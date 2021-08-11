В Украине слишком низкие показатели рутинной иммунизации детей по возрасту, - ЦОЗ
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В Украине слишком низкие показатели иммунизации детей по возрасту. По расчетам нынешней тенденции за 6 месяцев, до конца текущего года охват прививками достигнет лишь 70%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета - необходимых 95%.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.
По состоянию на 1 июля 2021 года 36,6% детей получили защиту от туберкулеза. 38,2% детей до 1 года вакцинировали от коклюша, дифтерии и столбняка, еще меньше - 35% детей в 18 месяцев, 31,6% - в 6 лет.
От полиомиелита привито 39,6% детей до 1 года, 37,9% - в 18 месяцев, 38% - в 6 лет. 40,6% детей в возрасте до года получили защиту от кори, паротита и краснухи (КПК).
"Призываем родителей наверстать пропущенные прививки детей по возрасту, осознавать и сопоставлять риски и преимущества вакцинации. Современные вакцины являются безопасными и эффективными и способны защитить каждого человека от инфекционных заболеваний, осложнения от которых могут стоить жизни", - отмечают в Центре общественного здоровья.
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"Исследование, основанное на анализе данных из 14 стран Западной Европы, показало, что антивакцинаторство связано с политическим популизмом: научный сотрудник Отдела глобального здравоохранения Центра первичной медицинской помощи и общественного здравоохранения Госпиталя Святого Варфоломея и Лондонской школы медицины и стоматологии Лондонского университета королевы Марии Джонатан Кеннеди обнаружил положительную связь между процентом людей, голосовавших за популистские партии на выборах в Европейский парламент в 2014 году, и процентом людей, которые считают, что вакцины не являются важными и эффективными[112][113]."