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Привитых китайской и индийской вакцинами украинцев пустят на Кипр

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Привитых китайской и индийской вакцинами украинцев пустят на Кипр

Кипр расширил перечень вакцин от коронавируса для туристов, которые могут посещать остров с соответствующими сертификатами о полной вакцинации.

Об этом сообщает Посольство Украины в Республике Кипр, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с соответствующим решением, Республика Кипр расширила перечень вакцин, сертификаты о вакцинации которыми, выданные соответствующими органом Украины, является основанием для беспрепятственного пересечения границы Республики Кипр", - сказано в сообщении.

Теперь остров можно посетить после прививки такими вакцинами:

  • Janssen/Johnson & Johnson Vaccine,
  • Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca),
  • Pfizer-BioNTech Vaccine,
  • Moderna Vaccine,
  • Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine,
  • Sinovac (CoronaVac) Vaccine,
  • AstraZeneca-Covishield,
  • AstraZeneca-SKBio.

Также читайте: Граждане Украины, полностью вакцинированные от COVID-19 одобренными ЕС препаратами, могут свободно посещать Кипр

Также Кипр готов впускать туристов, привитых российской вакциной Sputnik (Gam-COVID-Vac). В Украине этот препарат не применяют.

Автор: Ольга Лузан
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А тебе что за веселье, лапоть? Вас что со скотомицином спутник-вектор, что без - только в крематорий пускают... По 800 рыл в день Привитых китайской и индийской вакцинами украинцев пустят на Кипр - Цензор.НЕТ 9154
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11.08.2021 19:52 Ответить
открою секрет .друг улетел позавчера вообще без прививки.ток тест делал
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11.08.2021 20:25 Ответить
 
 