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США продемонстрируют РФ и Китаю способность решать серьезные проблемы, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

США продемонстрируют РФ и Китаю способность решать серьезные проблемы, - Байден

Президент США Джо Байден призвал показать другим странам, в том числе России и Китаю, умение решать серьезные проблемы совместно с другими демократическими странами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в ходе видеоконференции с представителями местных властей, его слова приводит ТАСС.

Американский лидер отметил, что ранее другие государства сомневались в том, что Вашингтон может что-то сделать, в частности, в начале текущего года Ирландия заявляла, что Соединенные Штаты не могут вести за собой и "даже не могут справиться с коронавирусом".

Байден добавил, что члены НАТО и G7 также говорили о неспособности США "делать дела".

Он подчеркнул, что Россия и Китай отвечают "автократией, поскольку демократии не могут объединиться".

Байден призвал сообща решать серьезные проблемы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время встречи Байден и Зеленский обсудят вопросы политики, безопасности и экономики, - Кулеба

"Мы должны продемонстрировать, что можем делать дела", — заключил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о попытках России и Китая убедить мир в упадке Соединенных Штатов. По его словам, Москва и Пекин как публично, так и в частном порядке доказывают, что США переживают не лучшие времена. Россия вместе с Китаем пытаются убедить другие страны в том, что лучше связать будущее с их видением мира, чем с американским демократическим.
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Топ комментарии
+7
Единственное что сделал Байден после прихода к власти, отобрал трубу у Украины. Они сделали это разом. С другой демократической страной. Так что не надо ля ля.
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12.08.2021 07:19
+5
Что он там решил? Северный поток-2 уже считай достроен.. решатель хренов
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12.08.2021 07:28
+5
Ага, просто фонтан решений. "Решение" по Афганистану просто феерическое - дураки, поверившие американским сказкам про де-талибизацию, демократическое развитие и сильную экономику - так вот, часть их уже лежит в земле без голов, а часть умоляет спасти их и вывезти из страны, потому что они присоединятся к первым. Про Украину, Будапештский меморандум, СП-2 - даже напоминать тут нечего. Байден показал, что на этой планете прав тот, кто наглее и сильнее! Вот они и решают все проблемы МЕЖДУ СОБОЙ. Наплевал Иран на санкции - скоро его включат в клуб ядерных стран.
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12.08.2021 08:13
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Пустомеля...
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12.08.2021 07:13 Ответить
Абамківець дєда Джо виявився таким самим тріплом як і його шеф нєгра. Від дєрьмократів толку немає .
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12.08.2021 08:17 Ответить
А ТИМ ЧАСОМ...

Зеленский указом еще на шаг приблизил Украину к НАТО
Зеленский хочет упростить вступление в НАТО
"ХВИЛЯ"
12.08.2021 06:00:00
Президент Владимир Зеленский поставил подпись под указом "О Стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года".

Об этом сообщается на сайте президента.

Цель подписания указа - реализация курса Украины на вступление в Североатлантический Альянс и улучшение его поддержки гражданами страны. Согласно указу, госорганы должны донести населению содержание и практическую ценность членства в НАТО, доказать необходимость введения реформ для этого.

Планируется оповещать граждан о госполитике относительно вступления в НАТО посредством освещения этого в учебных программах образовательных учреждений, привлечения экспертов к планированию, анализу и оценке достижения поставленных целей по членству в Альянсе.

В Офисе президента ожидают, что перечисленные в Стратегии шаги поспособствуют повышению поддержки курса Украины на присоединение к НАТО со стороны населения и международного сообщества.

