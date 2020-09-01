РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10859 посетителей онлайн
Новости
1 672 10

С сентября начнут продавать е-билет на поезда и киевское метро, - Криклий

С сентября начнут продавать е-билет на поезда и киевское метро, - Криклий

В Украине с сентября можно будет приобрести единый электронный билет SmartTicket для поездов дальнего следования и метро в Киеве.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время тестирования SmartTicket, передает Цензор.НЕТ, со  ссылкой на  пресс-службу Кабинета Министров.

Продажа е-билета будет осуществляться на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua.

"Стартуем этой осенью с долгожданной инициативой для многих украинцев – SmartTicket. Для начала на первом этапе этот билет будет доступен для поездов внутреннего сообщения дальнего следования и городского е-билета в Киеве. В будущем мы хотим, чтобы все виды транспорта – поезда, автобусы, самолеты и общественный транспорт были связаны единым е-билетом. Это удобство для пассажиров и значительная экономия времени. И для современного мира это уже давно обыденность. Рад, что Украина тоже присоединилась к этому процессу", – отметил министр.

Криклий отметил, что, кроме Киева, внедрением SmartTicket заинтересовались Мариуполь, Харьков и Львовская облгосадминистрация, и призвал и другие города проявлять инициативу.

Руководитель отраслевого центра цифровизации и кибербезопасности Владимир Набоков отметил, что сейчас система работает в режиме опытной эксплуатации. Для ее развития также разрабатывается подключения к системе других перевозчиков, которые готовы сотрудничать. Уже идет разработка подключения к системе перевозчиков SkyUp и Gunsel. Работают и над дополнительной функциональностью – мобильным приложением, интеллектуальным поиском и тому подобным.

В дальнейшем воспользовавшись порталом e-transport.gov.ua пассажир сможет приобрести единый билет сразу на четыре вида транспорта, или, например, метро и поезд, или на поезд и самолет. SmartTicket будет считываться с помощью QR-кода на мобильном устройстве контроллера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единый электронный билет пробно внедрят в метро и на железной дороге в Киеве, - Криклий

Автор: 

электронные билеты (38) электронная система (101) Криклий Владислав (323)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+1
Прям стихи получаются...
****** на в купе ночном минет
после получения в *****
показать весь комментарий
01.09.2020 17:06
+1
купил ******, не получишь в *****
показать весь комментарий
01.09.2020 17:13
+1
Типа карты тройка типа? Ясно, че
показать весь комментарий
01.09.2020 17:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в цену билета будут включены услуги ВОХР.
показать весь комментарий
01.09.2020 16:57 Ответить
А на поїзди навіщо це розповсюджувати? Банківської карти вже недостатньо?
показать весь комментарий
01.09.2020 16:58 Ответить
Прям стихи получаются...
****** на в купе ночном минет
после получения в *****
показать весь комментарий
01.09.2020 17:06 Ответить
Вот билет на е-балет...
показать весь комментарий
01.09.2020 17:10 Ответить
купил ******, не получишь в *****
показать весь комментарий
01.09.2020 17:13 Ответить
А билет на исповеди е-батюшка когда будет?
показать весь комментарий
01.09.2020 17:14 Ответить
Типа карты тройка типа? Ясно, че
показать весь комментарий
01.09.2020 17:17 Ответить
 
 