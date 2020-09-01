В Україні з вересня можна буде придбати єдиний електронний квиток SmartTicket для поїздів далекого прямування і метро в Києві.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час тестування SmartTicket, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів.

Продаж е-квитка буде здійснюватися на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua і на SmartTicket.gov.ua.

"Стартуємо цієї осені з довгоочікуваною ініціативою для багатьох українців – SmartTicket. Для початку на першому етапі цей квиток буде доступний для поїздів внутрішнього сполучення далекого слідування та міського е-квитка у Києві. У майбутньому ми прагнемо, щоб всі види транспорту – поїзди, автобуси, літаки та громадський транспорт були пов’язані єдиним е-квитком. Це зручність для пасажирів та значна економія часу. І для сучасного світу це вже давно буденність. Радий, що Україна теж долучилася до цього процесу", - зазначив міністр.

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Криклій зазначив, що, крім Києва, впровадженням SmartTicket зацікавилися Маріуполь, Харків і Львівська облдержадміністрація, і закликав й інші міста проявляти ініціативу.

Керівник галузевого центру цифровізації і кібербезпеки Володимир Набоков зазначив, що зараз система працює в режимі дослідної експлуатації. Для її розвитку також розробляється підключення до системи інших перевізників, які готові співпрацювати. Вже йде розробка підключення до системи перевізників SkyUp та Gunsel. Працюють і над додатковою функціональністю - мобільний застосунок, інтелектуальний пошук тощо.



В подальшому скориставшись порталом e-transport.gov.ua пасажир зможе придбати єдиний квиток одразу на 4 види транспорту, або, наприклад, метро та поїзд, або ж на поїзд та літак. SmartTicket буде зчитуватися за допомогою QR-коду на мобільному пристрої контролера.