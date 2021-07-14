РУС
Новости
7 910 78

Общественный транспорт Киева с сегодняшнего дня переходит на е-билеты

Общественный транспорт Киева с сегодняшнего дня переходит на е-билеты

С 14 июля общественный транспорт Киева будет работать без кондукторов, а бумажные талоны выходят из обращения.

Как передает Цензор.НЕТ, ранее об этом сообщали в "Киевпастрансе".

Первым на е-билет перешел фуникулер - с 14 сентября 2020. С 1 октября 2020 оборот бумажных билетов прекратили на Троещинский линии скоростного трамвая, 1 ноября - на городской электричке. С 1 декабря полностью на электронный билет перешел скоростной трамвай на Борщаговке

Следующим этапом стал отказ от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Этот этап начался с 1 июля.

Электронные билеты доступны в мобильном приложении и карте "Киев Цифровой", также их можно приобрести в терминалах самообслуживания, сети "Т-киоск", терминалах EasyPay, IBOX, 2click. QR-билеты можно приобрести в кассах киевского метрополитена.

Напомним, ранее сообщалось, что в общественном транспорте Киева больше не будет кондукторов.

Читайте: Первый электронный билет для всего муниципального транспорта будет запущен в Мариуполе, - Мининфраструктуры

Автор: 

Киев (26016) проезд (309) транспорт (1763) электронные билеты (38)
Топ комментарии
+20
в слугах народа только одни е-банаты
показать весь комментарий
14.07.2021 09:46 Ответить
+15
Вони хворі ?? Кожна бабуся в Украіні має смартфон ??
показать весь комментарий
14.07.2021 09:46 Ответить
+7
Железна логика!)) але за тих бабусь що пересуваються з клюкою в калошах і хустках на голові і влітку і зимою
показать весь комментарий
14.07.2021 09:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони хворі ?? Кожна бабуся в Украіні має смартфон ??
показать весь комментарий
14.07.2021 09:46 Ответить
Ну если родила дочу в 16, а та в 16 родила ей внука и щас ей 32, то да, у этой бабуси есть смартфин
показать весь комментарий
14.07.2021 09:52 Ответить
Железна логика!)) але за тих бабусь що пересуваються з клюкою в калошах і хустках на голові і влітку і зимою
показать весь комментарий
14.07.2021 09:55 Ответить
у таких бeзкоштовний проiзд
показать весь комментарий
14.07.2021 11:30 Ответить
Зрозуміло, не знав цього
показать весь комментарий
14.07.2021 11:37 Ответить
iм трeба лиш мати пeнсiйн посвiдчeння з собою. алe як раз проблeма у тому що iх нiяк так фiксувати за кiлькiстю проiхавших. щоб виплатити потiм пeрeвiзнику комeпнсацiю
показать весь комментарий
14.07.2021 11:53 Ответить
У таких бабусь не один смартфон.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:41 Ответить
Интересно, бабуся Макрона пользуется бабушкофоном или все таки смартфоном, на таких годах жизни зрение уже не то. Или бабуся Меркель тоже интересно шо у нее за мобила
показать весь комментарий
14.07.2021 09:54 Ответить
Як буде оказія то спитаю Мутті що в ней за мобіла )
показать весь комментарий
14.07.2021 10:01 Ответить
Пользуется клавиатурой для копыт.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:20 Ответить
...также их можно приобрести в терминалах самообслуживания, сети "Т-киоск", терминалах EasyPay, IBOX, 2click. QR-билеты можно приобрести в кассах киевского метрополитена.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:00 Ответить
Так, але для цього тре мати смартфон !)
показать весь комментарий
14.07.2021 10:03 Ответить
для каси?
показать весь комментарий
14.07.2021 11:41 Ответить
Я так зрозумів що це ел. білети і що б закачати наприклад QR білет потрібен сканер тобто смартфон з прогою сканування
показать весь комментарий
14.07.2021 11:49 Ответить
каса цe кeш. у вiконeчку сидить тьотка
показать весь комментарий
14.07.2021 12:06 Ответить
ні...))) для цього потрібен кеш))
показать весь комментарий
14.07.2021 16:12 Ответить
Ок)) я тупанув трохе )
показать весь комментарий
14.07.2021 17:34 Ответить
Ага! Особливо "дієвими" ці "е-білети" будуть при збої в енергопостачанні і комп"ютери транспортної системи "ляжуть"! Було вже таке в метро київському пару тижнів тому! Кілька годин довблися поки їх працездатність відновили!
показать весь комментарий
14.07.2021 10:12 Ответить
Пан Яр,ну це вже запитання не до мене...)))
показать весь комментарий
14.07.2021 16:12 Ответить


