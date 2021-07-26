Київ закупить сучасні електробуси в межах Кіотського протоколу, - КМДА

Перші електробуси на маршрутах громадського транспорту з'являться в столиці в найближчі два роки. Планується, що цей сучасний транспорт замінить рухомий склад з дизельними двигунами на двох автобусних маршрутах: № 55 "Дарницька площа - станція метро "Палац спорту" та № 62 "Ботанічний сад - Контрактова площа".

Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом буде зроблено важливий крок у реалізації Києвом проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій і оголошена міжнародна процедура закупівлі перших електробусів для КП "Київпастранс". Очікується, що залежно від перебігу відкритих торгів, місто придбає 17-20 електробусів та необхідні для їхньої роботи зарядні станції. Це будуть сучасні машини, які відповідатимуть усім вимогам інклюзивності", – зазначив заступник голови Київської міської державної адміністрації.

Густєлєв додав, що поступова заміна автобусів із дизельними двигунами на сучасні екологічні електробуси – важливий крок для столиці, який сприятиме покращенню екологічної ситуації в місті. Так, очікувані обсяги скорочення викидів парникових газів становитимуть 537 тонн СО2 на рік. І нагадав, що столиця протягом останніх двох років вже тестувала два електробуси.

"Важливо, що закупівля електроавтобусів здійснюватиметься в межах Кіотського протоколу, тобто це безповоротна допомога", – наголосив заступник голови КМДА.

Густєлєв підкреслив, що столиця постійно оновлює рухомий склад громадського транспорту, адже це є одним із пріоритетів міської влади. Лише за останні роки місто закупило 513 одиниць нового рухомого складу, зокрема, тільки у 2020 році це – 200 автобусів, 23 тролейбуси та 3 трамваї. Головний критерій при закупівлі – "ціна – якість – комфорт".