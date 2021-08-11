Система здравоохранения готова к наплыву желающих вакцинироваться, - Ляшко
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65% украинцев готовы вакцинироваться, остальных будут мотивировать привиться от коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украинского радио" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Мы с радостью будем принимать всех, кто захочет вакцинироваться. Украинская система здравоохранения готова к наплыву желающих вакцинироваться", - отметил глава Минздрава.
По словам Ляшко, он встретился с представителем одного из крупнейших гипермаркетов строительной индустрии, который готов в 76-ти своих магазинах открыть прививочные центры и прививать всех желающих.
"Сейчас мы выходим на европейский тренд по охвату прививками по дневному количеству и уже превышаем мировой тренд. Сегодня социологические данные показывают, что 65% украинцев готовы вакцинироваться. Других мы будем мотивировать, чтобы каждый сделал свой вклад для преодоления пандемии", - добавил министр.
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"остальных будут мотивировать привиться от коронавируса"
Типа усложнять им жизнь на сколько это возможно?
готовы???
Как говорят в Минздраве, пока нет оснований считать, что употребление алкоголя влияет на эффективность COVID-прививки. Однако употреблять алкоголь нужно умеренными дозами, чтобы не подавлять работу иммунной систему, поскольку это может ослабить иммунный ответ на вакцину.
Інформаційна компанія провалена з тріском.
Країна повна зебнів-антиквакцинаторів.
Який наплив?!?!
Це довбозебні навіть жодної, жодної! Навіть самої поганої соціальної реклами не запустили.
Хоча і не дивно. Це ж не банери "велике крадівництво" ліпити на кожний пофарбований стовп.
"Исследование, основанное на анализе данных из 14 стран Западной Европы, показало, что антивакцинаторство связано с политическим популизмом: научный сотрудник Отдела глобального здравоохранения Центра первичной медицинской помощи и общественного здравоохранения Госпиталя Святого Варфоломея и Лондонской школы медицины и стоматологии Лондонского университета королевы Марии Джонатан Кеннеди обнаружил положительную связь между процентом людей, голосовавших за популистские партии на выборах в Европейский парламент в 2014 году, и процентом людей, которые считают, что вакцины не являются важными и эффективными[112][113]."