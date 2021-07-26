УКР
Київ закупить сучасні електробуси в межах Кіотського протоколу, - КМДА

Перші електробуси на маршрутах громадського транспорту з'являться в столиці в найближчі два роки. Планується, що цей сучасний транспорт замінить рухомий склад з дизельними двигунами на двох автобусних маршрутах: № 55 "Дарницька площа - станція метро "Палац спорту" та № 62 "Ботанічний сад - Контрактова площа".

Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом буде зроблено важливий крок у реалізації Києвом проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій і оголошена міжнародна процедура закупівлі перших електробусів для КП "Київпастранс". Очікується, що залежно від перебігу відкритих торгів, місто придбає 17-20 електробусів та необхідні для їхньої роботи зарядні станції. Це будуть сучасні машини, які відповідатимуть усім вимогам інклюзивності", – зазначив заступник голови Київської міської державної адміністрації.

Також читайте: Громадський транспорт Києва від сьогодні переходить на е-квитки

Густєлєв додав, що поступова заміна автобусів із дизельними двигунами на сучасні екологічні електробуси – важливий крок для столиці, який сприятиме покращенню екологічної ситуації в місті. Так, очікувані обсяги скорочення викидів парникових газів становитимуть 537 тонн СО2 на рік. І нагадав, що столиця протягом останніх двох років вже тестувала два електробуси.

"Важливо, що закупівля електроавтобусів здійснюватиметься в межах Кіотського протоколу, тобто це безповоротна допомога", – наголосив заступник голови КМДА.

Також читайте: У громадському транспорті Києва більше не буде кондукторів: Посаду офіційно скасували

Густєлєв підкреслив, що столиця постійно оновлює рухомий склад громадського транспорту, адже це є одним із пріоритетів міської влади. Лише за останні роки місто закупило 513 одиниць нового рухомого складу, зокрема, тільки у 2020 році це – 200 автобусів, 23 тролейбуси та 3 трамваї. Головний критерій при закупівлі – "ціна – якість – комфорт".

Топ коментарі
+5
Ржавые и коптящие маршрутки уберите нахер с города и будет вам уменьшение СО на 100%
26.07.2021 12:08 Відповісти
+4
Если не говорится, чьего производства электробусы, то будьте уверены - производство расейское или беларусское.
26.07.2021 12:16 Відповісти
+3
Да да мы видим уже одного супер эрудированного и умного юмориста который высмеивал Виталия Кличко,а как только пришло его время ипроявить себя то мы все видим что Кличко по сравнению с клоуном просто Энштейн.
26.07.2021 12:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"23 троллейбуса и 3 трамвая"
стесняюсь спросить... а они на солнечных батареях ездят?
26.07.2021 12:01 Відповісти
Они ездят на солнечных улыбках киевлян.
26.07.2021 19:37 Відповісти
Ржавые и коптящие маршрутки уберите нахер с города и будет вам уменьшение СО на 100%
26.07.2021 12:08 Відповісти
Акб транспорт лохотрон и распил бабла
26.07.2021 12:08 Відповісти
Я бачив такі у нас ще рік тому. Де є тролейбусна лінія іде по ній, а де нема їде на акумуляторах.
26.07.2021 12:09 Відповісти
те 3 трамвая тоже?
26.07.2021 12:27 Відповісти
Де ти вичитав про транваї? Як електробус їхатиме по транвайній колії? Ти тупий, ілі хдє?
26.07.2021 12:32 Відповісти
Угу.
Очередной выхлоп в лужу от идиота с отбитыми мозгами.
Не, что деньги уйдут в карманы, сомнений нет.
Но не будет закуплено ровным счетом ничего.
26.07.2021 12:09 Відповісти
Да да мы видим уже одного супер эрудированного и умного юмориста который высмеивал Виталия Кличко,а как только пришло его время ипроявить себя то мы все видим что Кличко по сравнению с клоуном просто Энштейн.
26.07.2021 12:33 Відповісти
Київ закупить сучасні електробуси в межах Кіотського протоколу, - КМДА - Цензор.НЕТ 6367Мне пофигу кто кого высмеивал.
Киевлянам приходится жить в этом дерьме.
Кстати, два года тому полудурок кличко обещал новые трамваи на Троещинской линии.
Это они?
26.07.2021 13:01 Відповісти
Зачем ты фото из Праги втулил, совок дремучий?
26.07.2021 13:06 Відповісти
О шо, 40-летняя татра в Праге отличается от той, что ходит в Киеве?
26.07.2021 13:08 Відповісти
В Одессе даже чешские надписи не стерли над дверями в некоторых гробах...хотя много и нормальных более менне новых вагонов современной реконструкции
26.07.2021 14:00 Відповісти
Откуда же Кличко мог знать что выберут Зебила который забрал деньги с местных бюджетов которые они получили при ненавистном вам "барыге". Всё в жизни и взаимосвязано и тупорылые большинство скоро это почувствует с первыми платежами по новым тарифам.Проваленной подготовкой к зиме угля практически нет запасов, ждём веерные отключения.Да и дефолт не за горами.
26.07.2021 13:50 Відповісти
Такой же трамвай в Братиславе стоит на постаменте как музейный экспонат
26.07.2021 15:36 Відповісти
Правильно, Верещучку в мэры! Да?
26.07.2021 13:00 Відповісти
Ты дрочишь на ее портрет над своей кроватью?
26.07.2021 13:07 Відповісти
Я? Ваащето это зебильеро трындели шо "вы должны уважать выбор 75% нарида". Шо такое? Вы разочарованы в вашем выборе?
26.07.2021 13:13 Відповісти
Гы, когда лет через 5 тебе дадут украинскую визу, приезжай, лично спросишь.
26.07.2021 13:30 Відповісти
Спасибо, в вашу вселенную мне виза не нужна. Да и вам после галоперидола не
понадобится
26.07.2021 14:39 Відповісти
Если не говорится, чьего производства электробусы, то будьте уверены - производство расейское или беларусское.
26.07.2021 12:16 Відповісти
100%. Руснявые автобусы канешно врядли, а от 303е МАЗы купят аж бегом, шоб были денюшки у бульбенфюрера на постройку эсэсэра.
26.07.2021 12:37 Відповісти
Богдан уже успешно угробили ЗЕлеными криками о "барыге на крови"
26.07.2021 15:38 Відповісти
А кто производит ?
26.07.2021 12:34 Відповісти
А звичайні тролейбуси чим не вгодили? Мода не та? Так сказать нє та форма(с).
26.07.2021 12:38 Відповісти
А на маршруте есть провода для траликов?
26.07.2021 12:39 Відповісти
А де вже є. У нас же тролейбус самий бомжацький вид транспорту.
26.07.2021 12:46 Відповісти
А Львов вроде уже выпускал электробусы.
26.07.2021 19:39 Відповісти
Цікаво де закупить керівництво столиці ці нові електробуси: у Львові чи в того хто відкат більший дасть (цея маю на увазі білорусів з їхніми МАЗами).
26.07.2021 19:59 Відповісти
 
 