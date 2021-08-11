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Новости Политика Украины Рынок земли
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Рынок земли работает в штатном режиме и без конфликтов, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рынок земли работает в штатном режиме и без конфликтов, - Шмыгаль

Рынок земли в Украине работает без конфликтов и в штатном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Количество сделок превысило 5 тыс. после начала введения рынка земли. Все работает в штатном режиме, без конфликтов. Так должно быть и в дальнейшем", - отметил Шмыгаль.

По словам премьера, запуск рынка земли демонстрирует, что "те страшилки, которые рассказывали отдельные политики, были банальной ложью ради политических дивидендов".

Читайте: С начала работы рынка в Украине продали более 10 тыс. га сельхозземель: больше всего на Полтавщине и Харьковщине, - Минагрополитики. ИНФОГРАФИКА

Автор: Богдан Гуньковський
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Рынок земли есть, а Земельных банков нет, еврейская община рулит, а крепостной украинский народ наблюдает Рынок земли работает в штатном режиме и без конфликтов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3197,а что нужно крепостному это серп и молот, их так обучили Рынок земли работает в штатном режиме и без конфликтов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8308
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11.08.2021 14:16 Ответить
Серп и молот, чтоб на панщине работать. Рынок земли работает в штатном режиме и без конфликтов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1097
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11.08.2021 14:18 Ответить
Это будет позже,.
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11.08.2021 14:22 Ответить
Назад в будущее. Рынок земли работает в штатном режиме и без конфликтов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5628
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11.08.2021 14:23 Ответить
Нет денег - нет очереди,
нет очереди - нет конфликтов.
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11.08.2021 14:17 Ответить
Нас мафия подготавливает к тому, что скоро они будут продавать по 10 000 га украинским евреям у которых поом окажется паспорт Израиля.
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11.08.2021 14:33 Ответить
Ще до цього вже нема чого було продавати!!!
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11.08.2021 14:54 Ответить
Пусть покупают я продам, а когда захочу дробовик в руки возьму и назад верну
Все должны помнить что история повторяется и не будет покоя на купленной украинской земле ни евреям, ни американцам Потомки Гайдамаков и Батьки Махна еще живи и здоровы
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15.08.2021 15:15 Ответить
В штатном режиме планировалось по 200 тыс га в одни руки и юр. особам тоже . Но обломилось , затаимились землепродавцы выжидают. И хвалятся что это не их заставилиа они сами решили под лавку залесть со ста гектарами. Но земельная война еще впереди так
шо не раслаблятся а организовываться для отпора врагам Украины.
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11.08.2021 15:38 Ответить
на куртку на осень хватит?
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11.08.2021 16:00 Ответить
 
 