"Дельта"-штамм коронавируса выявили в 142 странах, - ВОЗ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
"Индийский" штамм коронавируса, известный также как "дельта" выявили в 142 странах мира.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения.
Британский штамм "Альфа" зафиксировали в 185 странах и территориях, а штамм "Бета" из Южной Африки - в 136. "Бразильский штамм "Гамма" выявили в 81-й стране.
В период с 2 до 8 августа количество новых случаев COVID-19 составило почти 4,3 млн, 65,5 тыс. умерли от COVID-19. По информации ВОЗ, 5 августа общее число случаев COVID-19 во всем мире превысило 200 млн, всего через шесть месяцев после того, как это число достигло 100 млн случаев.
Из 228 государств-членов ВОЗ 38 сообщили об увеличении более чем на 50% количества новых случаев заражения COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей, а 34 - об увеличении более чем на 50% новых летальных случаев.
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отаке собі прирощення
Вакцину вкололи- и стал супермен,
Теперь моя гордость почти до колен,
Гипнозом владею, Вай Фай раздаю-
И третью вакцину от дельты колю!...
так скажитє, раді осьмінога, для чєго колоцца?
У США виявили новий небезпечний штам коронавірусу з високою летальністю.
Штам, названий Йота, і він має летальність до 82%.
Про це свідчать дані порталу репринтів MedRxiv.
Так, у нового штаму підвищена швидкість поширення. Він передається на 25% швидше, ніж дельта-штам коронавірусу. Крім того, він більш патогенний і трансмісійний. Його летальність становить понад 82%, особливо для вікової категорії 45 + років.
Нагадаємо, що раніше в США не виключили, що збільшення числа хворих коронавірусом в світі може привести до появи нових більш небезпечних штамів інфекції. У тому числі - повністю стійких до існуючих вакцин.
вот оригинал :
https://www.slovoidilo.ua/2021/08/11/novyna/svit/ssha-znajshly-novyj-jota-shtam-koronavirusu-najvyshhoyu-smertonosnistyu