Зеленский поручил Кабмину за 3 месяца выполнить разработку и утверждение плана по реализации Стратегии. Планируется создать тематический сайт для новостей о реформах и мероприятиях по интеграции в НАТО, публикация информационно-просветительских материалов.
👍👍👍
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12.08.2021 07:15 Ответить
За счет отторжения захваченных территорий? пусть тока заiкнеться...
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12.08.2021 08:26 Ответить
Единственное что сделал Байден после прихода к власти, отобрал трубу у Украины. Они сделали это разом. С другой демократической страной. Так что не надо ля ля.
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12.08.2021 07:19 Ответить
Германия ещё в 2011 году, сразу после цунами и взрывов японских АЭС приняла решение о демонтаже всех немецких атомных электростанций. И немедленно начали процесс, который к 2013-2014 году стал совершенно необратимым. А источники электроэнергии надо чем-то заменить. Рашка уже поставляла газ. Более того - газопроводы ещё совок строил, и газ поставлял. Это было ещё при президенте США Джеймсе Картере. А может и при Джеральде Форде. И уж точно при Рональде Рейгане, которому это не помешало помочь совку развалиться.
Поставки газа в Германию - это, казалось бы, наркотическая игла для немцев. Но это в намного бОльшей степени садит на иглу саму Рашку. Потому что Германия, как и другие страны Европы, неуклонно переходит на возобновляемую энергию, солнечную энергию, энергию ветра и т.д., на электротранспорт. Это колоссальный по объёмам работ процесс,поэтому для него нужно время. И ведь по мере осуществления этих планов потребность в газе будет снижаться. А будет ли снижаться потребность Рашки в валюте? Нет, она будет расти. А валютные поступления будут падать, как падали всё время. Что в такой ситуации делает нормальная страна? Она наращивает международные связи, наращивает экспорт продукции, а не сырья. Но на мировой рынок путь Рашке заказан - только сырьё. Они перекрыли себе кислород сами. Пока Рашка не вернёт Крым, не прекратит войны, включая войну против Украины на Донбассе, пока не ответит за преступления - путь на мировой рынок бензоколонке заказан.
Х#@ло создавало - и создало ситуацию, когда экспорт сырья - это смерть Рашки,как раньше смерть совка. А неэкспорт - тем более смерть. Это только вопрос времени.
Открывая трубу на Германию, Рашка попадает в намного более глубокую зависимость, чем Германия, Европа, мировое демократическое сообщество.
Что касается Украины, то ответственность за состояние дел здесь теперь в намного более серьёзной степени ложится на Германию и США, причём ответственность, от которой нельзя отвертеться. Как бы кому этого не хотелось.
Ещё раз:
газопроводы на Запад вовсю строились ещё во времена Брежнева, и после него. Запад за это время сделал колоссальный скачок вперёд, благодаря Демократии, Конкуренции, Открытости, Международного сотрудничества с целью технического прогресса. А совок, который от всего этого отказался - сдох. Не помог и экспорт нефти и газа.
Вот точно так же это не поможет Рашке. Её ждёт развал. А далее - образование независимых, суверенных, демократических республик. Это долгий процесс, и безболезненным он не будет. Но страдать - это не просто удел рашкинцев - это их расплата за те мерзости, которые они уже натворили и пока продолжают творить.
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12.08.2021 08:00 Ответить
"Не торговать смерть, торговать смерть." А кто мешает торговать, всякой другой продукцией? Да она и так торгует, первый экспортёр зерна например. Долги и золотовалютный запас и ВВП в пределах нормы. И уж совсем совсем непонятно, зачем ей преобразовываться в независимые демократические республики? Это, что каждой такой микрореспублике надо создавать свои экономики, охрану правопорядка, оборону, медицину, образование, науку, финансовую систему, торговую логистику, энергетику и т.д? И толкаясь локтями стараться всплыть выше других таких же республичек. А тогда почему же Украина так стремится в новый союз, хотя бы в роли 28й республики? Может потому, что жить в союзе дешевле и выгодней? Или как? Я человек тёмный, ничего не понимаю. Спасибо.
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12.08.2021 09:43 Ответить
И ещё заодно вдогонку один вопросик. Почему это, потребность в газе будет снижаться? CH4+2O2=CO2+2H2O Это самая наизеленейшая формула сгорания метана. А продуты нефтехимии, стройматериалы, трубы, теплицы поликарбонатные, зонтики, игрушки, шины, плинтуса, мебель, одежду, удобрения, уже, что тоже из ветра по ночам будут делать? Да газ уже сейчас дефицитный, и скоро многим слаборазвитым странам станет недоступен из-за цены.
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12.08.2021 10:02 Ответить
