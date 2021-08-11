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В Украине слишком низкие показатели рутинной иммунизации детей по возрасту, - ЦОЗ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине слишком низкие показатели рутинной иммунизации детей по возрасту, - ЦОЗ

В Украине слишком низкие показатели иммунизации детей по возрасту. По расчетам нынешней тенденции за 6 месяцев, до конца текущего года охват прививками достигнет лишь 70%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета - необходимых 95%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

По состоянию на 1 июля 2021 года 36,6% детей получили защиту от туберкулеза. 38,2% детей до 1 года вакцинировали от коклюша, дифтерии и столбняка, еще меньше - 35% детей в 18 месяцев, 31,6% - в 6 лет.

От полиомиелита привито 39,6% детей до 1 года, 37,9% - в 18 месяцев, 38% - в 6 лет. 40,6% детей в возрасте до года получили защиту от кори, паротита и краснухи (КПК).

"Призываем родителей наверстать пропущенные прививки детей по возрасту, осознавать и сопоставлять риски и преимущества вакцинации. Современные вакцины являются безопасными и эффективными и способны защитить каждого человека от инфекционных заболеваний, осложнения от которых могут стоить жизни", - отмечают в Центре общественного здоровья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрет посещать школы детям без прививок не нарушает их право на образование, - Омбудсмен

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Антиваксеры даже собственных детей не жалеют.
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11.08.2021 10:10
+2
Этого следовало ожидать. Посмотрите результаты последних президентских и парламентских выборов и прочитайте это:
"Исследование, основанное на анализе данных из 14 стран Западной Европы, показало, что антивакцинаторство связано с политическим популизмом: научный сотрудник Отдела глобального здравоохранения Центра первичной медицинской помощи и общественного здравоохранения Госпиталя Святого Варфоломея и Лондонской школы медицины и стоматологии Лондонского университета королевы Марии Джонатан Кеннеди обнаружил положительную связь между процентом людей, голосовавших за популистские партии на выборах в Европейский парламент в 2014 году, и процентом людей, которые считают, что вакцины не являются важными и эффективными[112][113]."
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11.08.2021 10:28
+1
Вот как раз новость про это: https://censor.net/ru/news/3282027/facebook_zakryl_set_antivaktsinatorov_eyu_upravlyali_iz_rossii
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11.08.2021 10:32
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Антиваксеры даже собственных детей не жалеют.
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11.08.2021 10:10 Ответить
Очень модные в кацапии антипрививочники активно читаются понаехавшими в 30-е годы русскоязычными челюстями в Украине. Другого они по определению читать не могут, поскольку челюсти не позволяют что-то знать. Имеем этот результат от таких яжматей.
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11.08.2021 10:11 Ответить
Вот как раз новость про это: https://censor.net/ru/news/3282027/facebook_zakryl_set_antivaktsinatorov_eyu_upravlyali_iz_rossii
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11.08.2021 10:32 Ответить
Щеплення не допомагає, а лише шкодить.
Потрібно запроваджувати лазерну терапію -
виліковує грип за два сеанси!!
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11.08.2021 10:12 Ответить
За один сеанс.
В Україні занадто низькі показники рутинної імунізації дітей за віком, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 8166
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11.08.2021 10:29 Ответить
Якщо використати вуглекислотний лазер, то достатньо ОДНОГО сеансу - голова і так відвалиться. Можно також запропонувати YAG:Nd на алюмо-ітрієвому гранаті ват так 150-200. Дірки будуть і корона зникне.
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11.08.2021 10:36 Ответить
Болваны, хотя бы детей не трогайте
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11.08.2021 10:19 Ответить
"Нам не робили щеплення від поліомієліту- все ок" (с) нещеплені дітиВ Україні занадто низькі показники рутинної імунізації дітей за віком, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 985
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11.08.2021 10:32 Ответить
Типичные жертвы Ковида.
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11.08.2021 10:47 Ответить
Статтю читати не пробував? Йдеться про імунізацію дітей по віку, а не проти ковіду.
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11.08.2021 11:16 Ответить
Адепты теории "природного иммунитета".
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11.08.2021 10:48 Ответить
Это типичные вакцинированные. Жизнь удалась.
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11.08.2021 11:03 Ответить
Но у Билла Гейтса ещё полно других вакцин.
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11.08.2021 11:05 Ответить
Это фото отсюда.
Polio paralyzes 2 children in Nigeria, the fight continues
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11.08.2021 11:08 Ответить
кілька дітей-калік в Нігерії. на населення більше 200 мільйонів. до чого це?
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11.08.2021 15:04 Ответить
Этого следовало ожидать. Посмотрите результаты последних президентских и парламентских выборов и прочитайте это:
"Исследование, основанное на анализе данных из 14 стран Западной Европы, показало, что антивакцинаторство связано с политическим популизмом: научный сотрудник Отдела глобального здравоохранения Центра первичной медицинской помощи и общественного здравоохранения Госпиталя Святого Варфоломея и Лондонской школы медицины и стоматологии Лондонского университета королевы Марии Джонатан Кеннеди обнаружил положительную связь между процентом людей, голосовавших за популистские партии на выборах в Европейский парламент в 2014 году, и процентом людей, которые считают, что вакцины не являются важными и эффективными[112][113]."
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11.08.2021 10:28 Ответить
Просто в Украине слишком высокие показатели здравого смысла родителей.
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11.08.2021 10:48 Ответить
 
 