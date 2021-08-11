В некоторых украинских СИЗО заключенным разрешат пользоваться интернетом и телефонами

Кабмин принял решение о реализации экспериментального проекта платной услуги по предоставлению доступа к интернету и телефонной связи лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующее постановление принято во время заседания правительства.

Документом предусмотрено ввести в отдельных СИЗО экспериментальный проект, в соответствии с которым лицам, взятым под стражу, за соответствующую плату будут предоставляться услуги по доступу к интернету и телефонной связи с помощью средств ІР-телефонии.

Напомним, 6 августа 2020 года министр юстиции Денис Малюська объявил о начале продажи в Украине тюрем, которые не используются. По его словам, скорее всего тюрьмы потеряют свое целевое назначение и будут уничтожены.

При этом министр подчеркнул, что продажа тюрем не означает то, что осужденных будут выпускать на свободу.

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"Просто у нас слишком много избыточного имущества, на содержание которого мы тратим средства. Вот с него как раз и начинается продажа", - пояснил он.

По словам министра, на продажу будут выставлять "замороженные" тюрьмы, которые не используются, но на охрану которых необходимо тратить средства.

В то же время Малюська прогнозировал строительство новых объектов сети исполнения наказаний.