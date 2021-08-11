РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12880 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 009 6
Зеленский (16498) транспорт (1736) экология (1581) электромобиль (28)

Зеленский подписал законы о стимулировании развития экологического транспорта в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский подписал законы о стимулировании развития экологического транспорта в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно стимулирования развития отрасли экологического транспорта в Украине" № 1660-IX и Закон "О внесении изменения в пункт 4 раздела ХХ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно стимулирования развития отрасли экологического транспорта в Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что эти документы позволят увеличить долю экологического транспорта в Украине путем повышения доступности для потребителей и стимулирования развития производства в нашей стране электрических транспортных средств, трамвайных вагонов и вагонов метро, ​​транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом или сжиженном метане или биогазе.

Так, законы предусматривают применение ряда налоговых преференций. Временно, до 1 января 2026, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по ввозу в Украину и поставки на территорию Украины транспортные средства, оснащенные электродвигателями, а также новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания, работающие исключительно на сжатом или сжиженном метане или биогазе.

Читайте: Киев закупит современные электробусы в рамках Киотского протокола, - КГГА

Также до 1 января 2031 освобождается от обложения НДС и ввозной пошлиной импорт в Украину ряда товаров предприятиями, которые создают или модернизируют свои производственные мощности для создания указанных выше транспортных средств (это не касается товаров из страны, признанной государством-оккупантом или государством-агрессором, и товаров с оккупированной территории Украины).

Кроме того, до 31 декабря 2035 освобождается от налогообложения прибыль предприятий, производящих указанные транспортные средства, а также электродвигатели, литий-ионные (литий-полимерные) аккумуляторы и зарядные устройства к ним при условии направления высвободившихся средств на научно-исследовательские и исследовательсок-конструкторские работы в области электрического транспорта, создания или переоснащения материально-технической базы, увеличения объема производства, внедрения новейших технологий.

Принятие этих законов поможет защитить окружающую среду, ведь будет способствовать снижению уровня загрязнения воздуха, стимулировать увеличение инвестиций в автомобилестроительную, электротехническую отрасли экономики Украины и создание новых рабочих мест.

Эти законы вступают в силу с 1 января 2022 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Приветствуем заявления Украины об обязательствах отказаться от угля и двигаться к нулевым выбросам СО2, - послы G7

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почему на фото не велосипед ?
показать весь комментарий
11.08.2021 14:41 Ответить
Зеленский подписал законы о стимулировании развития экологического транспорта в Украине - Цензор.НЕТ 2766
показать весь комментарий
11.08.2021 14:43 Ответить
Зайвий раз нагадувати піплу, що пошив їх у дурні саме клован ?
показать весь комментарий
11.08.2021 14:43 Ответить
Зеленський і досі не презентував план розвитку держави.
Оті хаотичні сумбурні дії не призведуть ні до чого якісного, лише відберуть гроші платників податків.
показать весь комментарий
11.08.2021 14:42 Ответить
Та ладно! Мы уже знаем, что это заканчивается офшорными дырами внутри Украины и фонтанами левого НДС в нужных местах.
показать весь комментарий
11.08.2021 14:52 Ответить
Стесняюсь спросить, а экологический транспорт это какой? ... может всё-таки экологичного транспорта..... Зеленский подписал законы о стимулировании развития экологического транспорта в Украине - Цензор.НЕТ 172
показать весь комментарий
11.08.2021 15:00 Ответить
 
 