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Привитых китайской и индийской вакцинами украинцев пустят на Кипр
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Кипр расширил перечень вакцин от коронавируса для туристов, которые могут посещать остров с соответствующими сертификатами о полной вакцинации.
Об этом сообщает Посольство Украины в Республике Кипр, информирует Цензор.НЕТ.
"В связи с соответствующим решением, Республика Кипр расширила перечень вакцин, сертификаты о вакцинации которыми, выданные соответствующими органом Украины, является основанием для беспрепятственного пересечения границы Республики Кипр", - сказано в сообщении.
Теперь остров можно посетить после прививки такими вакцинами:
- Janssen/Johnson & Johnson Vaccine,
- Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca),
- Pfizer-BioNTech Vaccine,
- Moderna Vaccine,
- Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine,
- Sinovac (CoronaVac) Vaccine,
- AstraZeneca-Covishield,
- AstraZeneca-SKBio.
Также Кипр готов впускать туристов, привитых российской вакциной Sputnik (Gam-COVID-Vac). В Украине этот препарат не применяют.
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Valery Greff
показать весь комментарий11.08.2021 19:52 Ответить Мне нравится 2
Сергей Яковлев e7f4e3fd
показать весь комментарий11.08.2021 20:25 Ответить Мне нравится 0
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