И вдогоночку ответик. Потому что рециклинг в Европе скоро вплотную приблизится к 100%, и то, чтотделалось из нефти и газа - получают из вторсырья.
Что касается метана и его сгорания - то в формуле на выходе есть СО2, а выбросы этого газа уже к 2030 году Европа сократит на целых 55%. И это означает, что получаемый из Рашки метан превратят не в тепло, а в что-то очень дорогое. Мерсы какие-нибудь. 20 штук продадут, а 1 штуку отдадут Рашке за газ. Рашка будет скакать от радости. Так что, скакуасы, судьба ваша плачевна.
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12.08.2021 10:45 Ответить
Нас всё время пугают всякими катаклизмами. Еще недавно винили в глобальном потеплении фреон из холодильников. Дескать из-за него образуются озоновые дыры и всякие неприятности. А вот тебе формула фотосинтеза. 6СО2 + 6Н2О → С6Н12О6 + 6О2¬, т.е. это процесс образования под действием света из углекислого газа и воды и урожая. Пища наша, она зависит от наличия СО. А всё остальное, это от лукавого. Я и словов то таких запомнить не могу мерчендайзеры маркетинги, тьфу... Денег на карбоновых налогах кому то хочется содрать побольше вот они и придумывают вред от углекислого газа. Я уж промолчу про вулканы и коров которые пердят этим газом. А надо людям, всего лишь посадить миллиард деревьев взамен вырубленных. Всё равно к этому и придём когда круг замкнётся.
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12.08.2021 10:59 Ответить
Мы, светлые, завсегда вам, тёмным, всё объясним, но вам не дойдёт.
Всё, что согнано в кучу кнутом, всегда разбегается.
Пшеница - это сырьё.
То, что у вас называют "пределом нормы" - в цивилизованных странах отстой. Евросоюз - добровольное объединение с целью укрепления демократии и экономики каждой из стран. Британия посчитала, что у них демократия особенная, как и экономика. И вышла. Причём никто её не бомбил. Как Ичкерию, где погибло больше людей, чем их погибло в Хиросиме - и только потому
Вот и НАТО, куда загоняют отнюдь не силой - надо соответствовать демократическим критериям, в том числе, например, низкому уровню коррупции.
Чтобы "участвовать" в России - ничему соответствовать не надо - надо либо грабить и заносить в Кремль, или молчать в тряпочку, пока Кремль грабит. А ведь такое "молчание" никогда и нигде вечным не было и не будет... Всему приходит конец - и вам придёт. СССР пионэрам пример.
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12.08.2021 10:17 Ответить
Омар Хаям, лет 700 назад, сказанул, ничто не вечно под луной. Я с ним согласен. Всё распадается, формируется постоянно. И Россия тоже не вечна. Но в этой очереди на распад у неё предпоследнее место. Она совершенствуется, укрепляется, улучшается и сама природа на её стороне. Сейчас когда она окрепла, ту Ичкерию и палкой не выгонишь из федерации, а когда страна была аморфным образованием, то все старались всплыть над другими. Этот газ, он РФ не в вреден, а полезен. Лучше когда что то есть чем тогда когда чего то нет. И когда больше, то это лучше чем когда меньше. Я так думаю.
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12.08.2021 10:34 Ответить
)))) "Природа на её стороне" - это перл недели. Но не оригинальный - где-то я это слышал - это то ли цитата из Х#$@ла, то ли из подх#@лошной Скабеевой. )))))
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12.08.2021 10:47 Ответить
Ты не мог этого не слышать, потому, что на поверхности этот факт. Все об этом знают и говорят вслух.
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12.08.2021 11:02 Ответить
))))) О таком бреде говорят лишь голоса в ваших головах.
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12.08.2021 11:31 Ответить
А, что опять не так? Какие такие аргументы у тебя насчет голосов и бреда? Разве это не природа миллионы лет, заботливо копила, консервировала в своих недрах углеводороды для РФ? Её только за это надо любить, благодарить и относиться к ней с умилением. Я уж не говорю про современные берёзки на её поверхности.
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12.08.2021 13:03 Ответить
Мне нравится Польша, где нет никаких нефти и газа, и где люди живут лучше, чем в России, где есть нефть, газ и прочее дерьмо, которое при малейшей возможности Кремль доливает кровью.
И мне тем более нравится Украина, которая хочет быть с теми, с кем Польша, а не с Россией, с которой, при всех её уранах и газах - не хочет быть НИКТО в мире.
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12.08.2021 13:16 Ответить
Все, що віками копила природа, не належить Московії, бо Московія -- це Московська і Рязанська області, а далі окупована територія, яку Москва грабує до цієї пори. Скільки вже років грабує -- не більше 500 років. Ще будуть переміни...
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12.08.2021 15:35 Ответить
