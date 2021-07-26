РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7768 посетителей онлайн
Новости
6 331 31

Киев закупит современные электробусы в рамках Киотского протокола, - КГГА

Киев закупит современные электробусы в рамках Киотского протокола, - КГГА

Первые электробусы на маршрутах общественного транспорта появятся в столице в ближайшие два года. Планируется, что этот современный транспорт заменит подвижной состав с дизельными двигателями на двух автобусных маршрутах: № 55 "Дарницкая площадь - станция метро "Дворец спорта" и № 62 "Ботанический сад - Контрактовая площадь".

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, информирует Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время будет сделан важный шаг в реализации Киевом проекта целевых экологических (зеленых) инвестиций и объявлена ​​международная процедура закупки первых электробусов для КП "Киевпастранс". Ожидается, что в зависимости от течения открытых торгов, город закупит 17-20 электробусов и необходимые для их работы зарядные станции. Это будут современные машины, которые будут отвечать всем требованиям инклюзивности", - отметил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общественный транспорт Киева с сегодняшнего дня переходит на е-билеты

Густелев добавил, что постепенная замена автобусов с дизельными двигателями на современные экологические электробусы - важный шаг для столицы, который будет способствовать улучшению экологической ситуации в городе. Так, ожидаемые объемы сокращения выбросов парниковых газов составят 537 тонн СО2 в год. И напомнил, что столица в течение последних двух лет уже тестировала два электробуса.

"Важно, что закупка электроавтобусов осуществляться в рамках Киотского протокола, то есть это безвозвратная помощь", - отметил заместитель председателя КГГА.

Также читайте: В общественном транспорте Киева больше не будет кондукторов: Должность официально упразднили

Густелев подчеркнул, что столица постоянно обновляет подвижной состав общественного транспорта, ведь это является одним из приоритетов городской власти. Только за последние годы город закупил 513 единиц нового подвижного состава, в частности, только в 2020 году это - 200 автобусов, 23 троллейбуса и 3 трамвая. Главный критерий при закупке - "цена - качество - комфорт".

КГГА (3008) Киев (26139) транспорт (1768) экология (1614)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Ржавые и коптящие маршрутки уберите нахер с города и будет вам уменьшение СО на 100%
показать весь комментарий
26.07.2021 12:08 Ответить
+4
Если не говорится, чьего производства электробусы, то будьте уверены - производство расейское или беларусское.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:16 Ответить
+3
Да да мы видим уже одного супер эрудированного и умного юмориста который высмеивал Виталия Кличко,а как только пришло его время ипроявить себя то мы все видим что Кличко по сравнению с клоуном просто Энштейн.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"23 троллейбуса и 3 трамвая"
стесняюсь спросить... а они на солнечных батареях ездят?
показать весь комментарий
26.07.2021 12:01 Ответить
Они ездят на солнечных улыбках киевлян.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:37 Ответить
Ржавые и коптящие маршрутки уберите нахер с города и будет вам уменьшение СО на 100%
показать весь комментарий
26.07.2021 12:08 Ответить
Акб транспорт лохотрон и распил бабла
показать весь комментарий
26.07.2021 12:08 Ответить
Я бачив такі у нас ще рік тому. Де є тролейбусна лінія іде по ній, а де нема їде на акумуляторах.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:09 Ответить
те 3 трамвая тоже?
показать весь комментарий
26.07.2021 12:27 Ответить
Де ти вичитав про транваї? Як електробус їхатиме по транвайній колії? Ти тупий, ілі хдє?
показать весь комментарий
26.07.2021 12:32 Ответить
Угу.
Очередной выхлоп в лужу от идиота с отбитыми мозгами.
Не, что деньги уйдут в карманы, сомнений нет.
Но не будет закуплено ровным счетом ничего.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:09 Ответить
Да да мы видим уже одного супер эрудированного и умного юмориста который высмеивал Виталия Кличко,а как только пришло его время ипроявить себя то мы все видим что Кличко по сравнению с клоуном просто Энштейн.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:33 Ответить
Київ закупить сучасні електробуси в межах Кіотського протоколу, - КМДА - Цензор.НЕТ 6367Мне пофигу кто кого высмеивал.
Киевлянам приходится жить в этом дерьме.
Кстати, два года тому полудурок кличко обещал новые трамваи на Троещинской линии.
Это они?
показать весь комментарий
26.07.2021 13:01 Ответить
Зачем ты фото из Праги втулил, совок дремучий?
показать весь комментарий
26.07.2021 13:06 Ответить
О шо, 40-летняя татра в Праге отличается от той, что ходит в Киеве?
показать весь комментарий
26.07.2021 13:08 Ответить
В Одессе даже чешские надписи не стерли над дверями в некоторых гробах...хотя много и нормальных более менне новых вагонов современной реконструкции
показать весь комментарий
26.07.2021 14:00 Ответить
Откуда же Кличко мог знать что выберут Зебила который забрал деньги с местных бюджетов которые они получили при ненавистном вам "барыге". Всё в жизни и взаимосвязано и тупорылые большинство скоро это почувствует с первыми платежами по новым тарифам.Проваленной подготовкой к зиме угля практически нет запасов, ждём веерные отключения.Да и дефолт не за горами.
показать весь комментарий
26.07.2021 13:50 Ответить
Такой же трамвай в Братиславе стоит на постаменте как музейный экспонат
показать весь комментарий
26.07.2021 15:36 Ответить
Правильно, Верещучку в мэры! Да?
показать весь комментарий
26.07.2021 13:00 Ответить
Ты дрочишь на ее портрет над своей кроватью?
показать весь комментарий
26.07.2021 13:07 Ответить
Я? Ваащето это зебильеро трындели шо "вы должны уважать выбор 75% нарида". Шо такое? Вы разочарованы в вашем выборе?
показать весь комментарий
26.07.2021 13:13 Ответить
Гы, когда лет через 5 тебе дадут украинскую визу, приезжай, лично спросишь.
показать весь комментарий
26.07.2021 13:30 Ответить
Спасибо, в вашу вселенную мне виза не нужна. Да и вам после галоперидола не
понадобится
показать весь комментарий
26.07.2021 14:39 Ответить
Если не говорится, чьего производства электробусы, то будьте уверены - производство расейское или беларусское.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:16 Ответить
100%. Руснявые автобусы канешно врядли, а от 303е МАЗы купят аж бегом, шоб были денюшки у бульбенфюрера на постройку эсэсэра.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:37 Ответить
Богдан уже успешно угробили ЗЕлеными криками о "барыге на крови"
показать весь комментарий
26.07.2021 15:38 Ответить
А кто производит ?
показать весь комментарий
26.07.2021 12:34 Ответить
А звичайні тролейбуси чим не вгодили? Мода не та? Так сказать нє та форма(с).
показать весь комментарий
26.07.2021 12:38 Ответить
А на маршруте есть провода для траликов?
показать весь комментарий
26.07.2021 12:39 Ответить
А де вже є. У нас же тролейбус самий бомжацький вид транспорту.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:46 Ответить
А Львов вроде уже выпускал электробусы.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:39 Ответить
Цікаво де закупить керівництво столиці ці нові електробуси: у Львові чи в того хто відкат більший дасть (цея маю на увазі білорусів з їхніми МАЗами).
показать весь комментарий
26.07.2021 19:59 Ответить
 
 