"Дельта"-штам коронавірусу виявили в 142 країнах, - ВООЗ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
"Індійський" штам коронавірусу, відомий також як "дельта" виявили в 142 країнах світу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Британський штам "Альфа" зафіксували в 185 країнах і територіях, а штам "Бета" з Південної Африки - в 136. "Бразильський штам "Гамма" виявили в 81-й країні.
У період з 2 до 8 серпня кількість нових випадків COVID-19 становила майже 4,3 млн, 65,5 тис. померли від COVID-19. За інформацією ВООЗ, 5 серпня загальна кількість випадків COVID-19 у всьому світі перевищила 200 млн, всього через шість місяців після того, як ця кількість досягла 100 млн випадків.
Зі 228 держав-членів ВООЗ 38 повідомили про збільшення більш ніж на 50% кількості нових випадків зараження COVID-19 порівняно з попереднім тижнем, а 34 - про збільшення більш ніж на 50% нових летальних випадків.
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отаке собі прирощення
Вакцину вкололи- и стал супермен,
Теперь моя гордость почти до колен,
Гипнозом владею, Вай Фай раздаю-
И третью вакцину от дельты колю!...
так скажитє, раді осьмінога, для чєго колоцца?
У США виявили новий небезпечний штам коронавірусу з високою летальністю.
Штам, названий Йота, і він має летальність до 82%.
Про це свідчать дані порталу репринтів MedRxiv.
Так, у нового штаму підвищена швидкість поширення. Він передається на 25% швидше, ніж дельта-штам коронавірусу. Крім того, він більш патогенний і трансмісійний. Його летальність становить понад 82%, особливо для вікової категорії 45 + років.
Нагадаємо, що раніше в США не виключили, що збільшення числа хворих коронавірусом в світі може привести до появи нових більш небезпечних штамів інфекції. У тому числі - повністю стійких до існуючих вакцин.
вот оригинал :
https://www.slovoidilo.ua/2021/08/11/novyna/svit/ssha-znajshly-novyj-jota-shtam-koronavirusu-najvyshhoyu-smertonosnistyu