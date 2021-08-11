"Ганебній" вакцинній нерівності необхідно покласти край, - ВООЗ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Всесвітній організації охорони здоров'я висловили сильне невдоволення ситуацією з нерівністю при розподілі вакцин між країнами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це пишуть західні ЗМІ.
За словами високопоставленого радника гендиректора ВООЗ Брюса Ейлворда, світові лідери і глави фармацевтичних компаній повинні вжити заходів для того, щоб покласти край "ганебній" вакцинній нерівності.
"У світі є, ймовірно, 20 осіб, які могли б зіграти ключову роль у вирішенні проблеми нерівності. Це люди, які очолюють великі компанії, що займаються цим (вакцинами. - Ред.). Це ті, хто є главами держав, які укладають контракти на вакцини, а також це люди, які очолюють країни, що виробляють вакцини", - сказав Ейлворд.
"Нам потрібно, щоб ці 20 осіб сказали:"Ми вирішимо цю проблему до кінця вересня. Ми зробимо так, що 10% населення кожної країни ... будуть вакциновані", - зазначив він.
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Де статті про смертність від алкоголю? Паління? Раку? ТУБЕРКУЛЬОЗУ? ТАМ ЦИФРИ В РАЗИ БІЛЬШІ? НЕМАЄ ЦИХ ПРОБЛЕМ? ДЕ КАРАНТИН? ПРОФІЛАКТИКА? КОЛИ ПОСТАВЛЯТЬ НА ЛОКДАУН ТЮТЮНОВО АЛКОГОЛЬНУ ІНДУСТРЮ?
Есть над чем бороться.
Шаріков підріс і тепер з "отнять і падєліть" очолує ВООЗ.