"Дельта"-штамм коронавируса обнаружили у 80% больных COVID-19 на Ривненщине, - ОГА
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Сейчас 80% больных COVID-19 заражены "дельта"-штаммом коронавируса на Ривненщине.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Ривненской ОГА, инфомирует Цензор.НЕТ.
"На Ривненщине 80% больных с COVID-19 - с штаммом "Дельта" Динамика заболевания COVID-19 в Ривненской области увеличивается. Только за последнюю неделю количество заболевших возросло на 60%", - отметил главный санврач области Роман Сафонов.
По его словам, уже завтра 30 образцов на подтверждение результатов отправят в арбитражную лабораторию.
"Такая процедура передачи образцов, предусмотрена соответствующим протоколом. Следовательно, из области периодически будут отправлять образцы для региональных лабораторий, чтобы проверить наличие мутаций", - добавили в ОГА.
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