Зеленский назначил послов в Лихтеншейне, Сан-Марино и Андорре

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов Украины Лихтеншейне, Сан-Марино и Андорре. Все трое послов назначены по совместительству.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, посол Украины в Швейцарии Артема Рыбченко назначен послом в Лихтенштейне по совместительству.

Посол Украины в Италии Ярослав Мельник назначен послом в Сан-Марино по совместительству.

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев назначен послом в Андорре по совместительству.

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