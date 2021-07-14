Общественный транспорт Киева с сегодняшнего дня переходит на е-билеты

С 14 июля общественный транспорт Киева будет работать без кондукторов, а бумажные талоны выходят из обращения.

Как передает Цензор.НЕТ, ранее об этом сообщали в "Киевпастрансе".

Первым на е-билет перешел фуникулер - с 14 сентября 2020. С 1 октября 2020 оборот бумажных билетов прекратили на Троещинский линии скоростного трамвая, 1 ноября - на городской электричке. С 1 декабря полностью на электронный билет перешел скоростной трамвай на Борщаговке

Следующим этапом стал отказ от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Этот этап начался с 1 июля.

Электронные билеты доступны в мобильном приложении и карте "Киев Цифровой", также их можно приобрести в терминалах самообслуживания, сети "Т-киоск", терминалах EasyPay, IBOX, 2click. QR-билеты можно приобрести в кассах киевского метрополитена.

Напомним, ранее сообщалось, что в общественном транспорте Киева больше не будет кондукторов.

