Общественный транспорт Киева с сегодняшнего дня переходит на е-билеты
С 14 июля общественный транспорт Киева будет работать без кондукторов, а бумажные талоны выходят из обращения.
Как передает Цензор.НЕТ, ранее об этом сообщали в "Киевпастрансе".
Первым на е-билет перешел фуникулер - с 14 сентября 2020. С 1 октября 2020 оборот бумажных билетов прекратили на Троещинский линии скоростного трамвая, 1 ноября - на городской электричке. С 1 декабря полностью на электронный билет перешел скоростной трамвай на Борщаговке
Следующим этапом стал отказ от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Этот этап начался с 1 июля.
Электронные билеты доступны в мобильном приложении и карте "Киев Цифровой", также их можно приобрести в терминалах самообслуживания, сети "Т-киоск", терминалах EasyPay, IBOX, 2click. QR-билеты можно приобрести в кассах киевского метрополитена.
Напомним, ранее сообщалось, что в общественном транспорте Киева больше не будет кондукторов.
Внеклассные занятия, МарьВанна:
- Дети! Наше государство двигается по пути прогресса! Скоро у нас исчезнут бумажные и металлические деньги и появятся электронные! Как выдумаете, что будет?
Вовка:
- Бензин подорожает!
- Почему?
- Не знаю! Это мой папка так говорит: "Сначала придумают какую-то "ху*ню", а потом бензин дорожает!"
Азия, с...
Выехал в другую землю - засовываешь свой проездной себе в одно место и кормишь мелочью автомат продажи билетов.
для удобства слежки. Через год - точная предсказуемая карта всех перемещений объекта.
Как удобно, если объект вдруг гавкнет против ветра (выступит против парадов "радужных" или не захочет отдавать детей в школу с уроками мастурбации, или выступит против гендерных новаций "Люфтганзы" - мало ли чего...).
Невозможно даже определить сколько на нем осталось поездок, твою мать.
Все через задницу.
У меня и без того десяток кабинетов, без которых реально не обойтись.
И внимательно прочитай новость. Там прописано куча мест, где продают билеты.
Компостировать мозги.
Кстати, посмотрел, сколько занимает "Киев цифровой" - 53 Мб. Тебе действительно пора менять твой старый, ОЧЕНЬ старый смартфон, если у тебя не нашлось свободных 53 Мб.