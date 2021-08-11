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Ринок землі працює в штатному режимі й без конфліктів, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ринок землі працює в штатному режимі й без конфліктів, - Шмигаль

Ринок землі в Україні працює без конфліктів і в штатному режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході засідання уряду.

"Кількість угод перевищила 5 тис. після початку введення ринку землі. Все працює в штатному режимі, без конфліктів. Так повинно бути і в подальшому", - зазначив Шмигаль.

За словами прем'єра, запуск ринку землі демонструє, що "ті страшилки, які розповідали окремі політики, були банальною брехнею заради політичних дивідендів".

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Рынок земли есть, а Земельных банков нет, еврейская община рулит, а крепостной украинский народ наблюдает Рынок земли работает в штатном режиме и без конфликтов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3197,а что нужно крепостному это серп и молот, их так обучили Рынок земли работает в штатном режиме и без конфликтов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8308
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11.08.2021 14:16 Відповісти
Серп и молот, чтоб на панщине работать. Рынок земли работает в штатном режиме и без конфликтов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1097
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11.08.2021 14:18 Відповісти
Это будет позже,.
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11.08.2021 14:22 Відповісти
Назад в будущее. Рынок земли работает в штатном режиме и без конфликтов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5628
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11.08.2021 14:23 Відповісти
Нет денег - нет очереди,
нет очереди - нет конфликтов.
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11.08.2021 14:17 Відповісти
Нас мафия подготавливает к тому, что скоро они будут продавать по 10 000 га украинским евреям у которых поом окажется паспорт Израиля.
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11.08.2021 14:33 Відповісти
Ще до цього вже нема чого було продавати!!!
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11.08.2021 14:54 Відповісти
Пусть покупают я продам, а когда захочу дробовик в руки возьму и назад верну
Все должны помнить что история повторяется и не будет покоя на купленной украинской земле ни евреям, ни американцам Потомки Гайдамаков и Батьки Махна еще живи и здоровы
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15.08.2021 15:15 Відповісти
В штатном режиме планировалось по 200 тыс га в одни руки и юр. особам тоже . Но обломилось , затаимились землепродавцы выжидают. И хвалятся что это не их заставилиа они сами решили под лавку залесть со ста гектарами. Но земельная война еще впереди так
шо не раслаблятся а организовываться для отпора врагам Украины.
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11.08.2021 15:38 Відповісти
на куртку на осень хватит?
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11.08.2021 16:00 Відповісти
 
 