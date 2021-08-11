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Кабмін продовжив адаптивний карантин і режим НС до 1 жовтня, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кабмін продовжив адаптивний карантин і режим НС до 1 жовтня, - Шмигаль

Уряд продовжив адаптивний карантин і режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Поточна епідемічна ситуація контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції збільшення госпіталізацій через коронавірус", - ідеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, уряд готує лікарні, а кількість ліжок із киснем зараз становить майже 100%. Крім того, окремо закуплені 15 000 кисневих концентраторів, які дозволять лікувати українців на амбулаторному етапі.

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А если начнёт конкретно срывать "ЗЕлень" ввести локдаун!
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11.08.2021 13:15 Відповісти
локдаун не избежен, когда начнут приходить платежки за комирное Кабмин продлил адаптивный карантин до 1 октября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5444
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11.08.2021 13:16 Відповісти
Кабмін продовжив адаптивний карантин і режим НС до 1 жовтня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9168

...
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11.08.2021 13:20 Відповісти
до 1 жовтня якого року?
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11.08.2021 13:21 Відповісти
бажано щорічно
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11.08.2021 17:07 Відповісти
 
 