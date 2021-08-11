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Зеленський призначив послів у Ліхтеншейні, Сан-Марино й Андоррі
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський призначив послів України в Ліхтеншейні, Сан-Марино й Андоррі. Всіх трьох послів призначено за сумісництвом.
Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, посла України у Швейцарії Артема Рибченка призначено послом у Ліхтенштейні за сумісництвом.
Посла України в Італії Ярослава Мельника призначено послом у Сан-Марино за сумісництвом.
Посла України в Іспанії Сергія Погорельцева призначено послом в Андоррі за сумісництвом.
Топ коментарі
+6 vitaliymkua
показати весь коментар11.08.2021 22:30
+4 Игорь Васечкин f37cf7d2
показати весь коментар11.08.2021 22:33
+2 Ksenia VB
показати весь коментар11.08.2021 22:33
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