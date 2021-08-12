США продемонструють РФ і Китаю здатність вирішувати серйозні проблеми, - Байден

Президент США Джо Байден закликав показати іншим країнам, зокрема Росії та Китаю, вміння вирішувати серйозні проблеми спільно з іншими демократичними країнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час відеоконференції з представниками місцевої влади, його слова наводить ТАСС.

Американський лідер зазначив, що раніше інші держави сумнівалися в тому, що Вашингтон може щось зробити, зокрема, на початку поточного року Ірландія заявляла, що Сполучені Штати не можуть вести за собою і "навіть не можуть впоратися з коронавірусом".

Байден додав, що члени НАТО і G7 також говорили про нездатність США "робити справи".

Він підкреслив, що Росія і Китай відповідають "автократією, оскільки демократії не можуть об'єднатися".

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Байден закликав спільно вирішувати серйозні проблеми.

"Ми повинні продемонструвати, що можемо робити справи", - уклав він.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про спроби Росії і Китаю переконати світ у занепаді Сполучених Штатів. За його словами, Москва і Пекін як публічно, так і в приватному порядку доводять, що США переживають не найкращі часи. Росія разом з Китаєм намагаються переконати інші країни в тому, що краще зв'язати майбутнє з їхнім баченням світу, ніж з американським демократичним.