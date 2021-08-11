В некоторых украинских СИЗО заключенным разрешат пользоваться интернетом и телефонами
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Кабмин принял решение о реализации экспериментального проекта платной услуги по предоставлению доступа к интернету и телефонной связи лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующее постановление принято во время заседания правительства.
Документом предусмотрено ввести в отдельных СИЗО экспериментальный проект, в соответствии с которым лицам, взятым под стражу, за соответствующую плату будут предоставляться услуги по доступу к интернету и телефонной связи с помощью средств ІР-телефонии.
Напомним, 6 августа 2020 года министр юстиции Денис Малюська объявил о начале продажи в Украине тюрем, которые не используются. По его словам, скорее всего тюрьмы потеряют свое целевое назначение и будут уничтожены.
При этом министр подчеркнул, что продажа тюрем не означает то, что осужденных будут выпускать на свободу.
"Просто у нас слишком много избыточного имущества, на содержание которого мы тратим средства. Вот с него как раз и начинается продажа", - пояснил он.
По словам министра, на продажу будут выставлять "замороженные" тюрьмы, которые не используются, но на охрану которых необходимо тратить средства.
В то же время Малюська прогнозировал строительство новых объектов сети исполнения наказаний.
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\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\1986 году, когда сенсационная статья в Sunday Times еще только готовилась к выпуску, Вануну из Рима выкрали агенты Моссад. Одним из агентов была Шерил Бентов, которая познакомилась с Мордехаем под видом американской туристки по имени «Синди». Синди предложила Мордехаю слетать на отдых в Рим, где его на конспиративной квартире схватили оперативники Моссад. Вануну сделали парализующую инъекцию и той же ночью вывезли из Италии на разведывательном корабле Noga, замаскированном под торговое судно. Статья в Sunday Times, посвященная израильскому ядерному оружию
7 октября 1986 года, через два дня после того, как в Sunday Times вышла статья, посвященная израильскому ядерному оружию, корабль Noga встал на якорь между Тель-Авивом и Хайфой, с его борта Вануну доставили на берег на моторной лодке. Следствие длилось почти год, все это время Мордехая содержали в одиночной камере. Приговор
30 августа 1987 года начался суд, в ходе которого Вануну приговорили за раскрытие государственной тайны к 18 годам тюрьмы. Мордехай отбыл весь назначенный срок, причем 11 лет провел в одиночной камере. Текст приговора суд обнародовать отказался.
Заключение Вануну отбывал в тюрьме Шикма в городе Ашкелон. В тюрьме Вануну проявлял неповиновение и упрямство - отказывался проходить психиатрические процедуры, не разговаривал с охранниками, читал только англоязычные газеты и смотрел только передачи BBC. Мордехай вышел на свободу в апреле 2004 года. По словам Вануну, Моссад и служба безопасности Шабак хотели сломать его в тюрьме, содержа столько лет в одиночке, но им это не удалось.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
В тоже время вертухаи предоставляют все что нужно только плати