Ринок землі працює в штатному режимі й без конфліктів, - Шмигаль
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Ринок землі в Україні працює без конфліктів і в штатному режимі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході засідання уряду.
"Кількість угод перевищила 5 тис. після початку введення ринку землі. Все працює в штатному режимі, без конфліктів. Так повинно бути і в подальшому", - зазначив Шмигаль.
За словами прем'єра, запуск ринку землі демонструє, що "ті страшилки, які розповідали окремі політики, були банальною брехнею заради політичних дивідендів".
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нет очереди - нет конфликтов.
Все должны помнить что история повторяется и не будет покоя на купленной украинской земле ни евреям, ни американцам Потомки Гайдамаков и Батьки Махна еще живи и здоровы
шо не раслаблятся а организовываться для отпора врагам Украины.