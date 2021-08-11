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вакцина (3528) діти (4401) щеплення (170) ЦГЗ (261)

В Україні занадто низькі показники рутинної імунізації дітей за віком, - ЦОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні занадто низькі показники рутинної імунізації дітей за віком, - ЦОЗ

В Україні занадто низькі показники імунізації дітей за віком. За розрахунками нинішньої тенденції за 6 місяців, до кінця поточного року охоплення щепленнями досягне лише 70%, чого недостатньо для формування колективного імунітету - необхідних 95%.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр громадського здоров'я України

Станом на 1 липня 2021 року 36,6% дітей отримали захист від туберкульозу. 38,2% дітей до 1 року вакцинували від коклюшу, дифтерії та правця, ще менше - 35% дітей у 18 місяців, 31,6% - у 6 років.

Від поліомієліту щеплено 39,6% дітей до 1 року, 37,9% - у 18 місяців, 38% - у 6 років. 40,6% дітей у віці до року отримали захист від кору, паротиту та краснухи (КПК).

"Закликаємо батьків надолужити пропущені щеплення дітей за віком, усвідомлювати і зіставляти ризики і переваги вакцинації. Сучасні вакцини є безпечними й ефективними і здатні захистити кожну людину від інфекційних захворювань, ускладнення від яких можуть коштувати життя", - зазначають у Центрі громадського здоров'я.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час пандемії кожна п'ята дитина в Україні не отримала необхідних щеплень, - ВООЗ
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Топ коментарі
+2
Антиваксеры даже собственных детей не жалеют.
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11.08.2021 10:10
+2
Этого следовало ожидать. Посмотрите результаты последних президентских и парламентских выборов и прочитайте это:
"Исследование, основанное на анализе данных из 14 стран Западной Европы, показало, что антивакцинаторство связано с политическим популизмом: научный сотрудник Отдела глобального здравоохранения Центра первичной медицинской помощи и общественного здравоохранения Госпиталя Святого Варфоломея и Лондонской школы медицины и стоматологии Лондонского университета королевы Марии Джонатан Кеннеди обнаружил положительную связь между процентом людей, голосовавших за популистские партии на выборах в Европейский парламент в 2014 году, и процентом людей, которые считают, что вакцины не являются важными и эффективными[112][113]."
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11.08.2021 10:28
+1
Вот как раз новость про это: https://censor.net/ru/news/3282027/facebook_zakryl_set_antivaktsinatorov_eyu_upravlyali_iz_rossii
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11.08.2021 10:32
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Антиваксеры даже собственных детей не жалеют.
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11.08.2021 10:10 Відповісти
Очень модные в кацапии антипрививочники активно читаются понаехавшими в 30-е годы русскоязычными челюстями в Украине. Другого они по определению читать не могут, поскольку челюсти не позволяют что-то знать. Имеем этот результат от таких яжматей.
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11.08.2021 10:11 Відповісти
Вот как раз новость про это: https://censor.net/ru/news/3282027/facebook_zakryl_set_antivaktsinatorov_eyu_upravlyali_iz_rossii
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11.08.2021 10:32 Відповісти
Щеплення не допомагає, а лише шкодить.
Потрібно запроваджувати лазерну терапію -
виліковує грип за два сеанси!!
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11.08.2021 10:12 Відповісти
За один сеанс.
В Україні занадто низькі показники рутинної імунізації дітей за віком, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 8166
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11.08.2021 10:29 Відповісти
Якщо використати вуглекислотний лазер, то достатньо ОДНОГО сеансу - голова і так відвалиться. Можно також запропонувати YAG:Nd на алюмо-ітрієвому гранаті ват так 150-200. Дірки будуть і корона зникне.
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11.08.2021 10:36 Відповісти
Болваны, хотя бы детей не трогайте
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11.08.2021 10:19 Відповісти
"Нам не робили щеплення від поліомієліту- все ок" (с) нещеплені дітиВ Україні занадто низькі показники рутинної імунізації дітей за віком, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 985
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11.08.2021 10:32 Відповісти
Типичные жертвы Ковида.
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11.08.2021 10:47 Відповісти
Статтю читати не пробував? Йдеться про імунізацію дітей по віку, а не проти ковіду.
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11.08.2021 11:16 Відповісти
Адепты теории "природного иммунитета".
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11.08.2021 10:48 Відповісти
Это типичные вакцинированные. Жизнь удалась.
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11.08.2021 11:03 Відповісти
Но у Билла Гейтса ещё полно других вакцин.
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11.08.2021 11:05 Відповісти
Это фото отсюда.
Polio paralyzes 2 children in Nigeria, the fight continues
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11.08.2021 11:08 Відповісти
кілька дітей-калік в Нігерії. на населення більше 200 мільйонів. до чого це?
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11.08.2021 15:04 Відповісти
Этого следовало ожидать. Посмотрите результаты последних президентских и парламентских выборов и прочитайте это:
"Исследование, основанное на анализе данных из 14 стран Западной Европы, показало, что антивакцинаторство связано с политическим популизмом: научный сотрудник Отдела глобального здравоохранения Центра первичной медицинской помощи и общественного здравоохранения Госпиталя Святого Варфоломея и Лондонской школы медицины и стоматологии Лондонского университета королевы Марии Джонатан Кеннеди обнаружил положительную связь между процентом людей, голосовавших за популистские партии на выборах в Европейский парламент в 2014 году, и процентом людей, которые считают, что вакцины не являются важными и эффективными[112][113]."
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11.08.2021 10:28 Відповісти
Просто в Украине слишком высокие показатели здравого смысла родителей.
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11.08.2021 10:48 Відповісти
 
 