она оказывается даже не зарегистрирована в Украине..
показать весь комментарий
11.08.2021 09:20
+23
Здесь вакцина ни при чём.
Если пациент уже болен ковидом, то вакцинация только ухудшит его положение создав дополнительную нагрузку на имунную систему.
показать весь комментарий
11.08.2021 09:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Так чего ты с таким интеллектом коменты тут кладешь? Пойти бухни боярки и не засоряй эфир, непутевый. Примеры из медпрактики пишет фантастические, професиАнал.
показать весь комментарий
11.08.2021 10:55 Ответить
Объясните там кто-то этому кравченко, что "доступный в Украине язык", а также вопросы по регистрации официально имплементированы еще в 2009-м году, с 1 января. Да-да, при Януковоще. Согласно всем утвержденным документам, касаясь регистраций и правил, все, что зарегино в ЕС, считается юридически зарегиным и в Украине. Равно как и инструкции, и порядки диагностики, оценки и др. Эти вопросы поднимались коррумпированной прослойкой чиновников при Супрун. Бо дуже бабла хотелось. Оно и понятно, поскольку типа "без бумажки ты какашка". А за бумажку, что ты не верблюд, понятно, гони бабло. И снова были для них разъяснения. Только слепой того не видел. Где и под каким забором нашли этого кравченко? Говоря понятным для этой прослойки чиновников языком: Ты вообще дупель отбиваешь? Шо ты гонишь?
показать весь комментарий
11.08.2021 10:21 Ответить
Ну, точности ради, в 2009-м президентом был Ющенко, премьером Тимошенка.
показать весь комментарий
11.08.2021 20:13 Ответить
СпасибА! Заодно, на всякий случай, пАдсмАтрел куда там впадает Волга. Не исключаю, что йулька это себе в актив записала. Но вот только имплементация происходит по Постановам КМ, принятым за пару лет ДО ТОГО. Упомянутая мной и касающаяся медицинских процедур вступила в силу на основании оной и подписанной овощем в июне 2007-го. Ссылки под рукой, к сожалению, не имею.
показать весь комментарий
13.08.2021 08:04 Ответить
КАК КУЁТСЯ ГАВНО:

Заголовок новости: А-а-а-а-а !!!!! Вернувшаяся из Турции киевлянка умерла от COVID-19 через несколько дней после вакцинации первой дозой Moderna

