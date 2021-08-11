ВОЗ проведет испытание трех препаратов от COVID-19
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Всемирная организация здравоохранения заявила, что в ходе клинических испытаний в 52 странах будут изучены три противовоспалительных препарата в качестве потенциальных методов лечения пациентов с COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
"Эти методы лечения - артесунат, иматиниб и инфликсимаб - были выбраны независимой экспертной комиссией из-за их потенциала в снижении риска смерти госпитализированных пациентов с COVID-19", - говорится в заявлении об исследовании Solidarity Plus.
Отмечается, что артесунат уже используется при тяжелой малярии, иматиниб при некоторых видах рака и инфликсимаб при заболеваниях иммунной системы, таких как болезнь Крона и ревматоидный артрит.
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