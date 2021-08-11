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Система здравоохранения готова к наплыву желающих вакцинироваться, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Система здравоохранения готова к наплыву желающих вакцинироваться, - Ляшко

65% украинцев готовы вакцинироваться, остальных будут мотивировать привиться от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украинского радио" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы с радостью будем принимать всех, кто захочет вакцинироваться. Украинская система здравоохранения готова к наплыву желающих вакцинироваться", - отметил глава Минздрава.

По словам Ляшко, он встретился с представителем одного из крупнейших гипермаркетов строительной индустрии, который готов в 76-ти своих магазинах открыть прививочные центры и прививать всех желающих.

"Сейчас мы выходим на европейский тренд по охвату прививками по дневному количеству и уже превышаем мировой тренд. Сегодня социологические данные показывают, что 65% украинцев готовы вакцинироваться. Других мы будем мотивировать, чтобы каждый сделал свой вклад для преодоления пандемии", - добавил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав разрешил вакцинировать вместе с трудовыми коллективами родственников сотрудников, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Система то готова, только вот желающих не особо много...

"остальных будут мотивировать привиться от коронавируса"

Типа усложнять им жизнь на сколько это возможно? Система здравоохранения готова к наплыву желающих вакцинироваться, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4777
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11.08.2021 10:28
+3
Система здравоохранения готова к наплыву желающих вакцинироваться, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7005

Система здравоохранения готова к наплыву желающих вакцинироваться, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9289
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11.08.2021 10:29
+3
а для желающих лечиться (не от ковида) или просто сходить на диагностику, сдать тест и т.д ?
готовы???
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11.08.2021 10:30
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Система то готова, только вот желающих не особо много...

"остальных будут мотивировать привиться от коронавируса"

Типа усложнять им жизнь на сколько это возможно? Система здравоохранения готова к наплыву желающих вакцинироваться, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4777
показать весь комментарий
11.08.2021 10:28 Ответить
Саме так. В Литві уряд прийняв постанову щодо ковідних сертифікатів, без яких не будуть пускати в ресторани, кафе, торгові центри та інші громадські місця. Люди вже на протести вчора вийшли.
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11.08.2021 10:46 Ответить
мастера спорта помогите
Система здравоохранения готова к наплыву желающих вакцинироваться, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4192
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11.08.2021 10:28 Ответить
Система здравоохранения готова к наплыву желающих вакцинироваться, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7005

Система здравоохранения готова к наплыву желающих вакцинироваться, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9289
показать весь комментарий
11.08.2021 10:29 Ответить
а для желающих лечиться (не от ковида) или просто сходить на диагностику, сдать тест и т.д ?
готовы???
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11.08.2021 10:30 Ответить
Только что на своей шкуре прочуствовал "наплыв". Ну что сказать? Тут без пол литра успокоительного не обойдется. Жаль нельзя после прививки.
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11.08.2021 10:48 Ответить
можно.
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11.08.2021 10:50 Ответить
Что то я сумневаюсь.
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11.08.2021 10:52 Ответить
Погуглите.
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11.08.2021 10:54 Ответить
https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/mozhno-upotreblyat-alkogol-covid-privivki-1626442131.html

Как говорят в Минздраве, пока нет оснований считать, что употребление алкоголя влияет на эффективность COVID-прививки. Однако употреблять алкоголь нужно умеренными дозами, чтобы не подавлять работу иммунной систему, поскольку это может ослабить иммунный ответ на вакцину.
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11.08.2021 10:57 Ответить
Ідіоти.
Інформаційна компанія провалена з тріском.
Країна повна зебнів-антиквакцинаторів.
Який наплив?!?!
Це довбозебні навіть жодної, жодної! Навіть самої поганої соціальної реклами не запустили.
Хоча і не дивно. Це ж не банери "велике крадівництво" ліпити на кожний пофарбований стовп.
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11.08.2021 10:52 Ответить
Этого следовало ожидать. Посмотрите результаты последних президентских и парламентских выборов и прочитайте это:
"Исследование, основанное на анализе данных из 14 стран Западной Европы, показало, что антивакцинаторство связано с политическим популизмом: научный сотрудник Отдела глобального здравоохранения Центра первичной медицинской помощи и общественного здравоохранения Госпиталя Святого Варфоломея и Лондонской школы медицины и стоматологии Лондонского университета королевы Марии Джонатан Кеннеди обнаружил положительную связь между процентом людей, голосовавших за популистские партии на выборах в Европейский парламент в 2014 году, и процентом людей, которые считают, что вакцины не являются важными и эффективными[112][113]."
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11.08.2021 11:01 Ответить
В принципі логічно. Тільки досить дурні люди голосують за популістів. Вони ж і ведуться на антивакцинаторстку пропаганду.
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11.08.2021 12:20 Ответить
😂а вон там не я уже плыву шмурдяком себя покалечить?
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11.08.2021 10:54 Ответить
Наплыв присутствует. В харьковской 18 поликлиннике , так точно.
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11.08.2021 10:55 Ответить
 
 