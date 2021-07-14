УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8894 відвідувача онлайн
Новини
7 910 78

Громадський транспорт Києва від сьогодні переходить на е-квитки

Громадський транспорт Києва від сьогодні переходить на е-квитки

Із 14 липня громадський транспорт Києва працюватиме без кондукторів, а паперові талони виходять з обігу.

Як передає Цензор.НЕТ, раніше про це повідомляли в "Київпастрансі".

Першим на е-квиток перейшов фунікулер – із 14 вересня 2020 року. Із 1 жовтня 2020 року обіг паперових квитків припинили на Троєщинській лінії швидкісного трамваю, 1 листопада – на міській електричці. Із 1 грудня повністю на електронний квиток перейшов швидкісний трамвай на Борщагівці.

Наступним етапом стала відмова від паперових разових талонів у міських автобусах, тролейбусах та трамваях. Цей етап почався з 1 липня.

Електронні квитки доступні через мобільний додаток та картку "Київ Цифровий", також їх можна придбати в терміналах самообслуговування, мережі "Т-кіоск", терміналах EasyPay, IBOX, 2click. QR-квитки також можна придбати в касах київського метрополітену.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в громадському транспорті Києва більше не буде кондукторів.

Також читайте: З вересня почнуть продавати е-квиток на потяги і київське метро, ​​- Криклій

Автор: 

Київ (20051) проїзд (281) транспорт (1433) електронні квитки (161)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
в слугах народа только одни е-банаты
показати весь коментар
14.07.2021 09:46 Відповісти
+15
Вони хворі ?? Кожна бабуся в Украіні має смартфон ??
показати весь коментар
14.07.2021 09:46 Відповісти
+7
Железна логика!)) але за тих бабусь що пересуваються з клюкою в калошах і хустках на голові і влітку і зимою
показати весь коментар
14.07.2021 09:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вони хворі ?? Кожна бабуся в Украіні має смартфон ??
показати весь коментар
14.07.2021 09:46 Відповісти
Ну если родила дочу в 16, а та в 16 родила ей внука и щас ей 32, то да, у этой бабуси есть смартфин
показати весь коментар
14.07.2021 09:52 Відповісти
Железна логика!)) але за тих бабусь що пересуваються з клюкою в калошах і хустках на голові і влітку і зимою
показати весь коментар
14.07.2021 09:55 Відповісти
у таких бeзкоштовний проiзд
показати весь коментар
14.07.2021 11:30 Відповісти
Зрозуміло, не знав цього
показати весь коментар
14.07.2021 11:37 Відповісти
iм трeба лиш мати пeнсiйн посвiдчeння з собою. алe як раз проблeма у тому що iх нiяк так фiксувати за кiлькiстю проiхавших. щоб виплатити потiм пeрeвiзнику комeпнсацiю
показати весь коментар
14.07.2021 11:53 Відповісти
У таких бабусь не один смартфон.
показати весь коментар
14.07.2021 10:41 Відповісти
Интересно, бабуся Макрона пользуется бабушкофоном или все таки смартфоном, на таких годах жизни зрение уже не то. Или бабуся Меркель тоже интересно шо у нее за мобила
показати весь коментар
14.07.2021 09:54 Відповісти
Як буде оказія то спитаю Мутті що в ней за мобіла )
показати весь коментар
14.07.2021 10:01 Відповісти
Пользуется клавиатурой для копыт.
показати весь коментар
14.07.2021 10:20 Відповісти
...также их можно приобрести в терминалах самообслуживания, сети "Т-киоск", терминалах EasyPay, IBOX, 2click. QR-билеты можно приобрести в кассах киевского метрополитена.Источник: https://censor.net/ru/n3276979
показати весь коментар
14.07.2021 10:00 Відповісти
Так, але для цього тре мати смартфон !)
показати весь коментар
14.07.2021 10:03 Відповісти
для каси?
показати весь коментар
14.07.2021 11:41 Відповісти
Я так зрозумів що це ел. білети і що б закачати наприклад QR білет потрібен сканер тобто смартфон з прогою сканування
показати весь коментар
14.07.2021 11:49 Відповісти
каса цe кeш. у вiконeчку сидить тьотка
показати весь коментар
14.07.2021 12:06 Відповісти
ні...))) для цього потрібен кеш))
показати весь коментар
14.07.2021 16:12 Відповісти
Ок)) я тупанув трохе )
показати весь коментар
14.07.2021 17:34 Відповісти
Ага! Особливо "дієвими" ці "е-білети" будуть при збої в енергопостачанні і комп"ютери транспортної системи "ляжуть"! Було вже таке в метро київському пару тижнів тому! Кілька годин довблися поки їх працездатність відновили!
показати весь коментар
14.07.2021 10:12 Відповісти
Пан Яр,ну це вже запитання не до мене...)))
показати весь коментар
14.07.2021 16:12 Відповісти


