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"Дельта"-штам коронавірусу виявили в 142 країнах, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

"Індійський" штам коронавірусу, відомий також як "дельта" виявили в 142 країнах світу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Британський штам "Альфа" зафіксували в 185 країнах і територіях, а штам "Бета" з Південної Африки - в 136. "Бразильський штам "Гамма" виявили в 81-й країні.

У період з 2 до 8 серпня кількість нових випадків COVID-19 становила майже 4,3 млн, 65,5 тис. померли від COVID-19. За інформацією ВООЗ, 5 серпня загальна кількість випадків COVID-19 у всьому світі перевищила 200 млн, всього через шість місяців після того, як ця кількість досягла 100 млн випадків.

Зі 228 держав-членів ВООЗ 38 повідомили про збільшення більш ніж на 50% кількості нових випадків зараження COVID-19 порівняно з попереднім тижнем, а 34 - про збільшення більш ніж на 50% нових летальних випадків.

Читайте також: 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров "Дельта"-штамм коронавируса выявили в 142 странах, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2302
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11.08.2021 11:29
+2
"Дельта"-штам коронавірусу виявили в 142 країнах, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1811
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11.08.2021 11:35
+1
Из тебя стрелочник, лапоть, как из скульптур вашего якутского мастера пули "Дельта"-штам коронавірусу виявили в 142 країнах, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4335
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11.08.2021 11:43
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в математиці грецькою літерою "дельта" позначають прирощення
отаке собі прирощення
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11.08.2021 11:28 Відповісти
"Дельта"-штамм коронавируса выявили в 142 странах,

Вакцину вкололи- и стал супермен,
Теперь моя гордость почти до колен,
Гипнозом владею, Вай Фай раздаю-
И третью вакцину от дельты колю!...
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11.08.2021 11:28 Відповісти
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров "Дельта"-штамм коронавируса выявили в 142 странах, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2302
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11.08.2021 11:29 Відповісти
чим більше колешся - тим більше отримуєш віруса, чим більше отримуєш віруса - тим більше хворієш
так скажитє, раді осьмінога, для чєго колоцца?
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11.08.2021 11:33 Відповісти
То ли дело антиваксеры - прижмурился на первом этапе и всё "Дельта"-штам коронавірусу виявили в 142 країнах, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9520 Шара "Дельта"-штам коронавірусу виявили в 142 країнах, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9535
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11.08.2021 11:34 Відповісти
"Первая прививка "усыпляющая" иммунитет сделана. Теперь дельта штамм. Вторая прививка заносит заразу в организм. Организм не борется, зараза распространяется по всему оргранизму. Третья прививка, пусть это будет от гамма штамма - включает иммунитет. Организм умирает т.к. не может справится с заразой или цитокиновый шторм." (с)
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11.08.2021 11:31 Відповісти
"Дельта"-штам коронавірусу виявили в 142 країнах, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1811
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11.08.2021 11:35 Відповісти
я тебя узнал !!! ты на фото по центру !!! фалуешь дружбанов вакциноваться !!!
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11.08.2021 11:41 Відповісти
Из тебя стрелочник, лапоть, как из скульптур вашего якутского мастера пули "Дельта"-штам коронавірусу виявили в 142 країнах, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4335
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11.08.2021 11:43 Відповісти
/// цитата :
У США виявили новий небезпечний штам коронавірусу з високою летальністю.
Штам, названий Йота, і він має летальність до 82%.
Про це свідчать дані порталу репринтів MedRxiv.
Так, у нового штаму підвищена швидкість поширення. Він передається на 25% швидше, ніж дельта-штам коронавірусу. Крім того, він більш патогенний і трансмісійний. Його летальність становить понад 82%, особливо для вікової категорії 45 + років.
Нагадаємо, що раніше в США не виключили, що збільшення числа хворих коронавірусом в світі може привести до появи нових більш небезпечних штамів інфекції. У тому числі - повністю стійких до існуючих вакцин.
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11.08.2021 11:38 Відповісти
"портал репринтов" - это что? "Дельта"-штам коронавірусу виявили в 142 країнах, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7940
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11.08.2021 11:49 Відповісти
а х/з
вот оригинал :
https://www.slovoidilo.ua/2021/08/11/novyna/svit/ssha-znajshly-novyj-jota-shtam-koronavirusu-najvyshhoyu-smertonosnistyu
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11.08.2021 11:51 Відповісти
Так это тоже не оригинал. Это репринт "Дельта"-штам коронавірусу виявили в 142 країнах, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6679
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11.08.2021 11:53 Відповісти
за шо купил - за то продал ))))
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11.08.2021 12:03 Відповісти
 
 