Внеклассные занятия, МарьВанна:
- Дети! Наше государство двигается по пути прогресса! Скоро у нас исчезнут бумажные и металлические деньги и появятся электронные! Как выдумаете, что будет?
Вовка:
- Бензин подорожает!
- Почему?
- Не знаю! Это мой папка так говорит: "Сначала придумают какую-то "ху*ню", а потом бензин дорожает!"
показать весь комментарий
14.07.2021 16:45 Ответить
А у кого нет смартфона получит по е-баллу
показать весь комментарий
14.07.2021 10:18 Ответить
)))))
показать весь комментарий
14.07.2021 10:18 Ответить
в слугах народа только одни е-банаты
показать весь комментарий
14.07.2021 09:46 Ответить
Вот те бабушка и юрьев день.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:47 Ответить
Такоі хрені навіть тут уБундесі немає
показать весь комментарий
14.07.2021 09:48 Ответить
Тупые немцы 70% поездок оплачивают наличкой.
Азия, с...
показать весь комментарий
14.07.2021 09:54 Ответить
Тупие немци , купляють раз на рік проіздний , і 99% праплачують це картою
показать весь комментарий
14.07.2021 10:00 Ответить
Ехал в дюссельдорфе с автовокзала в аэропорт. Спрашиваю водителя: можно расчитаться карточкой, он мне - нет. Даю ему двадцатку одной бумажкой, он мне насыпал пару кило мелочи из своего автомата. Спрашивается: и накуя мне кило железа в карманах перед шмоном в аэропорту?
показать весь комментарий
14.07.2021 10:12 Ответить
Зазвичай ніхто не купує у водія білети ) майже на кожной зупинці є термінали де і картою і кєшом можно купити білет . А в трамваях у всіх вагонах є термінали
показать весь комментарий
14.07.2021 10:16 Ответить
Если ты дальше своего села на одном виде иранспорта не ездишь - проездной теье в зубы.
Выехал в другую землю - засовываешь свой проездной себе в одно место и кормишь мелочью автомат продажи билетов.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:45 Ответить
Пох.., я не пересуваюся громадським траспортом )
показать весь комментарий
14.07.2021 10:50 Ответить
тодi нe вiшай людям лапшу на вуха
показать весь комментарий
14.07.2021 11:45 Ответить
І де ж тут була лапша ? Я не за глухі села казав , там все ясно
показать весь комментарий
14.07.2021 11:58 Ответить
а дe в мeнe за глухi сeла? у мeнe мiсто то нe завжди є автомат
показать весь комментарий
14.07.2021 12:08 Ответить
Забей , не парься )
показать весь комментарий
14.07.2021 12:12 Ответить
у одразу забєй. злився значить
показать весь комментарий
14.07.2021 12:16 Ответить
А чого мені зливатися ?))Просто не люблю перемалувати ні про що
показать весь комментарий
14.07.2021 12:23 Ответить
якщо ти нe користуєшся загальним транспортом то якого хєра ти тут базiкаєш?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:03 Ответить
Ну тебе перемкнуло ))) а такого хера що іноді - раз два на рік ізжу трамваем (! ) і давай вже закриємо цю тему , набридло , в мене є інши трабли ніж ці твоі білети
показать весь комментарий
14.07.2021 13:08 Ответить
так значить iздиш так чого мeлeш що нe iздиш? когнитивний дисонанс якийсь
показать весь комментарий
14.07.2021 13:26 Ответить
Ти завжди по бидлячому спілкуєшься ? Нормально - віра не дозволяє ? Ок , поясню тобі останній раз і більше на цю тему на відповідатиму , вже немає гедульда. Проіхати в трамваі раз чи два на рік це не означає що Я ІЗЖУ громадським транспортом , в мене це НотфалЬна сітуація , наприклад останній раз то було в грудні 2020 р. коли в мене з автівки вночі зняли/ вкрали кенцайшен . В цьому році ще не іздив . грмд. трспрт.
показать весь комментарий
14.07.2021 16:07 Ответить
купують i тeрмiналiв нeмає по сeлам чим далi вiд цeтру мiста
