УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5575 відвідувачів онлайн
Новини
1 672 10

З вересня почнуть продавати е-квиток на потяги і київське метро, ​​- Криклій

З вересня почнуть продавати е-квиток на потяги і київське метро, ​​- Криклій

В Україні з вересня можна буде придбати єдиний електронний квиток SmartTicket для поїздів далекого прямування і метро в Києві.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час тестування SmartTicket, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів.

Продаж е-квитка буде здійснюватися на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua і на SmartTicket.gov.ua.

"Стартуємо цієї осені з довгоочікуваною ініціативою для багатьох українців – SmartTicket. Для початку на першому етапі цей квиток буде доступний для поїздів внутрішнього сполучення далекого слідування та міського е-квитка у Києві. У майбутньому ми прагнемо, щоб всі види транспорту – поїзди, автобуси, літаки та громадський транспорт були пов’язані єдиним е-квитком. Це зручність для пасажирів та значна економія часу. І для сучасного світу це вже давно буденність. Радий, що Україна теж долучилася до цього процесу", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єдиний електронний квиток пробно впровадять у метро і на залізниці в Києві, - Криклій

Криклій зазначив, що, крім Києва, впровадженням SmartTicket зацікавилися Маріуполь, Харків і Львівська облдержадміністрація, і закликав й інші міста проявляти ініціативу.

Керівник галузевого центру цифровізації і кібербезпеки Володимир Набоков зазначив, що зараз система працює в режимі дослідної експлуатації. Для її розвитку також розробляється підключення до системи інших перевізників, які готові співпрацювати. Вже йде розробка підключення до системи перевізників SkyUp та Gunsel. Працюють і над додатковою функціональністю - мобільний застосунок, інтелектуальний пошук тощо.

В подальшому скориставшись порталом e-transport.gov.ua пасажир зможе придбати єдиний квиток одразу на 4 види транспорту, або, наприклад, метро та поїзд, або ж на поїзд та літак. SmartTicket буде зчитуватися за допомогою QR-коду на мобільному пристрої контролера.

Автор: 

електронні квитки (161) електронна система (253) Криклій Владислав (548)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+1
Прям стихи получаются...
****** на в купе ночном минет
после получения в *****
показати весь коментар
01.09.2020 17:06
+1
купил ******, не получишь в *****
показати весь коментар
01.09.2020 17:13
+1
Типа карты тройка типа? Ясно, че
показати весь коментар
01.09.2020 17:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в цену билета будут включены услуги ВОХР.
показати весь коментар
01.09.2020 16:57 Відповісти
А на поїзди навіщо це розповсюджувати? Банківської карти вже недостатньо?
показати весь коментар
01.09.2020 16:58 Відповісти
Прям стихи получаются...
****** на в купе ночном минет
после получения в *****
показати весь коментар
01.09.2020 17:06 Відповісти
Вот билет на е-балет...
показати весь коментар
01.09.2020 17:10 Відповісти
купил ******, не получишь в *****
показати весь коментар
01.09.2020 17:13 Відповісти
А билет на исповеди е-батюшка когда будет?
показати весь коментар
01.09.2020 17:14 Відповісти
Типа карты тройка типа? Ясно, че
показати весь коментар
01.09.2020 17:17 Відповісти
 
 