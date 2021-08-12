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Зеленский назначил Скакуна врио главы Харьковской ОГА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айну Тимчук с поста главы Харьковской областной государственной администрации согласно поданному ей заявлению.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Харьковской областной государственной администрации на Скакуна Александра Евгеньевича", - говорится в документе.
Ранее Скакун занимал должность заместителя главы Харьковской ОГА.
Напомним, Зеленский назначил Тимчук главой Харьковской облгосадминистрации в ноябре 2020 года.
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https://www.youtube.com/watch?v=vNoX7ZxSQ2I