Содержание новости: Впрочем, сам Кравченко отмечает, что погибшая, скорее всего, заразилась коронавирусом еще до вакцинации и препарат тут ни при чем.
показать весь комментарий
11.08.2021 10:32 Ответить
Нема реєстрації - нема вакцини! Смерть від Modernи - умисне вбивство!
показать весь комментарий
11.08.2021 10:38 Ответить
30 минут назад повторил Пфайзер. Полет нормальный. Единственное , очередь на укол ох... уенная.
показать весь комментарий
11.08.2021 10:38 Ответить
Третий укол когда ?
показать весь комментарий
11.08.2021 19:40 Ответить
Пока только два. Дочери бумагу ( сертификат ) выдали с номером загранпаспорта. На счет третьей прививки информации не было.
показать весь комментарий
11.08.2021 21:25 Ответить
Значит вы не полностью вакцинированы . Модерна/Файзер третий бустер выпустили и призывают закрепить так сказать результат . Про четвертый еще не сообщали , думаю ближе к декабрю .
показать весь комментарий
11.08.2021 21:52 Ответить
Как есть. Не полностью, так не полностью. У нас же тут не Швеция. Скажут сделать третий-четвертый укол, сделаю, не проблема. А я то что? Банкуют они, с них и спрос. Или с Ляшко.
показать весь комментарий
11.08.2021 22:24 Ответить
Одинадцять днів тому вакцинувався "Модерною"...Кілька днів боліло плече,не міг спати на цьому боці,а ось останній тиждень дико болить голова і слабість...Сподіваюсь,до другої вакцинаціі пройде...
показать весь комментарий
11.08.2021 10:42 Ответить
вы сообщили об этом леч. врачу или в фармкомитет?? вот бесит, что на форумах пишут, но официально никто никому не скажет! Потом модера гордо рапортирует, что у них побочек вообще нет....
И все потому, что о них на кухнях рассказывают, и на цензоре комменты пишут, вместо офиц.обращения с этим по адресу!
показать весь комментарий
11.08.2021 22:14 Ответить
Теперь будут бить себя ушами по щекам. Убили человека. Убила человека безалаберность и безответственность в медицинской системе Украины. Кто? Персонал. Все продолжает делаться через задний проход - что лечение, что вакцинация, что деятельность президента страны. Абсолютно по хрену. Никакого наказания за профессиональное преступление. Джунгли, а не страна, населенная папуасами - умные уже выехали, или уезжают.
показать весь комментарий
11.08.2021 10:45 Ответить
Выходит в отдохнувшие,нормальные,здоровые тела не надо втыкать эти вакцины (гибриды генов неизвестных животных)????
показать весь комментарий
11.08.2021 10:51 Ответить
Сейчас будут антипрививочники орать "вакцина убивает". А все аргументы взяты с русских пабликов. Куча бреда но только на русском языке.
показать весь комментарий
11.08.2021 11:19 Ответить
Тут вопрос в другом, если Moderna не зарегистрирована в Украине, что каким образом нею вообще вакцинировали гражданку Украины и где?
показать весь комментарий
11.08.2021 14:18 Ответить
А когда зе-банду волновала законность?!)))
показать весь комментарий
11.08.2021 14:28 Ответить
вообщето ковидная вакцина убила в 2020 году больше чем все другие виды вакцинаций за последние 30 лет .
показать весь комментарий
11.08.2021 19:42 Ответить
Можно ссылочку на источник таких данных?
показать весь комментарий
12.08.2021 00:28 Ответить
У нас на работе вакцинировали Модерной, около 140 человек. Перед вакцинацией всех осматривал семейный врач из бригады вакцинации и спрашивал нет ли симптомов похожих на ОРВИ. В анкете тоже есть такой вопрос. Все перенесли вакцинацию нормально Единственное, что те кто болели Ковидом до этого перенесли вакцинацию с последующим ярко выраженным иммунным ответом организма. Температура, озноб, ломота, слабость 1-2 дня. А затем всё нормально
показать весь комментарий
11.08.2021 13:00 Ответить
А каким образом, если Moderna даже не зарегистрирована в Украине?
показать весь комментарий
11.08.2021 14:19 Ответить
Модерна зарегистрирована ВОЗ и это лучшая вакцина 2021 года
показать весь комментарий
11.08.2021 15:31 Ответить
Все может быть. Но, мы живем по украинским законам? А в Украине эта вакцина не зарегистрирована почему-то. И как показывает практика, в случае смерти человека концы найти нереально.
показать весь комментарий
11.08.2021 15:34 Ответить
Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину против коронавируса от компании Moderna (США) для экстренного применения. До этого в ВОЗ уже разрешили использовать препараты от Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson и AstraZeneca (CoviShield та AstraZeneca-SKBio).

Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.
Так, вакцину рассмотрела Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE). Она рекомендовала препарат для всех возрастных групп, кроме несовершеннолетних.
На решение ВОЗ также повлияло то, что этот препарат уже одобрили регуляторы ЕС и США - Европейское агентство по лекарственным средствам и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.
Одобрение ВОЗ означает, что Организация подтвердила действенность и безопасность применения вакцины. Это решение, среди прочего, также означает, что страны-члены организации могут утвердить использование вакцины от Moderna в экстренном порядке значительно быстрее, потому что основная работа по проверке данных уже была осуществлена.
показать весь комментарий
11.08.2021 15:47 Ответить
Ты в курсе что от самой вакцины 11 000 человек в 2021 году скончалось только в США ?
показать весь комментарий
11.08.2021 19:32 Ответить
так не вакцинируйся)))
показать весь комментарий
11.08.2021 19:38 Ответить
Скажите, зачем вы врёте в каждом своём посте о вакцинах?
Ну ведт видно же, что лыка не вяжете в медицине и вакцинах, а вбрасываете вообще одно г..но на вентилятор.
Итак, проверим ваше утвержение.
CDC (надеюсь, знаете, что это такое?) пишет:
-------------------------
Reports of death after COVID-19 vaccination are rare. More than 346 million doses of COVID-19 vaccines were administered in the United States from December 14, 2020, through August 2, 2021. During this time, VAERS received 6,490 reports of death (0.0019%) among people who received a COVID-19 vaccine. FDA requires healthcare providers to report any death after COVID-19 vaccination to VAERS, even if it's unclear whether the vaccine was the cause. Reports of adverse events to VAERS following vaccination, including deaths, do not necessarily mean that a vaccine caused a health problem.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html
-----------------------
Итого 6490 смертей вакцинированных из 346 млн (0.0019%), причём особо подчёркивается, что это просто смерти людей, которые были вакцинированны, а не именно смерти от вакцин. Если человек сделал прививку, а на следующий день подавился гамбургером и умер - он тоже попадает в эту статистику.
Теперь посмотрим на более серьёзную статистику от немцев (Институт Пауля Эрлиха):
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-bis-31-05-21.pdf?__blob=publicationFile&v=8

873 смерти на 50,5 млн вакцинированных (0,0024%). Из которых 73 смерти от коронавируса, которым заболели до вакцинации! Средний возраст умерших 77 лет (!). Имелась целая куча заболеваний ещё до вакцинации: рак (карцинома), почечная недостаточность, болезни сердца и артериосклеротические изменения, предположительно и явившиеся причиной смерти.
А вы всё г..но и фейки набрасываете каждым своим постом, думаю, что никто не проверит ваше балабольсто. Киянка, яка повернулася з Туреччини, померла від COVID-19 через кілька днів після вакцинації першою дозою Moderna - Цензор.НЕТ 2381
показать весь комментарий
12.08.2021 00:43 Ответить
The U.S. CDC released more data today in their Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), a U.S. Government funded database, and now admit that they have received reports of nearly 12,000 deaths during a 7-month period since the COVID-19 shots were given emergency use authorization by the FDA last December.

This includes 997 deaths among unborn children, which is separate from the 10,991 deaths recorded where the "patient" (the one getting the shot) died.
показать весь комментарий
12.08.2021 02:32 Ответить
Ну блин, фейки месячной давности без ссылок постить - это вы все молодцы, а элементарно погуглить и проверить информацию слабо? Надоело уже время на идиотов тратить.

1. VAERS/FAERS - это датабазы, куда написать жалобу на вакцину/лекарственный препарат может кто угодно и что угодно, и они считают просто общее количество этого спама.
The reports may contain information that is incomplete, inaccurate, coincidental, or unverifiable
https://wonder.cdc.gov/wonder/help/vaers.html

Точно так же, как на этом форуме.
Например, вот одна из записей VAERS:
"My grandmother died a few hours after receiving the moderna covid vaccine booster 1. While I don?t expect that the events are related, the treating hospital did not acknowledge this and I wanted to be sure a report was made."
Дополнительная информация: возраст 85 лет, дом престарелых. Всё! Ни в каком состоянии была, ни чем болела, ни какие лекарства принимала, ни были ли алергии и предыдущие прививки от чего-либо... Отличный источник страшилок для антиваксов.

FAERS вообще говорит, что они получают более миллиона таких жалоб ежегодно на различные лекарства и биологические продукты (которые отнюдь не всегда подтверждаются):
https://www.fda.gov/drugs/questions-and-answers-fdas-adverse-event-reporting-system-faers/fda-adverse-event-reporting-system-faers-public-dashboard

2. Archives of the CDC page in question show the increase and decrease in the number of deaths reported to VAERS.
An archived version of the page captured at 17:41 GMT on July 20 shows 6,079 reports of deaths.
The next capture was taken at 21:02 GMT on July 20 showing 12,313 reports of deaths.
The number reverted back to 6,079, as seen in a capture at 18:54 GMT on July 21. It was then updated to 6,207 reports of death in a capture at 01:39 GMT on July 22.

