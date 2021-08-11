У деяких українських СІЗО ув'язненим дозволять користуватися інтернетом і телефонами
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Кабмін прийняв рішення про реалізацію експериментального проєкту платної послуги з надання доступу до інтернету і телефонного зв'язку особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відповідна постанова прийнята під час засідання уряду.
Документом передбачено ввести в окремих СІЗО експериментальний проєкт, відповідно до якого особам, узятим під варту, за відповідну плату будуть надаватися послуги з доступу до інтернету і телефонного зв'язку за допомогою засобів ІР-телефонії.
Нагадаємо, 6 серпня 2020 року міністр юстиції Денис Малюська оголосив про початок продажу в Україні в'язниць, які не використовуються. За його словами, швидше за все в'язниці втратять своє цільове призначення і будуть знищені.
При цьому міністр наголосив, що продаж в'язниць не означає те, що засуджених будуть випускати на свободу.
"Просто в нас занадто багато надлишкового майна, на утримання якого ми витрачаємо кошти. Ось із нього якраз і починається продаж", - пояснив він.
За словами міністра, на продаж виставлятимуть "заморожені" в'язниці, які не використовуються, але на охорону яких необхідно витрачати кошти.
Водночас Малюська прогнозував будівництво нових об'єктів мережі виконання покарань.
Будь ласка, зачекайте...
"Ваш сын попал в аварию..."
"Ваша дочь попала в больницу..."
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\1986 году, когда сенсационная статья в Sunday Times еще только готовилась к выпуску, Вануну из Рима выкрали агенты Моссад. Одним из агентов была Шерил Бентов, которая познакомилась с Мордехаем под видом американской туристки по имени «Синди». Синди предложила Мордехаю слетать на отдых в Рим, где его на конспиративной квартире схватили оперативники Моссад. Вануну сделали парализующую инъекцию и той же ночью вывезли из Италии на разведывательном корабле Noga, замаскированном под торговое судно. Статья в Sunday Times, посвященная израильскому ядерному оружию
7 октября 1986 года, через два дня после того, как в Sunday Times вышла статья, посвященная израильскому ядерному оружию, корабль Noga встал на якорь между Тель-Авивом и Хайфой, с его борта Вануну доставили на берег на моторной лодке. Следствие длилось почти год, все это время Мордехая содержали в одиночной камере. Приговор
30 августа 1987 года начался суд, в ходе которого Вануну приговорили за раскрытие государственной тайны к 18 годам тюрьмы. Мордехай отбыл весь назначенный срок, причем 11 лет провел в одиночной камере. Текст приговора суд обнародовать отказался.
Заключение Вануну отбывал в тюрьме Шикма в городе Ашкелон. В тюрьме Вануну проявлял неповиновение и упрямство - отказывался проходить психиатрические процедуры, не разговаривал с охранниками, читал только англоязычные газеты и смотрел только передачи BBC. Мордехай вышел на свободу в апреле 2004 года. По словам Вануну, Моссад и служба безопасности Шабак хотели сломать его в тюрьме, содержа столько лет в одиночке, но им это не удалось.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
В тоже время вертухаи предоставляют все что нужно только плати