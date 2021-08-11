УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14275 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
4 453 37
Білорусь (5965) Конституція (498)

Із Конституції Білорусі хочуть прибрати норму про нейтралітет

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Із Конституції Білорусі хочуть прибрати норму про нейтралітет

З Конституції Білорусі планують прибрати норму про прагнення Білорусі до нейтралітету, закріпивши в ній тезу про відсутність із території республіки загроз іншим країнам.

Про це повідомив сьогодні журналістам голова Конституційної комісії, голова Конституційного суду Петро Міклашевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Дане положення в чинній Конституції є. З огляду на реальну дійсність, оскільки Республіка Білорусь є членом ОДКБ і фактично входить у військово-політичний блок, треба привести положення Конституції у відповідність з об'єктивною реальністю", - сказав Петро Міклашевич.

Голова КС Білорусі наголосив: "При цьому на конституційному рівні запропоновано закріпити положення, що з території Республіки Білорусь, з території нашої держави не буде ніяких загроз іншим державам. А для захисту суверенітету і територіальної цілісності відповідно до міжнародних договорів Республіка Білорусь буде використовувати колективну оборону".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України"
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
В Украину
показати весь коментар
11.08.2021 14:15
+4
Оо...как бульбошканы резко стают агрессивными. Вот что значить слизь с забродившего картофеля.
показати весь коментар
11.08.2021 14:26
+4
Нам нічого не загрожує від Путлєра, а тепер не буде загрожувати ще й від Луки.
показати весь коментар
11.08.2021 14:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В НАТО будут стремиться? Из Конституции Беларуси хотят убрать норму о нейтралитете - Цензор.НЕТ 129
показати весь коментар
11.08.2021 14:14 Відповісти
В Немытую Орду.
показати весь коментар
11.08.2021 14:16 Відповісти
Из Конституции Беларуси хотят убрать норму о нейтралитете - Цензор.НЕТ 7872

