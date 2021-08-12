Порошенко раскритиковал налоговые новации власти: Они вводят "презумпцию виновности" для каждого украинца
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Налоговые инициативы власти не просто ухудшают условия для малого и среднего бизнеса, а фактически вводят "презумпцию виновности" для каждого налогоплательщика.
Об этом заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью на телеканале "Думская", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Порошенко жестко раскритиковал законопроект 5600 и отметил, что власть хочет обложить налоговой нагрузкой средний класс, который только начал восстанавливаться после коронавирусных локдаунов.
"Мы точно за него не будем голосовать, но мы сделаем все возможное для того, чтобы он не прошел, потому что это ухудшение условий для малого и среднего бизнеса, работающих на упрощенной системе налогообложения", - подчеркнул Порошенко.
"Представьте себе, что все, кто сейчас будет хотеть приобрести квартиру или жилье, на которое они накапливали десятки лет, сейчас будут платить на 20% больше в виде налогов. Это, что значит - что у нас люди такие богатые? Что у нас молодое поколение, которое вступает в жизнь и через ипотеку рассчитывало купить себе квартиру, первое жилье, сейчас должно из карманов вытаскивать дополнительных 20%?", - говорит Порошенко.
"Инициатива, которая вышла только сейчас и она за пределами законопроекта 5600, это вообще издевательство над украинским народом. Они собираются ввести налоги на расходы. Если простой человек решил что-то потратить, то желанное Зеленским полицейское государство имеет возможность постучать не к олигарху Коломойскому, не к коррупционеру-министру, а к простому человеку", - возмущается пятый Президент.
"У нас есть Конституция, и по Конституции у нас есть презумпция невиновности. Каждый гражданин до того времени, пока через суд не будет доказана его вина, является невиновным. Они говорят: это ты доложен объяснить, где ты взял деньги, а мы тебе поверим или не поверим. А это значит, что каждого предпринимателя, каждого налогоплательщика и каждого гражданина они пытаются подвесить на крючок. Кто так делал? Диктаторы", - убежден Порошенко.
"Для чего? Потому друзьям все, врагам - закон. Они принимают такой закон, по которому могут зайти в дом к каждому и сказать - ну, объясни мне источник происхождения, возбуждаем уголовное дело и в тюрьму. Или, если не хочешь идти в тюрьму, 18% ты заплатишь за оценку всего, что ты имеешь. Это в условиях бедной страны! Я считаю, что это 100% издевательства над налогоплательщиками", - убежден Петр Порошенко.
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И только у нас, и в таких же недоразвитых территориях, у челов появляются дворцы, недвижимость за границей, личные автопарки, миллионные и миллиардные счета, слитки золота..., а хозяева этого добра имеют право молчать в тряпочку и жить спокойно.
В чем проблема для добропорядочного гражданина?
Только коррупционеры, взяточники,всякие дельцы, контрабандисты и прочие нехорошие люди, естественно, против проверок. На воре шапка горит