У деяких українських СІЗО ув'язненим дозволять користуватися інтернетом і телефонами

Кабмін прийняв рішення про реалізацію експериментального проєкту платної послуги з надання доступу до інтернету і телефонного зв'язку особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відповідна постанова прийнята під час засідання уряду.

Документом передбачено ввести в окремих СІЗО експериментальний проєкт, відповідно до якого особам, узятим під варту, за відповідну плату будуть надаватися послуги з доступу до інтернету і телефонного зв'язку за допомогою засобів ІР-телефонії.

Нагадаємо, 6 серпня 2020 року міністр юстиції Денис Малюська оголосив про початок продажу в Україні в'язниць, які не використовуються. За його словами, швидше за все в'язниці втратять своє цільове призначення і будуть знищені.

При цьому міністр наголосив, що продаж в'язниць не означає те, що засуджених будуть випускати на свободу.

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"Просто в нас занадто багато надлишкового майна, на утримання якого ми витрачаємо кошти. Ось із нього якраз і починається продаж", - пояснив він.

За словами міністра, на продаж виставлятимуть "заморожені" в'язниці, які не використовуються, але на охорону яких необхідно витрачати кошти.

Водночас Малюська прогнозував будівництво нових об'єктів мережі виконання покарань.