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В некоторых украинских СИЗО заключенным разрешат пользоваться интернетом и телефонами

Новости Цензор.НЕТ Общество

В некоторых украинских СИЗО заключенным разрешат пользоваться интернетом и телефонами

Кабмин принял решение о реализации экспериментального проекта платной услуги по предоставлению доступа к интернету и телефонной связи лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующее постановление принято во время заседания правительства.

Документом предусмотрено ввести в отдельных СИЗО экспериментальный проект, в соответствии с которым лицам, взятым под стражу, за соответствующую плату будут предоставляться услуги по доступу к интернету и телефонной связи с помощью средств ІР-телефонии.

Напомним, 6 августа 2020 года министр юстиции Денис Малюська объявил о начале продажи в Украине тюрем, которые не используются. По его словам, скорее всего тюрьмы потеряют свое целевое назначение и будут уничтожены.

При этом министр подчеркнул, что продажа тюрем не означает то, что осужденных будут выпускать на свободу.

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"Просто у нас слишком много избыточного имущества, на содержание которого мы тратим средства. Вот с него как раз и начинается продажа", - пояснил он.

По словам министра, на продажу будут выставлять "замороженные" тюрьмы, которые не используются, но на охрану которых необходимо тратить средства.

В то же время Малюська прогнозировал строительство новых объектов сети исполнения наказаний.
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Топ комментарии
+13
Так они и так пользуются интернетом и телефонами. Зеки в трюмах главне разводилы доверчивых граждан В некоторых украинских СИЗО заключенным разрешат пользоваться интернетом и телефонами - Цензор.НЕТ 9889
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11.08.2021 14:34
+13
В некоторых украинских СИЗО заключенным разрешат пользоваться интернетом и телефонами - Цензор.НЕТ 8058
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11.08.2021 14:38
+10
Ждём увеличения неприятностей у украинцев, типа:
"Ваш сын попал в аварию..."
"Ваша дочь попала в больницу..."
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11.08.2021 14:35
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Так они и так пользуются интернетом и телефонами. Зеки в трюмах главне разводилы доверчивых граждан В некоторых украинских СИЗО заключенным разрешат пользоваться интернетом и телефонами - Цензор.НЕТ 9889
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11.08.2021 14:34 Ответить
100% достаточно набрать "индивидуалки" и название своего города, и вы будете просто засыпаны предложениями где 90% контактов, по факту имеют немного другой пол и находятся в местах не столь отдаленных, они предложат вам внести предоплату через терминал, на чем ваше общение закончится. Но номер вашего телефона не пропадет и в последствии вы начнете получать сообщения об "акциях", "выиграшах" и т.п.
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11.08.2021 14:44 Ответить
Якщо в СІЗО буде нормальний Інтернет, там всі місця викуплять програмісти. Безкоштовне харчування, охорона, ізоляція від рідних, друзів, дітей, дружин, батьків - ідеальний коворкінг центр.
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11.08.2021 14:53 Ответить
Интересные у вас друзья-программисты. И слава богу я не один из них
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11.08.2021 14:55 Ответить
Просто теперь это будет все оффициально, организуют там полноценный кулцентр
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11.08.2021 14:45 Ответить
Осталось только узаконить разводняк.
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11.08.2021 15:49 Ответить
Ждём увеличения неприятностей у украинцев, типа:
"Ваш сын попал в аварию..."
"Ваша дочь попала в больницу..."
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11.08.2021 14:35 Ответить
В некоторых украинских СИЗО заключенным разрешат пользоваться интернетом и телефонами - Цензор.НЕТ 8058
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11.08.2021 14:38 Ответить
У деяких українських СІЗО ув'язненим дозволять користуватися інтернетом і телефонами - Цензор.НЕТ 7018
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11.08.2021 16:17 Ответить
Государство решило залезть в карман вертухаев В некоторых украинских СИЗО заключенным разрешат пользоваться интернетом и телефонами - Цензор.НЕТ 2687
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11.08.2021 14:38 Ответить
Классно! На olx теперь ни ногой!