Ниже пожалуйста прочтите.
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12.08.2021 16:54 Ответить
Вообще то на сегодня тема про любовььь в мои планы не входила. Я собирался про углекислый газ поговорить. Узнать хотел, почему не боятся им газировать пиво Балтику, Пепси колу и другие напитки, но при этом боятся его в стратосфере. Ну ладно. Про любовьь, так про любовь, мне всё равно про что. Так вот. Мне тоже нравится Польша. Нравится её народ, её история, её короли. И кто знает, как бы повернулась история, если бы лет 400 назад когда Россия переживала смутное время, Поляки таки удержались бы в Москве. Россия бы легла под папу, стала бы католической, сегодня была бы Европейской, умной, богатой и красивой державой, да ещё и с нефтью газом и прочим дерьмом. Но то такое..., в истории не бывает сослагательных наклонений. Мне так же нравится и Украина, причём и та которая хочет быть с теми с кем Польша, но особенно нравится та её разумная, рациональная часть, которая хочет быть с Россией при всех её уранах и газах. Украина хочет быть с теми или с этими. Украина тянется и на Запад и на Восток. Это у всех так, такой закон жизни, когда меньшее тянется к большему. Вот и Буряты и Калмыки и Коряки, они тоже сделали свой выбор. Захотели быть со всеми теми с кем сформировалась Российская федерация. Так вот, это моё предисловие посвящено основному вопросу. Отчего ты надеешься и считаешь, что все эти Марийцы, Чукчи, Якуты, Кабардинцы и Лезгины, вдруг, захотят, всё бросить и кинуться в пучину штормового моря жизни в одиночное плавание? Какой такой толчок они должны получить, что бы совершить такое неразумное действие? Почему они должны порвать свою веками сложившуюся, налаженную, относительно благополучную общественно политическую формацию, с тесно переплетёнными судьбами множества народов, с межнациональными связями, браками, культурами? Почему надо дробиться? Кто их угнетает? Зачем? Что это даст? Какой смысл? Ничего не понимаю.
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12.08.2021 16:53 Ответить
Не хочется дискутировать. Для этого надо иметь 47 хромосом. Просто подождём.
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12.08.2021 17:06 Ответить
Ни по химии ни по биологии ни по политэкономии, ты не на один вопрос не ответил. То тебе не хромосом не хватает, а аргументов для дискуссии. Хм, цунами на АЭС.
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12.08.2021 17:18 Ответить
Кстати не знаешь, куда Степан Демура, подевался?
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12.08.2021 17:22 Ответить
Ну насчет "единственное" - я не согласен. Чего стоят только лишь поощрение тотального беззакония и триллион уже выброшенный на велфер потомственной гопоты? И еще четыре на подходе? Бензин будет по 10 баксов, вопрос только когда - к концу первого срока или второго?
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12.08.2021 08:06 Ответить
А гривня будет по 50 или по 100? Слышал такое от пороховаты. Позавчера предвкушал, как приеду в Киев, как обменяю доллары 1:100, як накуплю рошенок, та як наїмся!..
Хрєн. Курс на місці. Зеленський з командою роблять саме те, що треба робити: земля, суди, і т.д. - і як засіб боротьбя з кризою - розбудова інфраструктури. Класичний підхід, який працював у всіх без виключення країнах, які зараз живуть на порядки краще, ніж перед подібними кроками.
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12.08.2021 10:53 Ответить
Ну, дай боже нашому теляті та вовка з'їсти.
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12.08.2021 15:46 Ответить
Ідіть, ідіть, телята, гризіть вовка. Бо один з цих вовків, якого ви вибирали, справжній бандерівець і колишній мер Чорткова - зараз цибулю і капусту на чужих городах краде. Тільки не кажіть, що не чули про цей скандал.
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12.08.2021 16:02 Ответить
Не ну не любишь шоколад то ешь говно.
Только не удивляйся что в нормальной компании тебя нах.й посылают.
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12.08.2021 22:26 Ответить
Несомненно Байден более активный чем Обама, и более ясно мыслящий чем популист Трамп. На фоне популиста Трампа даже шмаркля выглядел не так отвратительно.
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12.08.2021 07:25 Ответить
Просто, Обама и Трамп говорили то, что думали, а Байден говорит то, что смог запомнить.
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12.08.2021 07:28 Ответить
Як кажуть - Таке життя.
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12.08.2021 07:53 Ответить
Маразм до дєда вже прийшов.
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12.08.2021 08:18 Ответить
Это от "Цензора" новость урезана. Всё правильно дедушка говорит. Это их тёрки.

