Киев закупит современные электробусы в рамках Киотского протокола, - КГГА

Первые электробусы на маршрутах общественного транспорта появятся в столице в ближайшие два года. Планируется, что этот современный транспорт заменит подвижной состав с дизельными двигателями на двух автобусных маршрутах: № 55 "Дарницкая площадь - станция метро "Дворец спорта" и № 62 "Ботанический сад - Контрактовая площадь".

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

"В ближайшее время будет сделан важный шаг в реализации Киевом проекта целевых экологических (зеленых) инвестиций и объявлена ​​международная процедура закупки первых электробусов для КП "Киевпастранс". Ожидается, что в зависимости от течения открытых торгов, город закупит 17-20 электробусов и необходимые для их работы зарядные станции. Это будут современные машины, которые будут отвечать всем требованиям инклюзивности", - отметил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

Густелев добавил, что постепенная замена автобусов с дизельными двигателями на современные экологические электробусы - важный шаг для столицы, который будет способствовать улучшению экологической ситуации в городе. Так, ожидаемые объемы сокращения выбросов парниковых газов составят 537 тонн СО2 в год. И напомнил, что столица в течение последних двух лет уже тестировала два электробуса.

"Важно, что закупка электроавтобусов осуществляться в рамках Киотского протокола, то есть это безвозвратная помощь", - отметил заместитель председателя КГГА.

Густелев подчеркнул, что столица постоянно обновляет подвижной состав общественного транспорта, ведь это является одним из приоритетов городской власти. Только за последние годы город закупил 513 единиц нового подвижного состава, в частности, только в 2020 году это - 200 автобусов, 23 троллейбуса и 3 трамвая. Главный критерий при закупке - "цена - качество - комфорт".