США продемонструють РФ і Китаю здатність вирішувати серйозні проблеми, - Байден
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Президент США Джо Байден закликав показати іншим країнам, зокрема Росії та Китаю, вміння вирішувати серйозні проблеми спільно з іншими демократичними країнами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час відеоконференції з представниками місцевої влади, його слова наводить ТАСС.
Американський лідер зазначив, що раніше інші держави сумнівалися в тому, що Вашингтон може щось зробити, зокрема, на початку поточного року Ірландія заявляла, що Сполучені Штати не можуть вести за собою і "навіть не можуть впоратися з коронавірусом".
Байден додав, що члени НАТО і G7 також говорили про нездатність США "робити справи".
Він підкреслив, що Росія і Китай відповідають "автократією, оскільки демократії не можуть об'єднатися".
Байден закликав спільно вирішувати серйозні проблеми.
"Ми повинні продемонструвати, що можемо робити справи", - уклав він.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про спроби Росії і Китаю переконати світ у занепаді Сполучених Штатів. За його словами, Москва і Пекін як публічно, так і в приватному порядку доводять, що США переживають не найкращі часи. Росія разом з Китаєм намагаються переконати інші країни в тому, що краще зв'язати майбутнє з їхнім баченням світу, ніж з американським демократичним.
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Зеленский указом еще на шаг приблизил Украину к НАТО
Зеленский хочет упростить вступление в НАТО
"ХВИЛЯ"
12.08.2021 06:00:00
Президент Владимир Зеленский поставил подпись под указом "О Стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года".
Об этом сообщается на сайте президента.
Цель подписания указа - реализация курса Украины на вступление в Североатлантический Альянс и улучшение его поддержки гражданами страны. Согласно указу, госорганы должны донести населению содержание и практическую ценность членства в НАТО, доказать необходимость введения реформ для этого.
Планируется оповещать граждан о госполитике относительно вступления в НАТО посредством освещения этого в учебных программах образовательных учреждений, привлечения экспертов к планированию, анализу и оценке достижения поставленных целей по членству в Альянсе.
В Офисе президента ожидают, что перечисленные в Стратегии шаги поспособствуют повышению поддержки курса Украины на присоединение к НАТО со стороны населения и международного сообщества.
Зеленский поручил Кабмину за 3 месяца выполнить разработку и утверждение плана по реализации Стратегии. Планируется создать тематический сайт для новостей о реформах и мероприятиях по интеграции в НАТО, публикация информационно-просветительских материалов.
👍👍👍
Поставки газа в Германию - это, казалось бы, наркотическая игла для немцев. Но это в намного бОльшей степени садит на иглу саму Рашку. Потому что Германия, как и другие страны Европы, неуклонно переходит на возобновляемую энергию, солнечную энергию, энергию ветра и т.д., на электротранспорт. Это колоссальный по объёмам работ процесс,поэтому для него нужно время. И ведь по мере осуществления этих планов потребность в газе будет снижаться. А будет ли снижаться потребность Рашки в валюте? Нет, она будет расти. А валютные поступления будут падать, как падали всё время. Что в такой ситуации делает нормальная страна? Она наращивает международные связи, наращивает экспорт продукции, а не сырья. Но на мировой рынок путь Рашке заказан - только сырьё. Они перекрыли себе кислород сами. Пока Рашка не вернёт Крым, не прекратит войны, включая войну против Украины на Донбассе, пока не ответит за преступления - путь на мировой рынок бензоколонке заказан.
Х#@ло создавало - и создало ситуацию, когда экспорт сырья - это смерть Рашки,как раньше смерть совка. А неэкспорт - тем более смерть. Это только вопрос времени.
Открывая трубу на Германию, Рашка попадает в намного более глубокую зависимость, чем Германия, Европа, мировое демократическое сообщество.
Что касается Украины, то ответственность за состояние дел здесь теперь в намного более серьёзной степени ложится на Германию и США, причём ответственность, от которой нельзя отвертеться. Как бы кому этого не хотелось.
