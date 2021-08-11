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ВООЗ проведе випробування трьох препаратів від COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ВООЗ проведе випробування трьох препаратів від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що в ході клінічних випробувань у 52 країнах будуть вивчені три протизапальні препарати як потенційні методи лікування пацієнтів із COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Ці методи лікування - артесунат, іматиніб і інфліксімаб - були обрані незалежною експертною комісією через їхній потенціал у зниженні ризику смерті госпіталізованих пацієнтів із COVID-19", - ідеться в заяві про дослідження Solidarity Plus.

Зазначають, що артесунат уже використовується при важкій малярії, іматиніб - при деяких видах раку, а інфліксімаб - при захворюваннях імунної системи, таких як хвороба Крона і ревматоїдний артрит.

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ВОЗ проведет испытание трех препаратов от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7055
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11.08.2021 16:33 Відповісти
Кстати: новые штампы вируса всьо появляются и появляются, а вакцЫн как было 4-5 так и осталось. Вопрос: почему никто новых не разрабатывает? ВООЗ проведе випробування трьох препаратів від COVID-19 - Цензор.НЕТ 7015
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11.08.2021 16:46 Відповісти
А аспирин? Аспирину уже сто лет в обед! Почему никто его ничем не заменят? ВООЗ проведе випробування трьох препаратів від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4777
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11.08.2021 16:55 Відповісти
Ну сдуру можно и тогой... сломать. То такое. Вопрос в принципе!
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11.08.2021 17:11 Відповісти
Чтобы истечь кровью, варфарин или гепарин гораздо лучше подойдут.
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11.08.2021 17:35 Відповісти
Антималярийные препараты испытывать собрались ? Так их предлагали в начале 2020 года использовать , но тогда подняли страшный вой не смотря на еффективность против ковида .
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11.08.2021 19:10 Відповісти
Этот по 9000 гривен за 1 укол
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11.08.2021 22:46 Відповісти
А еще более дорогих препаратов они не могли выбрать для экспериментов?
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11.08.2021 22:46 Відповісти
 
 