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Зеленский (16498) ОГА (2375) Харьковщина (4113) Тимчук Айна (7) Скакун (3)

Зеленский назначил Скакуна врио главы Харьковской ОГА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский назначил Скакуна врио главы Харьковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айну Тимчук с поста главы Харьковской областной государственной администрации согласно поданному ей заявлению.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Харьковской областной государственной администрации на Скакуна Александра Евгеньевича", - говорится в документе.

Ранее Скакун занимал должность заместителя главы Харьковской ОГА.

Напомним, Зеленский назначил Тимчук главой Харьковской облгосадминистрации в ноябре 2020 года.

Также читайте: Кабмин согласовал увольнение главы Харьковской ОГА Тимчук, - Гончаренко

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
600.000 $ Bank of Oman)
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11.08.2021 20:52
+8
Ротація в зеленому кублі !!)))
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11.08.2021 20:55
+8
А хто у нас скакун?!) Правильно! Зельоный сбушник!) Улыбаемся и машем!) Хунта, курво, ти де?!
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11.08.2021 20:55
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СБУшник..
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11.08.2021 20:51 Ответить
сцыкун)
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11.08.2021 22:38 Ответить
)))))) у них на харьков кандидаты от дефективных с фамилиями что бы посмеяться - "кучер", "пастух", "скакун".
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12.08.2021 11:17 Ответить
600.000 $ Bank of Oman)
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11.08.2021 20:52 Ответить
Ротація в зеленому кублі !!)))
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11.08.2021 20:55 Ответить
А хто у нас скакун?!) Правильно! Зельоный сбушник!) Улыбаемся и машем!) Хунта, курво, ти де?!
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11.08.2021 20:55 Ответить
Привыкли, что всюду должны быть воры-рыги Януковича-Порошенко?
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12.08.2021 09:22 Ответить
Від зміни місць доданків ,сума не змінюється !!)))
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11.08.2021 20:57 Ответить
Злочинець ?
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11.08.2021 20:59 Ответить
Чистий СБУшник,дубль как в Рассее?
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11.08.2021 21:02 Ответить
"Кадровый голод" - это когда с этими Зелеными чучелами Никто из нормальных не хочет работать.
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11.08.2021 21:03 Ответить
Це хто, челАвек бабломойського-ахметова, сепар, фсб-шник або квартальний?
" Сепаратист на чолі військово-цивільної адміністрації Слов'янська: зеленський рулить."
https://www.youtube.com/watch?v=vNoX7ZxSQ2I
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11.08.2021 21:03 Ответить
Главное, шоб д'ерьмаку на новый мэрс за эту должность хватило! Братик ещё живой? Не сдох от прихода? А то что-то мультик про золотую антилопу вспомнился...
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11.08.2021 21:03 Ответить
А что за праздник сегодня? Только что очень тяжелая пиротехника, запрещенная в Мариуполе, минуты 3-4 работала. Реально тяжелая, низкочастотная. Я такого с начала войны не слышал... Это что? Салют по поводу какого-то назначения? День рождения какого-то крутого мента? Как-то странно...
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11.08.2021 21:05 Ответить
А это брат д'ерьмака сделал скидку за должность. Гуляют за маржу!)
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11.08.2021 21:18 Ответить
Неожиданная версия! Зеленский назначил Скакуна врио главы Харьковской ОГА - Цензор.НЕТ 5386 Но, могу принять как единственную. Клянусь- реально тяжело грохотало, непривычно, уже давно такого не слышал.
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11.08.2021 21:22 Ответить
Тиг-дин! Тиг-дин! І ти Голова ОДА! Зеленский назначил Скакуна врио главы Харьковской ОГА - Цензор.НЕТ 9408
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11.08.2021 21:06 Ответить
Скакунов на переправе, таки, меняют. Зеленский назначил Скакуна врио главы Харьковской ОГА - Цензор.НЕТ 442
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11.08.2021 21:08 Ответить
Я уже давно переживаю за Женю Лясого. Он будет генералом?
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11.08.2021 21:10 Ответить
Думаю , лисий поміняє оце , ну що зараз . Мабуть , домовились . Бо вже б давно очолював яку-небудь авіацію .
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12.08.2021 03:55 Ответить
Ігрун призначив скакуна...
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11.08.2021 21:14 Ответить
ОСЕЛ назначил скакуна в ОДА, прям зеленый Калигула. Зеленский назначил Скакуна врио главы Харьковской ОГА - Цензор.НЕТ 950
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11.08.2021 21:18 Ответить
зеСКАКУН
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12.08.2021 03:50 Ответить
Скакун змінив Кучера та Пастуха в Харківський ОДА, моторошно уявити на кого далі чекати харків'янам!)))
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12.08.2021 09:30 Ответить
Наш през нічого не переплутав: точно призначив коня? а казав, що лава запасних коротка.
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12.08.2021 15:13 Ответить
пастух кучер и скакун Зеленський призначив Скакуна т.в.о. голови Харківської ОДА - Цензор.НЕТ 3773
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12.08.2021 18:09 Ответить
 
 