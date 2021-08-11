Вернувшаяся из Турции киевлянка умерла от COVID-19 через несколько дней после вакцинации первой дозой Moderna
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Киеве после укола первой дозой вакцины Moderna от коронавируса умерла женщина. Причем прививку она получила в тот же день, в который проявились симптомы болезни.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии для APnews сообщил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.
По его словам, о гибели женщины ему сообщили врачи-инфекционисты из инфекционного отделения Киевской городской больницы №4. Именно в реанимацию этой больницы 50-летняя пациентка попала спустя несколько дней после вакцинации. Как стало известно сейчас, 1 августа она прилетела в Украину из Турции, а уже 5 августа она получила первый укол вакциной Moderna.
Этот случай, по словам Кравченко, вызывает несколько вопросов. И первый из них - как проводить расследование этого случая в ситуации, когда препарат Moderna в Украине не зарегистрирован.
"Есть летальный случай, который совпал по времени с вакцинацией вакциной Moderna, которая не зарегистрирована в Украине и завезена в страну как незарегистрированный препарат. Фармако-эпидемиологическое расследование необходимо. И есть проблема - как это сделать? Эта вакцина не зарегистрирована, на нее нет досье, нет методов контроля качества и нет утвержденной инструкции на доступном в Украине языке", - отметил Кравченко.
Впрочем, сам Кравченко отмечает, что погибшая, скорее всего, заразилась коронавирусом еще до вакцинации и препарат тут ни при чем. Но это просто невозможно - ведь перед вакцинацией должен проводиться медицинский осмотр. Об этом говорится в приказе №595 от МОЗ.
"Судя по всему, пациентку вакцинировали в продромальный период. Это когда пациент уже инфицирован, но нет клинических проявлений. Как же эту пациентку провакцинировали в продромальный период? То есть у нее не собирали анамнез жизни, анамнез болезни, эпидемиологический анамнез. Никто даже не удосужился уточнить, была ли она до этого в эндемичной зоне. Например, в Турции, где циркулирует штамм "Дельта", - возмущен Кравченко.
Как сообщили ранее в Минздраве, в Украине прививки от COVID-19 делают незарегистрированной американской вакциной Moderna из-за сложившейся чрезвычайной ситуации в связи с пандемией.
В ведомстве пояснили, что для регистрации препарата, производитель вакцины должен обратиться к государственному регулятору с соответствующим заявлением о регистрации. Такая норма действует не только в Украине, но и в странах ЕС, США и во время переквалификации препарата Всемирной организацией здравоохранения.
"Министерство ведет переговоры с производителем, чтобы эта вакцина была зарегистрирована в Украине. Учитывая то, что вакцина была разрешена к экстренному применению регуляторами ВОЗ, США и Европы, министерством было принято решение, в случае получения этого препарата, как гуманитарной помощи, разрешить вакцинацию им против COVID-19 в Украине. Согласно действующему законодательству, мы имеем право использовать незарегистрированные в Украине лекарства в случае чрезвычайной ситуации", – отметили в Минздраве в ответе на запрос УНИАН.
В министерстве также добавили, что в Украине создана и функционирует мощная система фармаконадзора, гармонизированная с международными стандартами осуществления фармаконадзора.
Также в Минздраве отметили, что за каждым, кто получил первую дозу вакцины от Moderna, зарезервирована вторая доза препарата из этой же партии.
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Заголовок новости: А-а-а-а-а !!!!! Вернувшаяся из Турции киевлянка умерла от COVID-19 через несколько дней после вакцинации первой дозой Moderna
Содержание новости: Впрочем, сам Кравченко отмечает, что погибшая, скорее всего, заразилась коронавирусом еще до вакцинации и препарат тут ни при чем.
И все потому, что о них на кухнях рассказывают, и на цензоре комменты пишут, вместо офиц.обращения с этим по адресу!
Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.
Так, вакцину рассмотрела Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE). Она рекомендовала препарат для всех возрастных групп, кроме несовершеннолетних.
На решение ВОЗ также повлияло то, что этот препарат уже одобрили регуляторы ЕС и США - Европейское агентство по лекарственным средствам и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.
Одобрение ВОЗ означает, что Организация подтвердила действенность и безопасность применения вакцины. Это решение, среди прочего, также означает, что страны-члены организации могут утвердить использование вакцины от Moderna в экстренном порядке значительно быстрее, потому что основная работа по проверке данных уже была осуществлена.