Из Конституции Беларуси хотят убрать норму о нейтралитете - Цензор.НЕТ 7979 Из Конституции Беларуси хотят убрать норму о нейтралитете - Цензор.НЕТ 7641
показати весь коментар
11.08.2021 14:19 Відповісти
Это попахивает приглашением войск США
показати весь коментар
11.08.2021 14:15 Відповісти
В Украину
показати весь коментар
11.08.2021 14:15 Відповісти
це ******* ліквідацією проекту "Білорусь"
показати весь коментар
11.08.2021 14:22 Відповісти
Нам нічого не загрожує від Путлєра, а тепер не буде загрожувати ще й від Луки.
показати весь коментар
11.08.2021 14:37 Відповісти
Нічого не загрожує від Путлєра??? Хворий? Із Конституції Білорусі хочуть прибрати норму про нейтралітет - Цензор.НЕТ 8982
показати весь коментар
11.08.2021 17:28 Відповісти
Не хаміть, Олена. Я теж вмію.
показати весь коментар
11.08.2021 17:44 Відповісти
бульбафюрер разошелся не на шутку.
показати весь коментар
11.08.2021 14:17 Відповісти
Капеец ...ЛукаПутлер хочет стать Гитлером... Из Конституции Беларуси хотят убрать норму о нейтралитете - Цензор.НЕТ 9716заключит братский Договор Молотов-Риббентроп и дело пойдет к 22 июня 1941 года...Мудро и просто... Из Конституции Беларуси хотят убрать норму о нейтралитете - Цензор.НЕТ 9716
показати весь коментар
11.08.2021 14:17 Відповісти
Только делить будут не Польшу, бо она в НАТО.
показати весь коментар
11.08.2021 14:31 Відповісти
Из Конституции Беларуси хотят убрать норму о нейтралитете - Цензор.НЕТ 6109 Из Конституции Беларуси хотят убрать норму о нейтралитете - Цензор.НЕТ 439
показати весь коментар
11.08.2021 14:19 Відповісти
Все зависит от переговоров Найдена с Бубочкой...Как только от Украины откажется США-жди орков с территории Беларуссии...
показати весь коментар
11.08.2021 14:21 Відповісти
Байдена(изв)
показати весь коментар
11.08.2021 14:22 Відповісти
Кишка тонка..дважды бравшее Чечню Быдло не умеют воевать...и никогда не умело...,прочитайте внимательно войну Наполеона против Мацковии Евгения Понасенкова...там все указано до нитки ПРАВИЛЬНО...Лаптестан тупой и неповоротливый... Із Конституції Білорусі хочуть прибрати норму про нейтралітет - Цензор.НЕТ 1157
показати весь коментар
11.08.2021 14:25 Відповісти
У лептестана к сожалению ресурсов больше чем у нас.
показати весь коментар
11.08.2021 14:28 Відповісти
Газонефтяных да...Умственных НОЛЬ... Із Конституції Білорусі хочуть прибрати норму про нейтралітет - Цензор.НЕТ 6631
показати весь коментар
11.08.2021 14:35 Відповісти
Оо...как бульбошканы резко стают агрессивными. Вот что значить слизь с забродившего картофеля.
показати весь коментар
11.08.2021 14:26 Відповісти
Петля плачет по таракану...
показати весь коментар
11.08.2021 14:31 Відповісти
цапы полностью подчинили бульболенд....
показати весь коментар
11.08.2021 14:31 Відповісти
Із Конституції Білорусі хочуть прибрати норму про нейтралітет - Цензор.НЕТ 969
показати весь коментар
11.08.2021 14:33 Відповісти
Из истории....Белоруссия в июне 1941 года была направлением главного удара ефрейтора Гитлера...,в период 1940-41 гг...,на территорию Белоруссии были переброшены 2 армии,одна из Сибири ,вторая с юга,типа Туркестан Таджикиста Узбекистан Киргизия...Танков и самолетов было переброшено в 3 раза больше чем во всем Вермахте...,генерал армии Павлов гордился еще вначале 1941 года,что его подчиненные разобьют любого врага в щепки...
В итоге командующий Запрадным фронтом генекрал армии Павлов сдал Белоруссию за неделю,а 29 июня танки Гудериана были в Минске...,вояки блин...
показати весь коментар
11.08.2021 14:34 Відповісти
ты забыл сказать , что Павлова потом судили и расстреляли , и забыл что в итоге стало с Гудерианом и его танковой дивизией , вояки блин ....))
показати весь коментар
11.08.2021 14:46 Відповісти
Баран ты пля..Гитлер дошел до Москвы за 100 дней,быдло Сралина шло до Берлина 3,5 года..вояка сраный обожрашийся Тушонки Рузвельта.. Із Конституції Білорусі хочуть прибрати норму про нейтралітет - Цензор.НЕТ 6497
показати весь коментар
11.08.2021 14:50 Відповісти
Белые Славные времена! 1275 год. Подчинённые "Золотой Орде" суздальские части лапотных угро - финнов москалей - кацапов этих рабов Золотой -орды в составе татаро-монгольских войск принимали участие в военном набеге на славянскую Русь - Литву, Беларусь, Украину. А подробности таковы. Как на то указывает "Хроника литовская и жемойтская": "Року 1272. Балаклай, царь повелитель москалей и великий хан татар заволских, с великою силой - ордой пришел на землю литвинскую (то есть беларускую), но князь Скиримонт Микгайлович, внук славного Радивила, встретил его во главе своих балтских -литовских и славянских -руських полков литвинов и украинцев - русинов на границе в Кайданове (Минской области) и поразил наголову. В этом же бою была уничтожена вся неисчислимая орда татар и огромная туча гадких лапотных москалей -московитов погиб и великий царь -хан Балаклай. После этой славной победы князь Скиримонт перешел Днепр и освободил от ига монголо - татар и москалей Московского Улуса и всю восточную часть славянской Руси - Украины : Мозырь, Стародуб, Карачев, Чернигов, Туров.....
показати весь коментар
11.08.2021 14:42 Відповісти
Осталось только в конституции отменить конституцию
показати весь коментар
11.08.2021 16:20 Відповісти
в Беларуси (ныне - лукалэнд) действие Конституции остановлено с ноября 1996 года.
показати весь коментар
11.08.2021 17:44 Відповісти
Лукашист собираеться росейские военные базы размещать .
показати весь коментар
11.08.2021 19:05 Відповісти
 
 