Ещё раз:
газопроводы на Запад вовсю строились ещё во времена Брежнева, и после него. Запад за это время сделал колоссальный скачок вперёд, благодаря Демократии, Конкуренции, Открытости, Международного сотрудничества с целью технического прогресса. А совок, который от всего этого отказался - сдох. Не помог и экспорт нефти и газа.
Вот точно так же это не поможет Рашке. Её ждёт развал. А далее - образование независимых, суверенных, демократических республик. Это долгий процесс, и безболезненным он не будет. Но страдать - это не просто удел рашкинцев - это их расплата за те мерзости, которые они уже натворили и пока продолжают творить.
Что касается метана и его сгорания - то в формуле на выходе есть СО2, а выбросы этого газа уже к 2030 году Европа сократит на целых 55%. И это означает, что получаемый из Рашки метан превратят не в тепло, а в что-то очень дорогое. Мерсы какие-нибудь. 20 штук продадут, а 1 штуку отдадут Рашке за газ. Рашка будет скакать от радости. Так что, скакуасы, судьба ваша плачевна.
Всё, что согнано в кучу кнутом, всегда разбегается.
Пшеница - это сырьё.
То, что у вас называют "пределом нормы" - в цивилизованных странах отстой. Евросоюз - добровольное объединение с целью укрепления демократии и экономики каждой из стран. Британия посчитала, что у них демократия особенная, как и экономика. И вышла. Причём никто её не бомбил. Как Ичкерию, где погибло больше людей, чем их погибло в Хиросиме - и только потому
Вот и НАТО, куда загоняют отнюдь не силой - надо соответствовать демократическим критериям, в том числе, например, низкому уровню коррупции.
Чтобы "участвовать" в России - ничему соответствовать не надо - надо либо грабить и заносить в Кремль, или молчать в тряпочку, пока Кремль грабит. А ведь такое "молчание" никогда и нигде вечным не было и не будет... Всему приходит конец - и вам придёт. СССР пионэрам пример.
И мне тем более нравится Украина, которая хочет быть с теми, с кем Польша, а не с Россией, с которой, при всех её уранах и газах - не хочет быть НИКТО в мире.
Хрєн. Курс на місці. Зеленський з командою роблять саме те, що треба робити: земля, суди, і т.д. - і як засіб боротьбя з кризою - розбудова інфраструктури. Класичний підхід, який працював у всіх без виключення країнах, які зараз живуть на порядки краще, ніж перед подібними кроками.
Только не удивляйся что в нормальной компании тебя нах.й посылают.
Байден уверен, что Конгресс США поднимет потолок госдолга и не допустит дефолта
Республиканцы в свою очередь заявили, что не поддержат повышение потолка госдолга, если президент и демократы не согласятся сократить расходы или принять другие меры по сокращению долга
Прихильники авторитарного стилю управління ******* батога, а прихильники демократичного стилю ******* свободу.
Який стиль ефективніший видно по ВВП на душу населення в кожній країні. Також існує багато показників для аналізу ефективності систем управління.
Авторитарный правитель просто промолчит, тогда как демократическому политику придётся врать своим избирателям.
2. Ядерні держави це ті, які мають ядерні технології. Себто атомні електростанції включно.
Помогут нам выгнать врага из Крыма и Донбасса?
Нам просто надо проснуться,они выполняют свои задачи.
"Трамп заявил, что военные США должны покинуть Афганистан к Рождеству
08.10.2020
Ранее советник президента США по нацбезопасности анонсировал сокращение контингента в Афганистане к началу 2021 года. Теперь глава Белого дома указал, что американские солдаты вернутся домой к Рождеству.
Президент США Дональд Трамп заявил, что все американские военные, несущие службу в Афганистане, должны быть выведены из страны до 25 декабря. Об этом глава Белого дома написал в Twitter в среду, 7 октября."
Тобто, рішення про вивід військ з Афганістану - це не Байден.