США продемонструють РФ і Китаю здатність вирішувати серйозні проблеми, - Байден - Цензор.НЕТ 9631
Байден уверен, что Конгресс США поднимет потолок госдолга и не допустит дефолта

Республиканцы в свою очередь заявили, что не поддержат повышение потолка госдолга, если президент и демократы не согласятся сократить расходы или принять другие меры по сокращению долга
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12.08.2021 09:35 Ответить
Что он там решил? Северный поток-2 уже считай достроен.. решатель хренов
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12.08.2021 07:28 Ответить
Всё как обычно - болтовня в Future Indefinite США продемонстрируют РФ и Китаю способность решать серьезные проблемы, - Байден - Цензор.НЕТ 9454
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12.08.2021 07:36 Ответить
Є два методи управління - авторитарний і демократичний.
Прихильники авторитарного стилю управління ******* батога, а прихильники демократичного стилю ******* свободу.
Який стиль ефективніший видно по ВВП на душу населення в кожній країні. Також існує багато показників для аналізу ефективності систем управління.
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12.08.2021 07:51 Ответить
Є два методи управління - авторитарний і демократичний.
Авторитарный правитель просто промолчит, тогда как демократическому политику придётся врать своим избирателям.
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12.08.2021 08:00 Ответить
ти прихильник авторитаризму?
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12.08.2021 09:10 Ответить
Меняете ли вы каждые 4 года своего зубного врача, а жене гинеколога?
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12.08.2021 09:37 Ответить
Нет, капитана футбольной команды менять не нужно до 65 лет. Это поднимет команду с колен.
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12.08.2021 11:33 Ответить
Мда-с. Жалкое зрелище. Сначала обосрался а теперь щеки надувает. Не проще ли не обсыраться публично?
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12.08.2021 08:01 Ответить
Да, нехорошо у Трампа вышло. Ещё и посадить могли. Какой позор...
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12.08.2021 11:33 Ответить
Он что, вам в штаны насрал?
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12.08.2021 22:25 Ответить
США продемонстрируют РФ и Китаю способность решать серьезные проблемы, - Байден - Цензор.НЕТ 5821 США продемонстрируют РФ и Китаю способность решать серьезные проблемы, - Байден - Цензор.НЕТ 7822
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12.08.2021 08:06 Ответить
Уже который год демонстрируют, особенно росийи.
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12.08.2021 08:07 Ответить
Ага, просто фонтан решений. "Решение" по Афганистану просто феерическое - дураки, поверившие американским сказкам про де-талибизацию, демократическое развитие и сильную экономику - так вот, часть их уже лежит в земле без голов, а часть умоляет спасти их и вывезти из страны, потому что они присоединятся к первым. Про Украину, Будапештский меморандум, СП-2 - даже напоминать тут нечего. Байден показал, что на этой планете прав тот, кто наглее и сильнее! Вот они и решают все проблемы МЕЖДУ СОБОЙ. Наплевал Иран на санкции - скоро его включат в клуб ядерных стран.
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12.08.2021 08:13 Ответить
Наявність ЯЗ не забезпечує перебування в клубі ядерних держав.
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12.08.2021 09:13 Ответить
1. Авганістану самому ворушитися, щось робити не треба , нє ??
2. Ядерні держави це ті, які мають ядерні технології. Себто атомні електростанції включно.
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12.08.2021 09:37 Ответить
продемонстрируют РФ ...
Помогут нам выгнать врага из Крыма и Донбасса?
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12.08.2021 08:29 Ответить
Они свою задачу выполнили,подогнали границы НАТО почти вплотную к рф,дальнейшее продвижение нецелесообразно так как чревато возможными конфликтами.Нас оставят как буфер (без статуса),но прозападный,как площадку для политических решений.Сегодня мы дали Украине 100 FGM-148 Javelin,а завтра накачаем её военкой по самое немогу и для этого статус НАТО не обязателен.
Нам просто надо проснуться,они выполняют свои задачи.
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12.08.2021 08:58 Ответить
Судя по стилю Байден - родственник Зеленского?
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12.08.2021 08:40 Ответить
друзякі
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12.08.2021 09:13 Ответить
Байден видосики не умеет записывать.
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12.08.2021 10:24 Ответить
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о попытках России и Китая убедить мир в упадке Соединенных Штатов. - задолго до заявлений "блина " американского ,реально это продемонстрировал рашист оккупируя часть Грузии и часть Украины .По факту американское "ла-ла-ла" типа зарплаты украинским учителям по 4000 ,но зелеными
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12.08.2021 08:54 Ответить
Да ....Х#йло дорого заплатил за Крым и Донбасс скрутило его от молитв дедушки.
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12.08.2021 08:58 Ответить
Не знаю почему, но такие заявы вызывают смех ))))))
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12.08.2021 09:04 Ответить
Грішно сміятись над хворими.

