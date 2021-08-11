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"Дельта"-штамм коронавируса выявили в 142 странах, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

"Индийский" штамм коронавируса, известный также как "дельта" выявили в 142 странах мира.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

Британский штамм "Альфа" зафиксировали в 185 странах и территориях, а штамм "Бета" из Южной Африки - в 136. "Бразильский штамм "Гамма" выявили в 81-й стране.

В период с 2 до 8 августа количество новых случаев COVID-19 составило почти 4,3 млн, 65,5 тыс. умерли от COVID-19. По информации ВОЗ, 5 августа общее число случаев COVID-19 во всем мире превысило 200 млн, всего через шесть месяцев после того, как это число достигло 100 млн случаев.

Из 228 государств-членов ВОЗ 38 сообщили об увеличении более чем на 50% количества новых случаев заражения COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей, а 34 - об увеличении более чем на 50% новых летальных случаев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Постыдному" вакцинному неравенству необходимо положить конец, - ВОЗ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров "Дельта"-штамм коронавируса выявили в 142 странах, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2302
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11.08.2021 11:29
+2
"Дельта"-штам коронавірусу виявили в 142 країнах, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1811
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11.08.2021 11:35
+1
Из тебя стрелочник, лапоть, как из скульптур вашего якутского мастера пули "Дельта"-штам коронавірусу виявили в 142 країнах, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4335
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11.08.2021 11:43
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в математиці грецькою літерою "дельта" позначають прирощення
отаке собі прирощення
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11.08.2021 11:28 Ответить
"Дельта"-штамм коронавируса выявили в 142 странах,

Вакцину вкололи- и стал супермен,
Теперь моя гордость почти до колен,
Гипнозом владею, Вай Фай раздаю-
И третью вакцину от дельты колю!...
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11.08.2021 11:28 Ответить
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров "Дельта"-штамм коронавируса выявили в 142 странах, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2302
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11.08.2021 11:29 Ответить
чим більше колешся - тим більше отримуєш віруса, чим більше отримуєш віруса - тим більше хворієш
так скажитє, раді осьмінога, для чєго колоцца?
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11.08.2021 11:33 Ответить
То ли дело антиваксеры - прижмурился на первом этапе и всё "Дельта"-штам коронавірусу виявили в 142 країнах, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9520 Шара "Дельта"-штам коронавірусу виявили в 142 країнах, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9535
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11.08.2021 11:34 Ответить
"Первая прививка "усыпляющая" иммунитет сделана. Теперь дельта штамм. Вторая прививка заносит заразу в организм. Организм не борется, зараза распространяется по всему оргранизму. Третья прививка, пусть это будет от гамма штамма - включает иммунитет. Организм умирает т.к. не может справится с заразой или цитокиновый шторм." (с)
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11.08.2021 11:31 Ответить
"Дельта"-штам коронавірусу виявили в 142 країнах, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1811
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11.08.2021 11:35 Ответить
я тебя узнал !!! ты на фото по центру !!! фалуешь дружбанов вакциноваться !!!
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11.08.2021 11:41 Ответить
Из тебя стрелочник, лапоть, как из скульптур вашего якутского мастера пули "Дельта"-штам коронавірусу виявили в 142 країнах, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4335
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11.08.2021 11:43 Ответить
/// цитата :
У США виявили новий небезпечний штам коронавірусу з високою летальністю.
Штам, названий Йота, і він має летальність до 82%.
Про це свідчать дані порталу репринтів MedRxiv.
Так, у нового штаму підвищена швидкість поширення. Він передається на 25% швидше, ніж дельта-штам коронавірусу. Крім того, він більш патогенний і трансмісійний. Його летальність становить понад 82%, особливо для вікової категорії 45 + років.
Нагадаємо, що раніше в США не виключили, що збільшення числа хворих коронавірусом в світі може привести до появи нових більш небезпечних штамів інфекції. У тому числі - повністю стійких до існуючих вакцин.
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11.08.2021 11:38 Ответить
"портал репринтов" - это что? "Дельта"-штам коронавірусу виявили в 142 країнах, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7940
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11.08.2021 11:49 Ответить
а х/з
вот оригинал :
https://www.slovoidilo.ua/2021/08/11/novyna/svit/ssha-znajshly-novyj-jota-shtam-koronavirusu-najvyshhoyu-smertonosnistyu
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11.08.2021 11:51 Ответить
Так это тоже не оригинал. Это репринт "Дельта"-штам коронавірусу виявили в 142 країнах, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6679
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11.08.2021 11:53 Ответить
за шо купил - за то продал ))))
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11.08.2021 12:03 Ответить
 
 