Система охорони здоров'я готова до напливу охочих вакцинуватися, - Ляшко
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65% українців готові вакцинуватися, решту будуть мотивувати зробити щеплення від коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Українського радіо" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Ми з радістю будемо приймати всіх, хто захоче вакцинуватися. Українська система охорони здоров'я готова до напливу охочих вакцинуватися", - зазначив голова МОЗ.
За словами Ляшка, він зустрівся з представником одного з найбільших гіпермаркетів будівельної індустрії, який готовий у 76-ти своїх магазинах відкрити прищепні центри і прищеплювати всіх бажаючих.
"Зараз ми виходимо на європейський тренд за охопленням щепленнями за денною кількістю і вже обігнали світовий тренд. Сьогодні соціологічні дані показують, що 65% українців готові вакцинуватися. Решту ми будемо мотивувати, щоб кожен зробив свій внесок для подолання пандемії", - додав міністр.
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"остальных будут мотивировать привиться от коронавируса"
Типа усложнять им жизнь на сколько это возможно?
готовы???
Как говорят в Минздраве, пока нет оснований считать, что употребление алкоголя влияет на эффективность COVID-прививки. Однако употреблять алкоголь нужно умеренными дозами, чтобы не подавлять работу иммунной систему, поскольку это может ослабить иммунный ответ на вакцину.
Інформаційна компанія провалена з тріском.
Країна повна зебнів-антиквакцинаторів.
Який наплив?!?!
Це довбозебні навіть жодної, жодної! Навіть самої поганої соціальної реклами не запустили.
Хоча і не дивно. Це ж не банери "велике крадівництво" ліпити на кожний пофарбований стовп.
"Исследование, основанное на анализе данных из 14 стран Западной Европы, показало, что антивакцинаторство связано с политическим популизмом: научный сотрудник Отдела глобального здравоохранения Центра первичной медицинской помощи и общественного здравоохранения Госпиталя Святого Варфоломея и Лондонской школы медицины и стоматологии Лондонского университета королевы Марии Джонатан Кеннеди обнаружил положительную связь между процентом людей, голосовавших за популистские партии на выборах в Европейский парламент в 2014 году, и процентом людей, которые считают, что вакцины не являются важными и эффективными[112][113]."