США продемонструють РФ і Китаю здатність вирішувати серйозні проблеми, - Байден - Цензор.НЕТ 9486
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12.08.2021 09:18 Ответить
ПРОСТО ПРИ ВСТРЕЧЕ ПРИСТРЕЛИ ПУТИНА !!!
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12.08.2021 09:10 Ответить
З пальця ?? США продемонструють РФ і Китаю здатність вирішувати серйозні проблеми, - Байден - Цензор.НЕТ 8881
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12.08.2021 09:39 Ответить
С РУЧКИ ПИСТОЛЕТА !)
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12.08.2021 09:45 Ответить
США продемонструють РФ і Китаю здатність вирішувати серйозні проблеми, - Байден - Цензор.НЕТ 8405
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12.08.2021 11:45 Ответить
Пока США демонстрируют только пи***больство и невыгодные Украине решения. Мало дела много слов
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12.08.2021 10:29 Ответить
НА ЗАХИСТ БАЙДЕНА ВИСТУПИВ ТРАМП. В 2020 РОЦІ. Цитую Дойче Веллє:

"Трамп заявил, что военные США должны покинуть Афганистан к Рождеству
08.10.2020

Ранее советник президента США по нацбезопасности анонсировал сокращение контингента в Афганистане к началу 2021 года. Теперь глава Белого дома указал, что американские солдаты вернутся домой к Рождеству.
Президент США Дональд Трамп заявил, что все американские военные, несущие службу в Афганистане, должны быть выведены из страны до 25 декабря. Об этом глава Белого дома написал в Twitter в среду, 7 октября."

Тобто, рішення про вивід військ з Афганістану - це не Байден.
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12.08.2021 17:13 Ответить
 
 