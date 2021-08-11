РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14597 посетителей онлайн
Новости За рубежом Коронавирус и карантин
2 898 9
ВОЗ (773) карантин (16730) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

ВОЗ проведет испытание трех препаратов от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ВОЗ проведет испытание трех препаратов от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в ходе клинических испытаний в 52 странах будут изучены три противовоспалительных препарата в качестве потенциальных методов лечения пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Эти методы лечения - артесунат, иматиниб и инфликсимаб - были выбраны независимой экспертной комиссией из-за их потенциала в снижении риска смерти госпитализированных пациентов с COVID-19", - говорится в заявлении об исследовании Solidarity Plus.

Отмечается, что артесунат уже используется при тяжелой малярии, иматиниб при некоторых видах рака и инфликсимаб при заболеваниях иммунной системы, таких как болезнь Крона и ревматоидный артрит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дельта"-штамм коронавируса выявили в 142 странах, - ВОЗ

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВОЗ проведет испытание трех препаратов от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7055
показать весь комментарий
11.08.2021 16:33 Ответить
Кстати: новые штампы вируса всьо появляются и появляются, а вакцЫн как было 4-5 так и осталось. Вопрос: почему никто новых не разрабатывает? ВООЗ проведе випробування трьох препаратів від COVID-19 - Цензор.НЕТ 7015
показать весь комментарий
11.08.2021 16:46 Ответить
А аспирин? Аспирину уже сто лет в обед! Почему никто его ничем не заменят? ВООЗ проведе випробування трьох препаратів від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4777
показать весь комментарий
11.08.2021 16:55 Ответить
Ну сдуру можно и тогой... сломать. То такое. Вопрос в принципе!
показать весь комментарий
11.08.2021 17:11 Ответить
Чтобы истечь кровью, варфарин или гепарин гораздо лучше подойдут.
показать весь комментарий
11.08.2021 17:35 Ответить
Антималярийные препараты испытывать собрались ? Так их предлагали в начале 2020 года использовать , но тогда подняли страшный вой не смотря на еффективность против ковида .
показать весь комментарий
11.08.2021 19:10 Ответить
Этот по 9000 гривен за 1 укол
показать весь комментарий
11.08.2021 22:46 Ответить
А еще более дорогих препаратов они не могли выбрать для экспериментов?
показать весь комментарий
11.08.2021 22:46 Ответить
 
 