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11.08.2021 14:39 Ответить
щас дам текст с 80--тых:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\1986 году, когда сенсационная статья в Sunday Times еще только готовилась к выпуску, Вануну из Рима выкрали агенты Моссад. Одним из агентов была Шерил Бентов, которая познакомилась с Мордехаем под видом американской туристки по имени «Синди». Синди предложила Мордехаю слетать на отдых в Рим, где его на конспиративной квартире схватили оперативники Моссад. Вануну сделали парализующую инъекцию и той же ночью вывезли из Италии на разведывательном корабле Noga, замаскированном под торговое судно. В некоторых украинских СИЗО заключенным разрешат пользоваться интернетом и телефонами - Цензор.НЕТ 1372Статья в Sunday Times, посвященная израильскому ядерному оружию
7 октября 1986 года, через два дня после того, как в Sunday Times вышла статья, посвященная израильскому ядерному оружию, корабль Noga встал на якорь между Тель-Авивом и Хайфой, с его борта Вануну доставили на берег на моторной лодке. Следствие длилось почти год, все это время Мордехая содержали в одиночной камере. Приговор
30 августа 1987 года начался суд, в ходе которого Вануну приговорили за раскрытие государственной тайны к 18 годам тюрьмы. Мордехай отбыл весь назначенный срок, причем 11 лет провел в одиночной камере. Текст приговора суд обнародовать отказался.
Заключение Вануну отбывал в тюрьме Шикма в городе Ашкелон. В тюрьме Вануну проявлял неповиновение и упрямство - отказывался проходить психиатрические процедуры, не разговаривал с охранниками, читал только англоязычные газеты и смотрел только передачи BBC. Мордехай вышел на свободу в апреле 2004 года. По словам Вануну, Моссад и служба безопасности Шабак хотели сломать его в тюрьме, содержа столько лет в одиночке, но им это не удалось.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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11.08.2021 14:39 Ответить
Смысл тогда в сизо??? Это чтобы подозреваемый не предупреждал сообщников...
В тоже время вертухаи предоставляют все что нужно только плати
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11.08.2021 14:43 Ответить
Самое интересное, что если они это примут, то телефон можно будет получить бесплатно! Поскольку ты еще не осужден, а значит имеешь все гражданские права, кроме свободы передвижения, а если раньше и ограничение свободы общения, было обосновано, то введение платы полностью это нивелирует. И само требование заплатить за предоставление телефона, можно расценить как посягательства на гражданские права
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11.08.2021 14:54 Ответить
кстати, можно ММА организовать - Юля против министра, она его тупо обзывает моллюском. а потом можно будет и про телевизоры.....(см Маски в тюрьме) и даже про секс-шотики в тюрьмах побесбокоится
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11.08.2021 14:43 Ответить
Видать пошли откаты от разводилова наших родителей и стариков...
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11.08.2021 14:48 Ответить
В некоторых украинских СИЗО заключенным разрешат пользоваться интернетом и телефонами - Цензор.НЕТ 825
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11.08.2021 14:52 Ответить
Вот кто разрешает, тот пусть оставит зэкам свой номер телефона и своих родственников!
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11.08.2021 15:28 Ответить
За платные камеры платить как то надо ж ....вот и будут "налог с прибыли" отчислять У деяких українських СІЗО ув'язненим дозволять користуватися інтернетом і телефонами - Цензор.НЕТ 9459
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11.08.2021 16:31 Ответить
У Малюськи - мозгов, как у малюска! Сначала за деньги лучшие условия ареста, теперь связь с подельниками и жертвами для запугивания и передачи информации....Может этот "министр" разрешит сразу и номера телефонов свидетелей -потерпевших арестованным раздавать, чтобы они сразу разруливали свои дела и организовывали новые?? Лучше, как говориться с умным потерять...Все таки приходиться констатировать, что у власти - сброд. И это, когда идет война и гибнут хорошие люди!
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11.08.2021 17:45 Ответить
тюрьма это не место отдыха или курорт. осужденные должны работать и зарабатывать себе на пропитание...
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11.08.2021 18:14 Ответить
...типа нет у них там телефонов ...хотя теперь с этого будет зарабатывать администрация
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14.08.2021 22:57 Ответить
 
 