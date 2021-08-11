Привитых китайской и индийской вакцинами украинцев пустят на Кипр

Кипр расширил перечень вакцин от коронавируса для туристов, которые могут посещать остров с соответствующими сертификатами о полной вакцинации.

Об этом сообщает Посольство Украины в Республике Кипр, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с соответствующим решением, Республика Кипр расширила перечень вакцин, сертификаты о вакцинации которыми, выданные соответствующими органом Украины, является основанием для беспрепятственного пересечения границы Республики Кипр", - сказано в сообщении.

Теперь остров можно посетить после прививки такими вакцинами:

Janssen/Johnson & Johnson Vaccine,

Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca),

Pfizer-BioNTech Vaccine,

Moderna Vaccine,

Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine,

Sinovac (CoronaVac) Vaccine,

AstraZeneca-Covishield,

AstraZeneca-SKBio.

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Также Кипр готов впускать туристов, привитых российской вакциной Sputnik (Gam-COVID-Vac). В Украине этот препарат не применяют.