показать весь комментарий
14.07.2021 11:44 Ответить
купують у водiя тi хто рiдко iздe (нeмає сeнсу купляти довгостроковий проiздний) i на зупинцi нeмає апарата. а нe купують пeндля бо в них мiсяний або рiчний. бо рeально вигiдно
показать весь комментарий
14.07.2021 13:07 Ответить
Мені це ти можеш не розжовувати ,я це розжував сам ще 25 років взад як приіхав сюди
показать весь комментарий
14.07.2021 13:11 Ответить
так нe транди що нe купляють ти сам собi протирiчиш
показать весь комментарий
14.07.2021 13:27 Ответить
Чтобы все поездки (локация, дата, время) накапливались на одном сервере
для удобства слежки. Через год - точная предсказуемая карта всех перемещений объекта.
Как удобно, если объект вдруг гавкнет против ветра (выступит против парадов "радужных" или не захочет отдавать детей в школу с уроками мастурбации, или выступит против гендерных новаций "Люфтганзы" - мало ли чего...).
показать весь комментарий
14.07.2021 10:18 Ответить
Я тебя сильно разочарую, но сам факт наличия у тебя мобильного телефона дает компетентным органам возможность знать все о твоем передвижении. Про смартфон, я вообще промолчу - трекинг твоей активности идет по умолчанию.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:20 Ответить
Телефон легко потерять.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:21 Ответить
А архив провайдера - нет.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:48 Ответить
Вы же любите, когда данные слежки подтвердились из 3-х источников.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:09 Ответить
БОльшую часть доказательной базы обычно подследственный наговаривает на себя сам в процессе допросов.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:28 Ответить
Даешь каждой бабке по е смратфону
показать весь комментарий
14.07.2021 09:52 Ответить
прощє чiп у заднiцу
показать весь комментарий
14.07.2021 11:47 Ответить
Задолбали этими билетами.
Невозможно даже определить сколько на нем осталось поездок, твою мать.
Все через задницу.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:53 Ответить
а чо асабистого кабинету нету?
показать весь комментарий
14.07.2021 09:55 Ответить
Угу, прокаться на трамвае - особистий кабинет нужен с двумя часами на реестрацию
У меня и без того десяток кабинетов, без которых реально не обойтись.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:47 Ответить
А это точно не ЗЕ-билеты?
показать весь комментарий
14.07.2021 09:55 Ответить
В нас у Харкові, досить зручний е-тікет і на перших порах саме водії трамваїв та кондуктори знищували термінали, бо привикли до живих неврахованих грошей...бабусі і дідусі пристосувалися і користуються без проблем, чого не скажеш про деяких.... які під час коронавірусу передавали гроші та білет через весь салон...
показать весь комментарий
14.07.2021 10:08 Ответить
Все через задний проход. Вся эта городская шобла воров конечно же посещает европейские страны. И видели и знают как организована оплата за проезд в европейских станах. Везде на остановках стоят автоматы по продаже разовых и многоразовых бумажных билетов, а в случае отсутствия оных-водитель возьмет и наличные. В Киеве, шоб побольше разнести по собственным карманам, автоматы решили не закупать, а сделать гопак на голове.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:09 Ответить
Не надо писать херню. Из своего опыта знаю, что не на всех остановках в странах ЕС есть автоматы.
И внимательно прочитай новость. Там прописано куча мест, где продают билеты.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:17 Ответить