Curtis Gill, a CDC representative, told Reuters via email that the CDC is aware of an error which took place while data was being uploaded to the page.
"The error resulted in what appeared to be a large spike in the number of deaths reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) after COVID-19 vaccination," Gill said. "It happened, accidentally, because of combining foreign and domestic reports, and has been corrected."
https://www.reuters.com/article/factcheck-vaers-deleted-idUSL1N2P91JS

Bye!
показать весь комментарий
12.08.2021 06:23 Ответить
https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/inventor-mrna-vaccine-covid-vaccines-make-virus-dangerous/

Интервью с изобретателем мРНА технологии . Кроме него есть свидетельства от лечащих врачей что жертв ковидной вакцины в 10 раз больше чем от всех других вакцин за последние 30 лет .
Можете вкалывать себе любую вакцину по два раза в год и при этом полностью игнорировать более дешевое и эффективное лечение антивирусными препаратами , но принуждать людей не желающих садиться на иглу и не лечить заболевших не имеете права .
..
показать весь комментарий
12.08.2021 19:35 Ответить
Идиот. Киянка, яка повернулася з Туреччини, померла від COVID-19 через кілька днів після вакцинації першою дозою Moderna - Цензор.НЕТ 7378
показать весь комментарий
12.08.2021 22:56 Ответить
А зачем переболевшие кололись ? Природный иммунитет гораздо эффективнее чем от вакцины ? Переболевшему вредно колоть себе вакцину, с нулевым еффектом полезности .
показать весь комментарий
11.08.2021 19:35 Ответить
ты конечно же суперинфекционист, который без ума от спутника)))
показать весь комментарий
11.08.2021 19:39 Ответить
что такое спутник ?
показать весь комментарий
11.08.2021 19:45 Ответить
Штирлиц сидел на линии высоковольтных передач и делал вид, что читает газету. Ни шапка-ушанка, ни свисающие стропы парашюта, ни ППШ за спиной - ничто не выдавало в нём советского разведчика. Киянка, яка повернулася з Туреччини, померла від COVID-19 через кілька днів після вакцинації першою дозою Moderna - Цензор.НЕТ 6802
показать весь комментарий
11.08.2021 19:50 Ответить
Был сегодня в поликлинике. Жалкое зрелище. Жаль и врачей с такой нагрузкой и больных пытающихся попасть на прием...
показать весь комментарий
11.08.2021 13:10 Ответить
Імунітет запрацює на повну лише через два тижні після другої дози, тому і не дивно, що так сталось. Вакцина тут взагалі ні до чого.
показать весь комментарий
11.08.2021 14:15 Ответить
Панове! Я вас так люблю, з вами так весело! Недарма таки "мудрий нарід" вибрав ЗЕ!. Сказали ж, що буде весело.
показать весь комментарий
11.08.2021 15:36 Ответить
От чего умерла то ? А тут свидетели иеговы-вакцины начинают трындеть шо она успела короновирусом заболеть . А умерла скорее всего от тромбов которые появляются при вакцинации модерной . поступил приказ не называть истинную причину смерти дабы не вызывать паники среди вакцинирующихся .
показать весь комментарий
11.08.2021 19:31 Ответить
мРНК вакцина не склонна к тромбозам в побочке, тромбозы - это побочка векторных вакцин
показать весь комментарий
11.08.2021 19:53 Ответить
spike protein by itself (without being part of the corona virus) can damage endothelial cells and disrupt the blood-brain barrier.
показать весь комментарий
11.08.2021 20:08 Ответить
так сам ковид даже в средней тяжести дает намного большее загустение крови, чем дает реакция на вакцину. поэтому в протоколе лечения и есть препараты типа фраксипарина или ксарелто , которые пациенты могут продолжать принимать даже в течение нескольких месяцев после ковида
показать весь комментарий
11.08.2021 20:26 Ответить
в США масса случаев когда мРНА вакцина вызывала воспаление сердечной мышцы особенно у молодых пациентов.
показать весь комментарий
11.08.2021 20:14 Ответить
и никто до сих пор без понятия о причине...
показать весь комментарий
11.08.2021 22:16 Ответить
Страница 2 из 2
 
 