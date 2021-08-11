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Зеленский назначил послов в Лихтеншейне, Сан-Марино и Андорре
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов Украины Лихтеншейне, Сан-Марино и Андорре. Все трое послов назначены по совместительству.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, посол Украины в Швейцарии Артема Рыбченко назначен послом в Лихтенштейне по совместительству.
Посол Украины в Италии Ярослав Мельник назначен послом в Сан-Марино по совместительству.
Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев назначен послом в Андорре по совместительству.
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+6 vitaliymkua
показать весь комментарий11.08.2021 22:30
+4 Игорь Васечкин f37cf7d2
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+2 Ksenia VB
показать весь комментарий11.08.2021 22:33
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