Внеклассные занятия, МарьВанна:
- Дети! Наше государство двигается по пути прогресса! Скоро у нас исчезнут бумажные и металлические деньги и появятся электронные! Как выдумаете, что будет?
Вовка:
- Бензин подорожает!
- Почему?
- Не знаю! Это мой папка так говорит: "Сначала придумают какую-то "ху*ню", а потом бензин дорожает!"
показати весь коментар
14.07.2021 16:45 Відповісти
А у кого нет смартфона получит по е-баллу
показати весь коментар
14.07.2021 10:18 Відповісти
)))))
показати весь коментар
14.07.2021 10:18 Відповісти
в слугах народа только одни е-банаты
показати весь коментар
14.07.2021 09:46 Відповісти
Вот те бабушка и юрьев день.
показати весь коментар
14.07.2021 09:47 Відповісти
Такоі хрені навіть тут уБундесі немає
показати весь коментар
14.07.2021 09:48 Відповісти
Тупые немцы 70% поездок оплачивают наличкой.
Азия, с...
показати весь коментар
14.07.2021 09:54 Відповісти
Тупие немци , купляють раз на рік проіздний , і 99% праплачують це картою
показати весь коментар
14.07.2021 10:00 Відповісти
Ехал в дюссельдорфе с автовокзала в аэропорт. Спрашиваю водителя: можно расчитаться карточкой, он мне - нет. Даю ему двадцатку одной бумажкой, он мне насыпал пару кило мелочи из своего автомата. Спрашивается: и накуя мне кило железа в карманах перед шмоном в аэропорту?
показати весь коментар
14.07.2021 10:12 Відповісти
Зазвичай ніхто не купує у водія білети ) майже на кожной зупинці є термінали де і картою і кєшом можно купити білет . А в трамваях у всіх вагонах є термінали
показати весь коментар
14.07.2021 10:16 Відповісти
Если ты дальше своего села на одном виде иранспорта не ездишь - проездной теье в зубы.
Выехал в другую землю - засовываешь свой проездной себе в одно место и кормишь мелочью автомат продажи билетов.
показати весь коментар
14.07.2021 10:45 Відповісти
Пох.., я не пересуваюся громадським траспортом )
показати весь коментар
14.07.2021 10:50 Відповісти
тодi нe вiшай людям лапшу на вуха
показати весь коментар
14.07.2021 11:45 Відповісти
І де ж тут була лапша ? Я не за глухі села казав , там все ясно
показати весь коментар
14.07.2021 11:58 Відповісти
а дe в мeнe за глухi сeла? у мeнe мiсто то нe завжди є автомат
показати весь коментар
14.07.2021 12:08 Відповісти
Забей , не парься )
показати весь коментар
14.07.2021 12:12 Відповісти
у одразу забєй. злився значить
показати весь коментар
14.07.2021 12:16 Відповісти
А чого мені зливатися ?))Просто не люблю перемалувати ні про що
показати весь коментар
14.07.2021 12:23 Відповісти
якщо ти нe користуєшся загальним транспортом то якого хєра ти тут базiкаєш?
показати весь коментар
14.07.2021 13:03 Відповісти
Ну тебе перемкнуло ))) а такого хера що іноді - раз два на рік ізжу трамваем (! ) і давай вже закриємо цю тему , набридло , в мене є інши трабли ніж ці твоі білети
показати весь коментар
14.07.2021 13:08 Відповісти
так значить iздиш так чого мeлeш що нe iздиш? когнитивний дисонанс якийсь
показати весь коментар
14.07.2021 13:26 Відповісти
Ти завжди по бидлячому спілкуєшься ? Нормально - віра не дозволяє ? Ок , поясню тобі останній раз і більше на цю тему на відповідатиму , вже немає гедульда. Проіхати в трамваі раз чи два на рік це не означає що Я ІЗЖУ громадським транспортом , в мене це НотфалЬна сітуація , наприклад останній раз то було в грудні 2020 р. коли в мене з автівки вночі зняли/ вкрали кенцайшен . В цьому році ще не іздив . грмд. трспрт.
показати весь коментар
14.07.2021 16:07 Відповісти
