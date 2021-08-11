ВООЗ проведе випробування трьох препаратів від COVID-19
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Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що в ході клінічних випробувань у 52 країнах будуть вивчені три протизапальні препарати як потенційні методи лікування пацієнтів із COVID-19.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Ці методи лікування - артесунат, іматиніб і інфліксімаб - були обрані незалежною експертною комісією через їхній потенціал у зниженні ризику смерті госпіталізованих пацієнтів із COVID-19", - ідеться в заяві про дослідження Solidarity Plus.
Зазначають, що артесунат уже використовується при важкій малярії, іматиніб - при деяких видах раку, а інфліксімаб - при захворюваннях імунної системи, таких як хвороба Крона і ревматоїдний артрит.
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