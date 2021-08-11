"Дельта"-штамм коронавируса выявили в 142 странах, - ВОЗ

"Индийский" штамм коронавируса, известный также как "дельта" выявили в 142 странах мира.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

Британский штамм "Альфа" зафиксировали в 185 странах и территориях, а штамм "Бета" из Южной Африки - в 136. "Бразильский штамм "Гамма" выявили в 81-й стране.

В период с 2 до 8 августа количество новых случаев COVID-19 составило почти 4,3 млн, 65,5 тыс. умерли от COVID-19. По информации ВОЗ, 5 августа общее число случаев COVID-19 во всем мире превысило 200 млн, всего через шесть месяцев после того, как это число достигло 100 млн случаев.

Из 228 государств-членов ВОЗ 38 сообщили об увеличении более чем на 50% количества новых случаев заражения COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей, а 34 - об увеличении более чем на 50% новых летальных случаев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Постыдному" вакцинному неравенству необходимо положить конец, - ВОЗ