купують i тeрмiналiв нeмає по сeлам чим далi вiд цeтру мiста
показати весь коментар
14.07.2021 11:44 Відповісти
купують у водiя тi хто рiдко iздe (нeмає сeнсу купляти довгостроковий проiздний) i на зупинцi нeмає апарата. а нe купують пeндля бо в них мiсяний або рiчний. бо рeально вигiдно
показати весь коментар
14.07.2021 13:07 Відповісти
Мені це ти можеш не розжовувати ,я це розжував сам ще 25 років взад як приіхав сюди
показати весь коментар
14.07.2021 13:11 Відповісти
так нe транди що нe купляють ти сам собi протирiчиш
показати весь коментар
14.07.2021 13:27 Відповісти
Чтобы все поездки (локация, дата, время) накапливались на одном сервере
для удобства слежки. Через год - точная предсказуемая карта всех перемещений объекта.
Как удобно, если объект вдруг гавкнет против ветра (выступит против парадов "радужных" или не захочет отдавать детей в школу с уроками мастурбации, или выступит против гендерных новаций "Люфтганзы" - мало ли чего...).
показати весь коментар
14.07.2021 10:18 Відповісти
Я тебя сильно разочарую, но сам факт наличия у тебя мобильного телефона дает компетентным органам возможность знать все о твоем передвижении. Про смартфон, я вообще промолчу - трекинг твоей активности идет по умолчанию.
показати весь коментар
14.07.2021 10:20 Відповісти
Телефон легко потерять.
показати весь коментар
14.07.2021 10:21 Відповісти
А архив провайдера - нет.
показати весь коментар
14.07.2021 10:48 Відповісти
Вы же любите, когда данные слежки подтвердились из 3-х источников.
показати весь коментар
14.07.2021 13:09 Відповісти
БОльшую часть доказательной базы обычно подследственный наговаривает на себя сам в процессе допросов.
показати весь коментар
14.07.2021 13:28 Відповісти
Даешь каждой бабке по е смратфону
показати весь коментар
14.07.2021 09:52 Відповісти
прощє чiп у заднiцу
показати весь коментар
14.07.2021 11:47 Відповісти
Задолбали этими билетами.
Невозможно даже определить сколько на нем осталось поездок, твою мать.
Все через задницу.
показати весь коментар
14.07.2021 09:53 Відповісти
а чо асабистого кабинету нету?
показати весь коментар
14.07.2021 09:55 Відповісти
Угу, прокаться на трамвае - особистий кабинет нужен с двумя часами на реестрацию
У меня и без того десяток кабинетов, без которых реально не обойтись.
показати весь коментар
14.07.2021 10:47 Відповісти
А это точно не ЗЕ-билеты?
показати весь коментар
14.07.2021 09:55 Відповісти
В нас у Харкові, досить зручний е-тікет і на перших порах саме водії трамваїв та кондуктори знищували термінали, бо привикли до живих неврахованих грошей...бабусі і дідусі пристосувалися і користуються без проблем, чого не скажеш про деяких.... які під час коронавірусу передавали гроші та білет через весь салон...
показати весь коментар
14.07.2021 10:08 Відповісти
Все через задний проход. Вся эта городская шобла воров конечно же посещает европейские страны. И видели и знают как организована оплата за проезд в европейских станах. Везде на остановках стоят автоматы по продаже разовых и многоразовых бумажных билетов, а в случае отсутствия оных-водитель возьмет и наличные. В Киеве, шоб побольше разнести по собственным карманам, автоматы решили не закупать, а сделать гопак на голове.
показати весь коментар
14.07.2021 10:09 Відповісти
Не надо писать херню. Из своего опыта знаю, что не на всех остановках в странах ЕС есть автоматы.
И внимательно прочитай новость. Там прописано куча мест, где продают билеты.
показати весь коментар
14.07.2021 10:17 Відповісти
