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Андорра (1) Зеленський (17387) Ліхтенштейн (19) посол (1006)

Зеленський призначив послів у Ліхтеншейні, Сан-Марино й Андоррі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський призначив послів у Ліхтеншейні, Сан-Марино й Андоррі

Президент України Володимир Зеленський призначив послів України в Ліхтеншейні, Сан-Марино й Андоррі. Всіх трьох послів призначено за сумісництвом.

Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, посла України у Швейцарії Артема Рибченка призначено послом у Ліхтенштейні за сумісництвом.

Посла України в Італії Ярослава Мельника призначено послом у Сан-Марино за сумісництвом.

Посла України в Іспанії Сергія Погорельцева призначено послом в Андоррі за сумісництвом.

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Топ коментарі
+6
Воно працює.
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11.08.2021 22:30
+4
крутые страны... бывал в Сан-Марино - просто крепость на горке.... туда нужен посол?)
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11.08.2021 22:33
+2
Може і не треба було...
Це ж зайві витрати.
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11.08.2021 22:33
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Воно працює.
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11.08.2021 22:30 Відповісти
Воно торгануло непотрібними, але ексклюзивними посадими, які ми утримуємо із своїх податків.
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11.08.2021 23:59 Відповісти
аха!так працює что не ровен час послов в подворотнях назначать начнёт!благо президентский бюджет позволяет,никаких тебе тормозов все в тряпочку молчат что общественность что налоплательщики и опозицию по ходу тоже устраивает. Зеленський призначив послів у Ліхтеншейні, Сан-Марино й Андоррі - Цензор.НЕТ 7424 Зеленський призначив послів у Ліхтеншейні, Сан-Марино й Андоррі - Цензор.НЕТ 8243
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12.08.2021 00:36 Відповісти
Може і не треба було...
Це ж зайві витрати.
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11.08.2021 22:33 Відповісти
а он их назначил "по совместительству" ))) т.е. сэкономит на спичках ))))
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11.08.2021 22:52 Відповісти
крутые страны... бывал в Сан-Марино - просто крепость на горке.... туда нужен посол?)
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11.08.2021 22:33 Відповісти
Зеленский послал послов. Зеленский назначил послов в Лихтеншейне, Сан-Марино и Андорре - Цензор.НЕТ 3280
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11.08.2021 22:35 Відповісти
А посла при НАТО уже назначили? Или для Украины НАТО - фигня , недостойная внимания?
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11.08.2021 22:36 Відповісти
Лихтенштейн. Мало того, что название забавное. Мне непонятно почему его Фюрер германского народа не оприходовал, в раздел "Приход". Хотя бы- для коллекции. А ещё я помню, что эти князья имеют какие-то территориальные претензии к Чехии. Зеленский назначил послов в Лихтеншейне, Сан-Марино и Андорре - Цензор.НЕТ 9947 Или- к Словакии. Не важно. Но- имеют! В свете этого интересно: какой у них процент евреев, в народонаселении? Тогда станет понятно почему Фюрер возиться не захотел. Ну и... претензии к чехам/словакам.
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11.08.2021 22:40 Відповісти
До чехів, і не територіальні, а майнові. Таких майнових претензій представників старої аристократії до ******** країн Європи дуже багато, але жодна з них не правомірна і не мала і не буде мати успіху.
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11.08.2021 23:40 Відповісти
и зарплаты наверно не промах...живут же люди
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11.08.2021 22:40 Відповісти
Найважливіші призначення. А скільки дерев посадив, чомусь мовчить.
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11.08.2021 22:59 Відповісти
Лихтеншейн - это посол ? Или страна ?
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11.08.2021 23:01 Відповісти
это из футбольного комментария - "с трудом вырвали очко у Лихтенштейна"...
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11.08.2021 23:54 Відповісти
Просто ганьба! Країни, розвинуті багаті країни не мають посольств у цих пупсах, а об'єднують в посольствах більших сусідів, напр. Андора-Іспанія, Сан-Марино-Італія, Ліхтенштейн-Австрія ітп. А наша влада дуже моральна, якщо відкриває такі посольства тільки для того, щоб продати такі жирні посади за кеш бажаючим "видатним дипломатам". А, напр. в Ірпені, з населенням, у 90k(!!), не можуть відкрити пологове відділення, вже не кажучи про пологовий будинок.
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11.08.2021 23:55 Відповісти
😀😀😀

Зеленський призначив послів у Ліхтеншейні, Сан-Марино й Андоррі - Цензор.НЕТ 5921
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12.08.2021 00:04 Відповісти
Ти новину читав?.. Там тих більших послів за сумісництвом і призначили.
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12.08.2021 01:37 Відповісти
Чукча не читатель?..
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12.08.2021 01:41 Відповісти
Так послов и назначили по совместительству в эти карликовые государства. И при чем здесь Ирпень? У вас есть мэр?
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12.08.2021 06:02 Відповісти
А че. Делать ничего не надо. Деньги текут. Плюс там возможно офшоры и нужны смотрящие.
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12.08.2021 00:27 Відповісти
убери из текста ,,возможно"и всё станет на свои места(в смысле буде мысль логичной и законченной) : )
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12.08.2021 00:42 Відповісти
А зачем эти дармоеды там ?Лихтенштейна мог бы дела вести посол швейцарии или австрии. андоры испании или франции. Проедиш эти страны и незаметиш а дармоедов нужно кормить с казны
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12.08.2021 01:03 Відповісти
А ти новину читав? Вони й ведуть.
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12.08.2021 01:48 Відповісти
'Проедиш ','незаметиш '-и где вас набирают таких- ни читать , ни писать не умеете. Как ты Андорру можешь проехать и не заметить? Если эта Андорра в горах находится и туда нужно ехать специально?
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12.08.2021 06:07 Відповісти
В Італії є два українські посольства,в Римі і в Мілані.Українці,які працюють в Сан Маріно є «приписані»до Риму.Це 400км по відстані.Але не це гірше.Найгірше,це є те що ця «прописка»була формальною,тому що приїзжаєш в Рим,а тобі роблять круглі очі»чого ти приперлася,тобі до Мілану ближче»,приїжаєш в Мілан»ти належиш до римськаї юрисдикції-їдь туда».Моя знайома виходила заміж,так її три місяці пуляли з Риму до Мілану,поки вона,вже сильно вагітна,не почала верещати:»я більше нікуди не поїду і буду сидіти тут поки не врожу».Я приїхала в Рим голосувати за Ющенка,не пам'ятаю,який то був рік,цілу ніч в дорозі,щоб добратися до того Риму,вистояла гігантську чергу,щоб попасти в посольство,а на самому порозі працівниця посольства подивилася в мої документи і каже:»нічо не знаю,їдь в Мілан» і не пустила мене.Але таке скотське відношення українських посольств до українських громадян дуже змінилося,в кращу сторону,за Порошенка.Власне за його президентства укр.посольство перестало бути «непробиваємою фортецею».Якщо Зе,по інерції,чи по якихось інших своїх мотивах,продовжує справу,яку почав робити Петро,то це є добре.
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12.08.2021 01:29 Відповісти
Квартал разрастается а харчеваться надо же где то. Через год посмотреть что они наработали кому послуги дали и сколько потратили.Но аудит это не про зеленых они его как черт ладана боятся. Пропадем с такой системой.
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12.08.2021 06:42 Відповісти
 
 