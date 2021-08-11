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"Постыдному" вакцинному неравенству необходимо положить конец, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Во Всемирной организации здравоохранения выразили сильное недовольство ситуацией с неравенством при распределении вакцин между странами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом пишут западные СМИ.

По словам высокопоставленного советника гендиректора ВОЗ Брюса Эйлворда, мировые лидеры и главы фармацевтических компаний должны предпринять шаги для того, чтобы положить конец "постыдному" вакцинному неравенству.

"В мире есть, вероятно, 20 человек, которые могли бы сыграть ключевую роль в решении проблемы неравенства. Это люди, которые возглавляют крупные компании, занимающиеся этим (вакцинами. - Ред.). Это те, кто является главами государств, заключающих контракты на вакцины, а также это люди, которые возглавляют страны, производящие вакцины", - сказал Эйлворд.

"Нам нужно, чтобы эти 20 человек сказали: "Мы решим эту проблему до конца сентября. Мы сделаем так, что 10% населения каждой страны... будут вакцинированы", - отметил он.

Также читайте: Лечения не существует: первый случай смертельной лихорадки Марбург обнаружили в Гвинее, - ВОЗ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Боярышник упустил...нескрепно это.
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11.08.2021 10:08
+3
А хрен зна. Наверное этому Эйлворду нравится сочетание единицы и нолика. "Постыдному" вакцинному неравенству необходимо положить конец, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7390
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11.08.2021 10:00
+3
Бесконечная бредятина)). Можно подумать, что Фарма компашки возглавляют чел, не заинтересованные)). Колитесь больше и чаще)). Их девиз
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11.08.2021 10:13
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10%? А нафига?
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11.08.2021 09:57 Ответить
А хрен зна. Наверное этому Эйлворду нравится сочетание единицы и нолика. "Постыдному" вакцинному неравенству необходимо положить конец, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7390
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11.08.2021 10:00 Ответить
Найвеличніший нахвалявся вакцинувати 70% до дня Незалежності. Йому подобаються 7 і 0. Подивимось.
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11.08.2021 10:08 Ответить
А может стоить просто укреплять свой иммунитет, особенно перед осенью. Попить витаминов, травки- эхинацею, лимонник и т.д
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11.08.2021 10:02 Ответить
Боярышник упустил...нескрепно это.
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11.08.2021 10:08 Ответить
вот боярышник, пожалуй, самое неправильное - ибо потом будут разгонять антиковидную российскую ересь, типа всю жизнь пил по одной бутылке 2х литровой пива, приобрел недюжий размер.....скажем так, чтобы не обидеть сцывоху, здоровья, вакцинировался и после вакцины появилось и бесплодие, и пропал интерес к женщинам , и вообще голос стал тоньше а мышцы дрябше... таким прямо говорю - вакцинация противопоказана!
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11.08.2021 10:17 Ответить
это конечно не помешает но вряд-ли поможет кардинально изменить картину - ковиду нравятся соединительные ткани легких... для него они особенно питательны и интересны... вряд-ли попить травки повлияет настолько кардинально на состав и структуру этих клеток до такой степени, что вирус просто плюнет и пойдет искать другую жертву .. вакцинация, насколько мне известно - может "натренировать" клетки воспринимать " в штыки" коронавирус.... и да, когда болел коронавирусом - при помощи травок, например, дышанием над "грудным сбором", заваренным в кастрюле , казалось, что это помогает.. но был параллельно и протефлазил и прочие медикаменты...
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11.08.2021 10:10 Ответить
Пить надо до того, а не когда уже получил вирус. Особенно эхинацея хороша- месяц попить достаточно. Сейчас самое время начать. "Ганебній" вакцинній нерівності необхідно покласти край, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4178 "Ганебній" вакцинній нерівності необхідно покласти край, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4178
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11.08.2021 15:43 Ответить
Похоже, богатые уже насытились, раз заговорили о равенстве. "Постыдному" вакцинному неравенству необходимо положить конец, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5446
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11.08.2021 10:01 Ответить
А ми чемпіони. Можемо ще і з вами поділитись. "Постыдному" вакцинному неравенству необходимо положить конец, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5918
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11.08.2021 10:03 Ответить
20 человек: "Мы вам ничего не должны" "Ганебній" вакцинній нерівності необхідно покласти край, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2135
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11.08.2021 10:07 Ответить
Бесконечная бредятина)). Можно подумать, что Фарма компашки возглавляют чел, не заинтересованные)). Колитесь больше и чаще)). Их девиз
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11.08.2021 10:13 Ответить
Дістали вже з коронопсихозом.

Де статті про смертність від алкоголю? Паління? Раку? ТУБЕРКУЛЬОЗУ? ТАМ ЦИФРИ В РАЗИ БІЛЬШІ? НЕМАЄ ЦИХ ПРОБЛЕМ? ДЕ КАРАНТИН? ПРОФІЛАКТИКА? КОЛИ ПОСТАВЛЯТЬ НА ЛОКДАУН ТЮТЮНОВО АЛКОГОЛЬНУ ІНДУСТРЮ?
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11.08.2021 10:15 Ответить
алкоголем и сигаретами - проще управлять эти все имеют объединяющий характер - покурить вместе, обсудить мировую политику, похаять Украину, собраться от трех и более с пивасиком на площадке - также обсудить мировую политику (возможно даже с мордобоем) после 3й чекушки
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11.08.2021 10:20 Ответить
Тепер,коли пів світу вакцинувалось,а заводи по виробництву вакцин наростили випуск можна подумати і о "равєнствє"...
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11.08.2021 10:16 Ответить
Провоцируя и насаждая " вакцинное неравенство", в каждой отдельно взятой стране, показывают глобальную борьбу за права аборигенов . Новые коммунисты, там у каждого комсомольский значек должен быть.
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11.08.2021 10:23 Ответить
В Нью-йорке по 100 баксов за вакцинирование а в Украине к работе не допускают учителей
Есть над чем бороться.
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11.08.2021 10:28 Ответить
"Необходимо положить конец..." И положим. И выскажем обеспокоеность в добавок
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11.08.2021 10:30 Ответить
Хмм. Возмущается ВОЗ, а платят за всё богатые страны. Пусть эти ребята из своих денег купят вакцину и отправят в страны, где проблемы с вакцинацией, а не перекладывают исполнение своих хотелок на людей, которые и так внесли вклад в разработку вакцин или её закупку для жителей своих стран. А то вы и разработайте, и бесплатно раздайте.
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11.08.2021 10:31 Ответить
Люди вкинули купи грошей на розробку і тестування, а тепер "віддайте на благо бантустанів"?
Шаріков підріс і тепер з "отнять і падєліть" очолує ВООЗ.
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11.08.2021 10:58 Ответить
Ось так і брешуть населенню на глобальному рівні! В Америці, чоловіки афроамериканці найменш вакциновані і не тому, що їм не дають, а тому, що відмовляються і їм відверто насрати на іхіні порядки.
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11.08.2021 12:28 Ответить
Равенство - это утопия и бред сивой кобылы, нигде его по факту нет и никогда не было /сказки для ЛОХТОРАТА не всчет/!
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11.08.2021 14:14 Ответить
Пусть платят за вакцины наравне с остальными. С какой стати некоторые должны быть равнее других и получать товар на шару? Ну да, вакцина штука дорогая, но что что в этой жизни дешево?
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11.08.2021 15:45 Ответить
 
 