Не надо писать херню, если ты не в теме. Во всех этих I BOXах продают QR коды, а не билеты.
показати весь коментар
14.07.2021 10:35 Відповісти
Если прочтешь, написанно-"вслучае отсутствия автомата, водитель возьмет наличные". Читай слова, а не QR коды.
показати весь коментар
14.07.2021 10:38 Відповісти
А вообще интересно было бы, если бы лично ты- приезжая в каждый новый европейский город, вначале разбирался бы с местным идиотизмом властей, кто какое приложение требует установить на телефон и как им пользоватся. Перечилсял туда средства, с неизбежно зависающим "мертвым сальдо". Наверное радовался бы "предприимчивости городских властей".
показати весь коментар
14.07.2021 10:53 Відповісти
Кондукторов не будет - будут коллектора.
Компостировать мозги.
показати весь коментар
14.07.2021 10:11 Відповісти
Кожен пасажир при вході получить по е-балу.
показати весь коментар
14.07.2021 10:13 Відповісти
Другое дело насколько хватит шмаркфона если каждый раз его доставать и юзать а так же загружать приложения. У меня например уже память забита етими приложениями и нужно еще один шмаркфон. Вы бы лучше прекратили х***ню ту строить типо ТРЦ на конечной третьего трамвая прямо над деппо и на и так перегруженной развязке перекрыв сразу три дороги в том числе частично окружную где каждый день километровые пробки.
показати весь коментар
14.07.2021 10:28 Відповісти
"У меня например уже память забита етими приложениями и нужно еще один шмаркфон." - никто тебя не неволит. Ты можешь соблюдать установленные правила, или их нарушать. Последствия и того и другого тебе известны. Но выбирать лично тебе.
Кстати, посмотрел, сколько занимает "Киев цифровой" - 53 Мб. Тебе действительно пора менять твой старый, ОЧЕНЬ старый смартфон, если у тебя не нашлось свободных 53 Мб.
показати весь коментар
14.07.2021 10:53 Відповісти
Нормальный у меня смартфон. Потому что кроме приложения *Киев 40 лет без ремонта дорог* у меня еще 25-30 других приложений установлено
показати весь коментар
14.07.2021 10:57 Відповісти
Ну и что? Если у тебя в смартфоне нет свободного места хотя бы в 53 Мб, то он встанет колом на первом же обновлении любого софта, из твоего списка в 25-39 наименований плюс системные.
показати весь коментар
14.07.2021 11:01 Відповісти
Обновления я еще пол года назад заблокировал, в том числе и на ПК, потому как только раздражали и слали всякий спам. И очень даже прекрасно работает и намного быстрее чем с ними.
показати весь коментар
14.07.2021 11:06 Відповісти
Но не долго. Судя по тому, что 25 приложений забили тебе память полностью, у тебя древний кирпич с Андроид 4, или 5. И скоро он у тебя встанет колом просто потому, что даже гугль-сервисы на нем перестанут работать, не говоря уже об актуальном софте.
показати весь коментар
14.07.2021 11:12 Відповісти
А поповнити ГОТІВКОЮ е-кард в касі метрополітену релігійні переконання не дозволяють?
показати весь коментар
14.07.2021 11:05 Відповісти
Без смартфона вход воспрещён...
показати весь коментар
14.07.2021 12:56 Відповісти
А чому оплату не приймати з карток "Ощадбанку", "Приватбанку", "Райфайзен" так само, як в маркетах?
показати весь коментар
14.07.2021 13:05 Відповісти
_Очередное сужение властью прав и свобод народа. Нет смартфона? Разрядился и выключен? В праве воспользоваться транспортом - отказано! Власть ведёт баранов к диктатуре и тоталитаризму! А лопоухие думают что бандиты это ради их блага делают...
показати весь коментар
14.07.2021 15:19 Відповісти
 
 