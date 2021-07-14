Громадський транспорт Києва від сьогодні переходить на е-квитки

Із 14 липня громадський транспорт Києва працюватиме без кондукторів, а паперові талони виходять з обігу.

Як передає Цензор.НЕТ, раніше про це повідомляли в "Київпастрансі".

Першим на е-квиток перейшов фунікулер – із 14 вересня 2020 року. Із 1 жовтня 2020 року обіг паперових квитків припинили на Троєщинській лінії швидкісного трамваю, 1 листопада – на міській електричці. Із 1 грудня повністю на електронний квиток перейшов швидкісний трамвай на Борщагівці.

Наступним етапом стала відмова від паперових разових талонів у міських автобусах, тролейбусах та трамваях. Цей етап почався з 1 липня.

Електронні квитки доступні через мобільний додаток та картку "Київ Цифровий", також їх можна придбати в терміналах самообслуговування, мережі "Т-кіоск", терміналах EasyPay, IBOX, 2click. QR-квитки також можна придбати в касах київського метрополітену.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в громадському транспорті Києва більше не буде кондукторів.

Також читайте: З вересня почнуть продавати е-квиток на потяги і київське метро, ​​- Криклій