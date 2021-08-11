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Кабмин продлил адаптивный карантин и режим ЧС до 1 октября, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество

Кабмин продлил адаптивный карантин и режим ЧС до 1 октября, - Шмыгаль

Правительство продлило адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Текущая эпидемическая ситуация контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций из-за коронавируса", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, правительство готовит больницы, а количество коек с кислородом сейчас составляет почти 100%. Кроме того, отдельно закуплены 15 000 кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинцев на амбулаторном этапе.

Читайте: Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца, - Шмыгаль

Автор: Богдан Гуньковський
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А если начнёт конкретно срывать "ЗЕлень" ввести локдаун!
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11.08.2021 13:15 Ответить
локдаун не избежен, когда начнут приходить платежки за комирное Кабмин продлил адаптивный карантин до 1 октября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5444
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11.08.2021 13:16 Ответить
Кабмін продовжив адаптивний карантин і режим НС до 1 жовтня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9168

...
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11.08.2021 13:20 Ответить
до 1 жовтня якого року?
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11.08.2021 13:21 Ответить
бажано щорічно
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11.08.2021 17:07 Ответить
 
 