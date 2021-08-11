В Україні занадто низькі показники рутинної імунізації дітей за віком, - ЦОЗ
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В Україні занадто низькі показники імунізації дітей за віком. За розрахунками нинішньої тенденції за 6 місяців, до кінця поточного року охоплення щепленнями досягне лише 70%, чого недостатньо для формування колективного імунітету - необхідних 95%.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр громадського здоров'я України
Станом на 1 липня 2021 року 36,6% дітей отримали захист від туберкульозу. 38,2% дітей до 1 року вакцинували від коклюшу, дифтерії та правця, ще менше - 35% дітей у 18 місяців, 31,6% - у 6 років.
Від поліомієліту щеплено 39,6% дітей до 1 року, 37,9% - у 18 місяців, 38% - у 6 років. 40,6% дітей у віці до року отримали захист від кору, паротиту та краснухи (КПК).
"Закликаємо батьків надолужити пропущені щеплення дітей за віком, усвідомлювати і зіставляти ризики і переваги вакцинації. Сучасні вакцини є безпечними й ефективними і здатні захистити кожну людину від інфекційних захворювань, ускладнення від яких можуть коштувати життя", - зазначають у Центрі громадського здоров'я.
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"Исследование, основанное на анализе данных из 14 стран Западной Европы, показало, что антивакцинаторство связано с политическим популизмом: научный сотрудник Отдела глобального здравоохранения Центра первичной медицинской помощи и общественного здравоохранения Госпиталя Святого Варфоломея и Лондонской школы медицины и стоматологии Лондонского университета королевы Марии Джонатан Кеннеди обнаружил положительную связь между процентом людей, голосовавших за популистские партии на выборах в Европейский парламент в 2014 году, и процентом людей, которые считают, что вакцины не являются важными и эффективными[112][113]."