Зеленський призначив послів у Ліхтеншейні, Сан-Марино й Андоррі

Президент України Володимир Зеленський призначив послів України в Ліхтеншейні, Сан-Марино й Андоррі. Всіх трьох послів призначено за сумісництвом.

Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, посла України у Швейцарії Артема Рибченка призначено послом у Ліхтенштейні за сумісництвом.

Посла України в Італії Ярослава Мельника призначено послом у Сан-Марино за сумісництвом.

Посла України в Іспанії Сергія Погорельцева призначено послом в Андоррі за сумісництвом.

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