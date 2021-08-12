УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14162 відвідувача онлайн
Новини Політика України
6 332 27
Зеленський (17387) ОДА (1540) Харківщина (4256) Тимчук Айна (6) Скакун (2)

Зеленський призначив Скакуна т.в.о. голови Харківської ОДА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський призначив Скакуна т.в.о. голови Харківської ОДА

Президент України Володимир Зеленський звільнив Айну Тимчук з посади голови Харківської обласної державної адміністрації згідно з поданою нею заявою.

Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Харківської обласної державної адміністрації на Скакуна Олександра Євгеновича", - сказано в документі.

Раніше Скакун обіймав посаду заступника голови Харківської ОДА.

Нагадаємо, Зеленський призначив Тимчук головою Харківської обласної державної адміністрації в листопаді 2020 року.

Читайте також: Кабмін погодив звільнення голови Харківської ОДА Тимчук, - Гончаренко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
600.000 $ Bank of Oman)
показати весь коментар
11.08.2021 20:52
+8
Ротація в зеленому кублі !!)))
показати весь коментар
11.08.2021 20:55
+8
А хто у нас скакун?!) Правильно! Зельоный сбушник!) Улыбаемся и машем!) Хунта, курво, ти де?!
показати весь коментар
11.08.2021 20:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СБУшник..
показати весь коментар
11.08.2021 20:51 Відповісти
сцыкун)
показати весь коментар
11.08.2021 22:38 Відповісти
)))))) у них на харьков кандидаты от дефективных с фамилиями что бы посмеяться - "кучер", "пастух", "скакун".
показати весь коментар
12.08.2021 11:17 Відповісти
600.000 $ Bank of Oman)
показати весь коментар
11.08.2021 20:52 Відповісти
Ротація в зеленому кублі !!)))
показати весь коментар
11.08.2021 20:55 Відповісти
А хто у нас скакун?!) Правильно! Зельоный сбушник!) Улыбаемся и машем!) Хунта, курво, ти де?!
показати весь коментар
11.08.2021 20:55 Відповісти
Привыкли, что всюду должны быть воры-рыги Януковича-Порошенко?
показати весь коментар
12.08.2021 09:22 Відповісти
Від зміни місць доданків ,сума не змінюється !!)))
показати весь коментар
11.08.2021 20:57 Відповісти
Злочинець ?
показати весь коментар
11.08.2021 20:59 Відповісти
Чистий СБУшник,дубль как в Рассее?
показати весь коментар
11.08.2021 21:02 Відповісти
"Кадровый голод" - это когда с этими Зелеными чучелами Никто из нормальных не хочет работать.
показати весь коментар
11.08.2021 21:03 Відповісти
Це хто, челАвек бабломойського-ахметова, сепар, фсб-шник або квартальний?
" Сепаратист на чолі військово-цивільної адміністрації Слов'янська: зеленський рулить."
https://www.youtube.com/watch?v=vNoX7ZxSQ2I
показати весь коментар
11.08.2021 21:03 Відповісти
Главное, шоб д'ерьмаку на новый мэрс за эту должность хватило! Братик ещё живой? Не сдох от прихода? А то что-то мультик про золотую антилопу вспомнился...
показати весь коментар
11.08.2021 21:03 Відповісти
А что за праздник сегодня? Только что очень тяжелая пиротехника, запрещенная в Мариуполе, минуты 3-4 работала. Реально тяжелая, низкочастотная. Я такого с начала войны не слышал... Это что? Салют по поводу какого-то назначения? День рождения какого-то крутого мента? Как-то странно...
показати весь коментар
11.08.2021 21:05 Відповісти
А это брат д'ерьмака сделал скидку за должность. Гуляют за маржу!)
показати весь коментар
11.08.2021 21:18 Відповісти
Неожиданная версия! Зеленский назначил Скакуна врио главы Харьковской ОГА - Цензор.НЕТ 5386 Но, могу принять как единственную. Клянусь- реально тяжело грохотало, непривычно, уже давно такого не слышал.
показати весь коментар
11.08.2021 21:22 Відповісти
Тиг-дин! Тиг-дин! І ти Голова ОДА! Зеленский назначил Скакуна врио главы Харьковской ОГА - Цензор.НЕТ 9408
показати весь коментар
11.08.2021 21:06 Відповісти
Скакунов на переправе, таки, меняют. Зеленский назначил Скакуна врио главы Харьковской ОГА - Цензор.НЕТ 442
показати весь коментар
11.08.2021 21:08 Відповісти
Я уже давно переживаю за Женю Лясого. Он будет генералом?
показати весь коментар
11.08.2021 21:10 Відповісти
Думаю , лисий поміняє оце , ну що зараз . Мабуть , домовились . Бо вже б давно очолював яку-небудь авіацію .
показати весь коментар
12.08.2021 03:55 Відповісти
Ігрун призначив скакуна...
показати весь коментар
11.08.2021 21:14 Відповісти
ОСЕЛ назначил скакуна в ОДА, прям зеленый Калигула. Зеленский назначил Скакуна врио главы Харьковской ОГА - Цензор.НЕТ 950
показати весь коментар
11.08.2021 21:18 Відповісти
зеСКАКУН
показати весь коментар
12.08.2021 03:50 Відповісти
Скакун змінив Кучера та Пастуха в Харківський ОДА, моторошно уявити на кого далі чекати харків'янам!)))
показати весь коментар
12.08.2021 09:30 Відповісти
Наш през нічого не переплутав: точно призначив коня? а казав, що лава запасних коротка.
показати весь коментар
12.08.2021 15:13 Відповісти
пастух кучер и скакун Зеленський призначив Скакуна т.в.о. голови Харківської ОДА - Цензор.НЕТ 3773
показати весь коментар
12.08.2021 18:09 Відповісти
 
 