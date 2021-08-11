"Дельта"-штамм коронавируса обнаружили у 80% больных COVID-19 на Ривненщине, - ОГА

Сейчас 80% больных COVID-19 заражены "дельта"-штаммом коронавируса на Ривненщине.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Ривненской ОГА, инфомирует Цензор.НЕТ.

"На Ривненщине 80% больных с COVID-19 - с штаммом "Дельта" Динамика заболевания COVID-19 в Ривненской области увеличивается. Только за последнюю неделю количество заболевших возросло на 60%", - отметил главный санврач области Роман Сафонов.

По его словам, уже завтра 30 образцов на подтверждение результатов отправят в арбитражную лабораторию.

"Такая процедура передачи образцов, предусмотрена соответствующим протоколом. Следовательно, из области периодически будут отправлять образцы для региональных лабораторий, чтобы проверить наличие мутаций", - добавили в ОГА.

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