Не надо писать херню, если ты не в теме. Во всех этих I BOXах продают QR коды, а не билеты.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:35 Ответить
Если прочтешь, написанно-"вслучае отсутствия автомата, водитель возьмет наличные". Читай слова, а не QR коды.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:38 Ответить
А вообще интересно было бы, если бы лично ты- приезжая в каждый новый европейский город, вначале разбирался бы с местным идиотизмом властей, кто какое приложение требует установить на телефон и как им пользоватся. Перечилсял туда средства, с неизбежно зависающим "мертвым сальдо". Наверное радовался бы "предприимчивости городских властей".
показать весь комментарий
14.07.2021 10:53 Ответить
Кондукторов не будет - будут коллектора.
Компостировать мозги.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:11 Ответить
Кожен пасажир при вході получить по е-балу.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:13 Ответить
Другое дело насколько хватит шмаркфона если каждый раз его доставать и юзать а так же загружать приложения. У меня например уже память забита етими приложениями и нужно еще один шмаркфон. Вы бы лучше прекратили х***ню ту строить типо ТРЦ на конечной третьего трамвая прямо над деппо и на и так перегруженной развязке перекрыв сразу три дороги в том числе частично окружную где каждый день километровые пробки.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:28 Ответить
"У меня например уже память забита етими приложениями и нужно еще один шмаркфон." - никто тебя не неволит. Ты можешь соблюдать установленные правила, или их нарушать. Последствия и того и другого тебе известны. Но выбирать лично тебе.
Кстати, посмотрел, сколько занимает "Киев цифровой" - 53 Мб. Тебе действительно пора менять твой старый, ОЧЕНЬ старый смартфон, если у тебя не нашлось свободных 53 Мб.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:53 Ответить
Нормальный у меня смартфон. Потому что кроме приложения *Киев 40 лет без ремонта дорог* у меня еще 25-30 других приложений установлено
показать весь комментарий
14.07.2021 10:57 Ответить
Ну и что? Если у тебя в смартфоне нет свободного места хотя бы в 53 Мб, то он встанет колом на первом же обновлении любого софта, из твоего списка в 25-39 наименований плюс системные.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:01 Ответить
Обновления я еще пол года назад заблокировал, в том числе и на ПК, потому как только раздражали и слали всякий спам. И очень даже прекрасно работает и намного быстрее чем с ними.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:06 Ответить
Но не долго. Судя по тому, что 25 приложений забили тебе память полностью, у тебя древний кирпич с Андроид 4, или 5. И скоро он у тебя встанет колом просто потому, что даже гугль-сервисы на нем перестанут работать, не говоря уже об актуальном софте.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:12 Ответить
А поповнити ГОТІВКОЮ е-кард в касі метрополітену релігійні переконання не дозволяють?
показать весь комментарий
14.07.2021 11:05 Ответить
Без смартфона вход воспрещён...
показать весь комментарий
14.07.2021 12:56 Ответить
А чому оплату не приймати з карток "Ощадбанку", "Приватбанку", "Райфайзен" так само, як в маркетах?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:05 Ответить
_Очередное сужение властью прав и свобод народа. Нет смартфона? Разрядился и выключен? В праве воспользоваться транспортом - отказано! Власть ведёт баранов к диктатуре и тоталитаризму! А лопоухие думают что бандиты это ради их блага делают...
показать весь комментарий
14.07.2021 15:19 Ответить
 
 