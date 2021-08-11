Вернувшаяся из Турции киевлянка умерла от COVID-19 через несколько дней после вакцинации первой дозой Moderna

В Киеве после укола первой дозой вакцины Moderna от коронавируса умерла женщина. Причем прививку она получила в тот же день, в который проявились симптомы болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии для APnews сообщил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

По его словам, о гибели женщины ему сообщили врачи-инфекционисты из инфекционного отделения Киевской городской больницы №4. Именно в реанимацию этой больницы 50-летняя пациентка попала спустя несколько дней после вакцинации. Как стало известно сейчас, 1 августа она прилетела в Украину из Турции, а уже 5 августа она получила первый укол вакциной Moderna.

Этот случай, по словам Кравченко, вызывает несколько вопросов. И первый из них - как проводить расследование этого случая в ситуации, когда препарат Moderna в Украине не зарегистрирован.

"Есть летальный случай, который совпал по времени с вакцинацией вакциной Moderna, которая не зарегистрирована в Украине и завезена в страну как незарегистрированный препарат. Фармако-эпидемиологическое расследование необходимо. И есть проблема - как это сделать? Эта вакцина не зарегистрирована, на нее нет досье, нет методов контроля качества и нет утвержденной инструкции на доступном в Украине языке", - отметил Кравченко.

Впрочем, сам Кравченко отмечает, что погибшая, скорее всего, заразилась коронавирусом еще до вакцинации и препарат тут ни при чем. Но это просто невозможно - ведь перед вакцинацией должен проводиться медицинский осмотр. Об этом говорится в приказе №595 от МОЗ.

"Судя по всему, пациентку вакцинировали в продромальный период. Это когда пациент уже инфицирован, но нет клинических проявлений. Как же эту пациентку провакцинировали в продромальный период? То есть у нее не собирали анамнез жизни, анамнез болезни, эпидемиологический анамнез. Никто даже не удосужился уточнить, была ли она до этого в эндемичной зоне. Например, в Турции, где циркулирует штамм "Дельта", - возмущен Кравченко.

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Как сообщили ранее в Минздраве, в Украине прививки от COVID-19 делают незарегистрированной американской вакциной Moderna из-за сложившейся чрезвычайной ситуации в связи с пандемией.

В ведомстве пояснили, что для регистрации препарата, производитель вакцины должен обратиться к государственному регулятору с соответствующим заявлением о регистрации. Такая норма действует не только в Украине, но и в странах ЕС, США и во время переквалификации препарата Всемирной организацией здравоохранения.

"Министерство ведет переговоры с производителем, чтобы эта вакцина была зарегистрирована в Украине. Учитывая то, что вакцина была разрешена к экстренному применению регуляторами ВОЗ, США и Европы, министерством было принято решение, в случае получения этого препарата, как гуманитарной помощи, разрешить вакцинацию им против COVID-19 в Украине. Согласно действующему законодательству, мы имеем право использовать незарегистрированные в Украине лекарства в случае чрезвычайной ситуации", – отметили в Минздраве в ответе на запрос УНИАН.

В министерстве также добавили, что в Украине создана и функционирует мощная система фармаконадзора, гармонизированная с международными стандартами осуществления фармаконадзора.

Также в Минздраве отметили, что за каждым, кто получил первую дозу вакцины от Moderna, зарезервирована вторая доза препарата из этой же партии.