Ну ведт видно же, что лыка не вяжете в медицине и вакцинах, а вбрасываете вообще одно г..но на вентилятор.
Итак, проверим ваше утвержение.
CDC (надеюсь, знаете, что это такое?) пишет:
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Reports of death after COVID-19 vaccination are rare. More than 346 million doses of COVID-19 vaccines were administered in the United States from December 14, 2020, through August 2, 2021. During this time, VAERS received 6,490 reports of death (0.0019%) among people who received a COVID-19 vaccine. FDA requires healthcare providers to report any death after COVID-19 vaccination to VAERS, even if it's unclear whether the vaccine was the cause. Reports of adverse events to VAERS following vaccination, including deaths, do not necessarily mean that a vaccine caused a health problem.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html
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Итого 6490 смертей вакцинированных из 346 млн (0.0019%), причём особо подчёркивается, что это просто смерти людей, которые были вакцинированны, а не именно смерти от вакцин. Если человек сделал прививку, а на следующий день подавился гамбургером и умер - он тоже попадает в эту статистику.
Теперь посмотрим на более серьёзную статистику от немцев (Институт Пауля Эрлиха):
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-bis-31-05-21.pdf?__blob=publicationFile&v=8
873 смерти на 50,5 млн вакцинированных (0,0024%). Из которых 73 смерти от коронавируса, которым заболели до вакцинации! Средний возраст умерших 77 лет (!). Имелась целая куча заболеваний ещё до вакцинации: рак (карцинома), почечная недостаточность, болезни сердца и артериосклеротические изменения, предположительно и явившиеся причиной смерти.
А вы всё г..но и фейки набрасываете каждым своим постом, думаю, что никто не проверит ваше балабольсто.
This includes 997 deaths among unborn children, which is separate from the 10,991 deaths recorded where the "patient" (the one getting the shot) died.
1. VAERS/FAERS - это датабазы, куда написать жалобу на вакцину/лекарственный препарат может кто угодно и что угодно, и они считают просто общее количество этого спама.
The reports may contain information that is incomplete, inaccurate, coincidental, or unverifiable
https://wonder.cdc.gov/wonder/help/vaers.html
Точно так же, как на этом форуме.
Например, вот одна из записей VAERS:
"My grandmother died a few hours after receiving the moderna covid vaccine booster 1. While I don?t expect that the events are related, the treating hospital did not acknowledge this and I wanted to be sure a report was made."
Дополнительная информация: возраст 85 лет, дом престарелых. Всё! Ни в каком состоянии была, ни чем болела, ни какие лекарства принимала, ни были ли алергии и предыдущие прививки от чего-либо... Отличный источник страшилок для антиваксов.
FAERS вообще говорит, что они получают более миллиона таких жалоб ежегодно на различные лекарства и биологические продукты (которые отнюдь не всегда подтверждаются):
https://www.fda.gov/drugs/questions-and-answers-fdas-adverse-event-reporting-system-faers/fda-adverse-event-reporting-system-faers-public-dashboard
2. Archives of the CDC page in question show the increase and decrease in the number of deaths reported to VAERS.
An archived version of the page captured at 17:41 GMT on July 20 shows 6,079 reports of deaths.
The next capture was taken at 21:02 GMT on July 20 showing 12,313 reports of deaths.
The number reverted back to 6,079, as seen in a capture at 18:54 GMT on July 21. It was then updated to 6,207 reports of death in a capture at 01:39 GMT on July 22.
Curtis Gill, a CDC representative, told Reuters via email that the CDC is aware of an error which took place while data was being uploaded to the page.
"The error resulted in what appeared to be a large spike in the number of deaths reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) after COVID-19 vaccination," Gill said. "It happened, accidentally, because of combining foreign and domestic reports, and has been corrected."
https://www.reuters.com/article/factcheck-vaers-deleted-idUSL1N2P91JS
Bye!
Интервью с изобретателем мРНА технологии . Кроме него есть свидетельства от лечащих врачей что жертв ковидной вакцины в 10 раз больше чем от всех других вакцин за последние 30 лет .
Можете вкалывать себе любую вакцину по два раза в год и при этом полностью игнорировать более дешевое и эффективное лечение антивирусными препаратами , но принуждать людей не желающих садиться на иглу и не лечить заболевших не имеете права .
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