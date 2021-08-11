Зеленский подписал законы о стимулировании развития экологического транспорта в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно стимулирования развития отрасли экологического транспорта в Украине" № 1660-IX и Закон "О внесении изменения в пункт 4 раздела ХХ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно стимулирования развития отрасли экологического транспорта в Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что эти документы позволят увеличить долю экологического транспорта в Украине путем повышения доступности для потребителей и стимулирования развития производства в нашей стране электрических транспортных средств, трамвайных вагонов и вагонов метро, ​​транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом или сжиженном метане или биогазе.

Так, законы предусматривают применение ряда налоговых преференций. Временно, до 1 января 2026, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по ввозу в Украину и поставки на территорию Украины транспортные средства, оснащенные электродвигателями, а также новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания, работающие исключительно на сжатом или сжиженном метане или биогазе.

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Также до 1 января 2031 освобождается от обложения НДС и ввозной пошлиной импорт в Украину ряда товаров предприятиями, которые создают или модернизируют свои производственные мощности для создания указанных выше транспортных средств (это не касается товаров из страны, признанной государством-оккупантом или государством-агрессором, и товаров с оккупированной территории Украины).

Кроме того, до 31 декабря 2035 освобождается от налогообложения прибыль предприятий, производящих указанные транспортные средства, а также электродвигатели, литий-ионные (литий-полимерные) аккумуляторы и зарядные устройства к ним при условии направления высвободившихся средств на научно-исследовательские и исследовательсок-конструкторские работы в области электрического транспорта, создания или переоснащения материально-технической базы, увеличения объема производства, внедрения новейших технологий.

Принятие этих законов поможет защитить окружающую среду, ведь будет способствовать снижению уровня загрязнения воздуха, стимулировать увеличение инвестиций в автомобилестроительную, электротехническую отрасли экономики Украины и создание новых рабочих мест.

Эти законы вступают в силу с 1 января 2022 года.

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