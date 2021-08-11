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Из Конституции Беларуси хотят убрать норму о нейтралитете

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Из Конституции Беларуси хотят убрать норму о нейтралитете

Из Конституции Беларуси планируют убрать норму о стремлении Беларуси к нейтралитету, закрепив в ней тезис об отсутствии с территории республики угроз другим странам.

Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Данное положение в действующей Конституции имеется. Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом ОДКБ и фактически входит в военно-политический блок, надо привести положение Конституции в соответствие с объективной реальностью", - сказал Петр Миклашевич.

Председатель КС Беларуси подчеркнул: "При этом на конституционном уровне предложено закрепить положение, что с территории Республики Беларусь, с территории нашего государства не будет никаких угроз другим государствам. А для защиты суверенитета и территориальной целостности в соответствии с международными договорами Республика Беларусь будет использовать коллективную оборону".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Беларуси о вызове в МИД их главы: "Озабочены недружественными действиями Украины"
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Топ комментарии
+4
В Украину
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11.08.2021 14:15
+4
Оо...как бульбошканы резко стают агрессивными. Вот что значить слизь с забродившего картофеля.
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11.08.2021 14:26
+4
Нам нічого не загрожує від Путлєра, а тепер не буде загрожувати ще й від Луки.
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11.08.2021 14:37
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В НАТО будут стремиться? Из Конституции Беларуси хотят убрать норму о нейтралитете - Цензор.НЕТ 129
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11.08.2021 14:14 Ответить
В Немытую Орду.
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11.08.2021 14:16 Ответить
Из Конституции Беларуси хотят убрать норму о нейтралитете - Цензор.НЕТ 7872

Из Конституции Беларуси хотят убрать норму о нейтралитете - Цензор.НЕТ 7979 Из Конституции Беларуси хотят убрать норму о нейтралитете - Цензор.НЕТ 7641
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11.08.2021 14:19 Ответить
Это попахивает приглашением войск США
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11.08.2021 14:15 Ответить
В Украину
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11.08.2021 14:15 Ответить
це ******* ліквідацією проекту "Білорусь"
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11.08.2021 14:22 Ответить
Нам нічого не загрожує від Путлєра, а тепер не буде загрожувати ще й від Луки.
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11.08.2021 14:37 Ответить
Нічого не загрожує від Путлєра??? Хворий? Із Конституції Білорусі хочуть прибрати норму про нейтралітет - Цензор.НЕТ 8982
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11.08.2021 17:28 Ответить
Не хаміть, Олена. Я теж вмію.
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11.08.2021 17:44 Ответить
бульбафюрер разошелся не на шутку.
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11.08.2021 14:17 Ответить
Капеец ...ЛукаПутлер хочет стать Гитлером... Из Конституции Беларуси хотят убрать норму о нейтралитете - Цензор.НЕТ 9716заключит братский Договор Молотов-Риббентроп и дело пойдет к 22 июня 1941 года...Мудро и просто... Из Конституции Беларуси хотят убрать норму о нейтралитете - Цензор.НЕТ 9716
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11.08.2021 14:17 Ответить
Только делить будут не Польшу, бо она в НАТО.
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11.08.2021 14:31 Ответить
Из Конституции Беларуси хотят убрать норму о нейтралитете - Цензор.НЕТ 6109 Из Конституции Беларуси хотят убрать норму о нейтралитете - Цензор.НЕТ 439
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11.08.2021 14:19 Ответить
Все зависит от переговоров Найдена с Бубочкой...Как только от Украины откажется США-жди орков с территории Беларуссии...
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11.08.2021 14:21 Ответить
Байдена(изв)
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11.08.2021 14:22 Ответить
Кишка тонка..дважды бравшее Чечню Быдло не умеют воевать...и никогда не умело...,прочитайте внимательно войну Наполеона против Мацковии Евгения Понасенкова...там все указано до нитки ПРАВИЛЬНО...Лаптестан тупой и неповоротливый... Із Конституції Білорусі хочуть прибрати норму про нейтралітет - Цензор.НЕТ 1157
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11.08.2021 14:25 Ответить
У лептестана к сожалению ресурсов больше чем у нас.
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11.08.2021 14:28 Ответить
Газонефтяных да...Умственных НОЛЬ... Із Конституції Білорусі хочуть прибрати норму про нейтралітет - Цензор.НЕТ 6631
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11.08.2021 14:35 Ответить
Оо...как бульбошканы резко стают агрессивными. Вот что значить слизь с забродившего картофеля.
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11.08.2021 14:26 Ответить
Петля плачет по таракану...
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11.08.2021 14:31 Ответить
цапы полностью подчинили бульболенд....
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11.08.2021 14:31 Ответить
Із Конституції Білорусі хочуть прибрати норму про нейтралітет - Цензор.НЕТ 969
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11.08.2021 14:33 Ответить
Из истории....Белоруссия в июне 1941 года была направлением главного удара ефрейтора Гитлера...,в период 1940-41 гг...,на территорию Белоруссии были переброшены 2 армии,одна из Сибири ,вторая с юга,типа Туркестан Таджикиста Узбекистан Киргизия...Танков и самолетов было переброшено в 3 раза больше чем во всем Вермахте...,генерал армии Павлов гордился еще вначале 1941 года,что его подчиненные разобьют любого врага в щепки...
В итоге командующий Запрадным фронтом генекрал армии Павлов сдал Белоруссию за неделю,а 29 июня танки Гудериана были в Минске...,вояки блин...
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11.08.2021 14:34 Ответить
ты забыл сказать , что Павлова потом судили и расстреляли , и забыл что в итоге стало с Гудерианом и его танковой дивизией , вояки блин ....))
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11.08.2021 14:46 Ответить
Баран ты пля..Гитлер дошел до Москвы за 100 дней,быдло Сралина шло до Берлина 3,5 года..вояка сраный обожрашийся Тушонки Рузвельта.. Із Конституції Білорусі хочуть прибрати норму про нейтралітет - Цензор.НЕТ 6497
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11.08.2021 14:50 Ответить
Белые Славные времена! 1275 год. Подчинённые "Золотой Орде" суздальские части лапотных угро - финнов москалей - кацапов этих рабов Золотой -орды в составе татаро-монгольских войск принимали участие в военном набеге на славянскую Русь - Литву, Беларусь, Украину. А подробности таковы. Как на то указывает "Хроника литовская и жемойтская": "Року 1272. Балаклай, царь повелитель москалей и великий хан татар заволских, с великою силой - ордой пришел на землю литвинскую (то есть беларускую), но князь Скиримонт Микгайлович, внук славного Радивила, встретил его во главе своих балтских -литовских и славянских -руських полков литвинов и украинцев - русинов на границе в Кайданове (Минской области) и поразил наголову. В этом же бою была уничтожена вся неисчислимая орда татар и огромная туча гадких лапотных москалей -московитов погиб и великий царь -хан Балаклай. После этой славной победы князь Скиримонт перешел Днепр и освободил от ига монголо - татар и москалей Московского Улуса и всю восточную часть славянской Руси - Украины : Мозырь, Стародуб, Карачев, Чернигов, Туров.....
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11.08.2021 14:42 Ответить
Осталось только в конституции отменить конституцию
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11.08.2021 16:20 Ответить
в Беларуси (ныне - лукалэнд) действие Конституции остановлено с ноября 1996 года.
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11.08.2021 17:44 Ответить
Лукашист собираеться росейские военные базы размещать .
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11.08.2021 19:05 Ответить
 
 