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"Дельта"-штамм коронавируса обнаружили у 80% больных COVID-19 на Ривненщине, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Сейчас 80% больных COVID-19 заражены "дельта"-штаммом коронавируса на Ривненщине.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Ривненской ОГА, инфомирует Цензор.НЕТ.

"На Ривненщине 80% больных с COVID-19 - с штаммом "Дельта" Динамика заболевания COVID-19 в Ривненской области увеличивается. Только за последнюю неделю количество заболевших возросло на 60%", - отметил главный санврач области Роман Сафонов.

По его словам, уже завтра 30 образцов на подтверждение результатов отправят в арбитражную лабораторию.

"Такая процедура передачи образцов, предусмотрена соответствующим протоколом. Следовательно, из области периодически будут отправлять образцы для региональных лабораторий, чтобы проверить наличие мутаций", - добавили в ОГА.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Да-да... кто же возражает? Какой огромный процент! НАЧАЛОСЬ!!! Все срочно вакцинироваться, иначе все умрут, да? Я- согласен, у меня, по графику, через 37 минут- первая доза вакцины- водочки. Будем здоровы! "Дельта"-штамм коронавируса обнаружили у 80% больных COVID-19 на Ривненщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 2501
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11.08.2021 16:51
+2
"Дельта"-штамм коронавируса обнаружили у 80% больных COVID-19 на Ривненщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 1856
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11.08.2021 16:55
+2
Ещё, для закрепления результата, лимончика бы кружочек на закуску
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11.08.2021 18:12
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Началось . "Дельта"-штамм коронавируса обнаружили у 80% больных COVID-19 на Ривненщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 2525 Это ещё не все вернулись с отпуска и дачи .
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11.08.2021 16:50 Ответить
Вот-вот! "Дельта"-штамм коронавируса обнаружили у 80% больных COVID-19 на Ривненщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 3934 Вы, как я вижу- согласны, с "началось"(с). Ну и славно.
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11.08.2021 16:51 Ответить
Да-да... кто же возражает? Какой огромный процент! НАЧАЛОСЬ!!! Все срочно вакцинироваться, иначе все умрут, да? Я- согласен, у меня, по графику, через 37 минут- первая доза вакцины- водочки. Будем здоровы! "Дельта"-штамм коронавируса обнаружили у 80% больных COVID-19 на Ривненщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 2501
показать весь комментарий
11.08.2021 16:51 Ответить
"Дельта"-штамм коронавируса обнаружили у 80% больных COVID-19 на Ривненщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 1856
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11.08.2021 16:55 Ответить
Ещё, для закрепления результата, лимончика бы кружочек на закуску
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11.08.2021 18:12 Ответить
И не медлить с вакциной №2! Никакого 21 дня,21 минута после №1...наклеить этикетки на подходящий картон-антиковидный паспорт готов)))
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11.08.2021 18:35 Ответить
"Дельта"-штам коронавірусу виявили у 80% хворих на COVID-19 на Рівненщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 5906
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11.08.2021 18:52 Ответить
Шо там дельта, йтоту давай!
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11.08.2021 16:52 Ответить
80% із 30 чоловік? А скільки померло?
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11.08.2021 17:28 Ответить
интересно дельта тоже на папайю положительный тест дает,а то если неполноценная дельта окажется дефектная ни такая как все. Хочется верить что дельта наш настоящий вирус во всем и годен до лохдаунов. Проверить не мешало бы с начала.
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11.08.2021 17:38 Ответить
 
 