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Порошенко раскритиковал налоговые новации власти: Они вводят "презумпцию виновности" для каждого украинца

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Порошенко раскритиковал налоговые новации власти: Они вводят

Налоговые инициативы власти не просто ухудшают условия для малого и среднего бизнеса, а фактически вводят "презумпцию виновности" для каждого налогоплательщика.

Об этом заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью на телеканале "Думская", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Порошенко жестко раскритиковал законопроект 5600 и отметил, что власть хочет обложить налоговой нагрузкой средний класс, который только начал восстанавливаться после коронавирусных локдаунов.

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"Мы точно за него не будем голосовать, но мы сделаем все возможное для того, чтобы он не прошел, потому что это ухудшение условий для малого и среднего бизнеса, работающих на упрощенной системе налогообложения", - подчеркнул Порошенко.

"Представьте себе, что все, кто сейчас будет хотеть приобрести квартиру или жилье, на которое они накапливали десятки лет, сейчас будут платить на 20% больше в виде налогов. Это, что значит - что у нас люди такие богатые? Что у нас молодое поколение, которое вступает в жизнь и через ипотеку рассчитывало купить себе квартиру, первое жилье, сейчас должно из карманов вытаскивать дополнительных 20%?", - говорит Порошенко.

"Инициатива, которая вышла только сейчас и она за пределами законопроекта 5600, это вообще издевательство над украинским народом. Они собираются ввести налоги на расходы. Если простой человек решил что-то потратить, то желанное Зеленским полицейское государство имеет возможность постучать не к олигарху Коломойскому, не к коррупционеру-министру, а к простому человеку", - возмущается пятый Президент.

"У нас есть Конституция, и по Конституции у нас есть презумпция невиновности. Каждый гражданин до того времени, пока через суд не будет доказана его вина, является невиновным. Они говорят: это ты доложен объяснить, где ты взял деньги, а мы тебе поверим или не поверим. А это значит, что каждого предпринимателя, каждого налогоплательщика и каждого гражданина они пытаются подвесить на крючок. Кто так делал? Диктаторы", - убежден Порошенко.

"Для чего? Потому друзьям все, врагам - закон. Они принимают такой закон, по которому могут зайти в дом к каждому и сказать - ну, объясни мне источник происхождения, возбуждаем уголовное дело и в тюрьму. Или, если не хочешь идти в тюрьму, 18% ты заплатишь за оценку всего, что ты имеешь. Это в условиях бедной страны! Я считаю, что это 100% издевательства над налогоплательщиками", - убежден Петр Порошенко.
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Топ комментарии
+36
в общем то правильно сказал . добавить нечего
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12.08.2021 12:47
+27
Розумна людина. І він гідний бути сьомим президентом України
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12.08.2021 12:48
+20
Хроника одного президента

‎12.‎08.‎2021
Полный организационный кризис в МВД. Монастырский явно не тянет в организационном плане. Хотя лишив министра возможности кадровых решений и организационных выводов, заставив согласовывать расходы МВД с ОПУ, которое большую часть средств перенаправляет по своему усмотрению... Монастырский просто кукла изображающий министра МВД.

Еще один классический пример катастрофических провалов Зеленского во внешнеполитическом спектре. Молдова договорилась с РФ о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, о беспошлинной торговле, о снятии тех ограничений, которые возникли для российских экспортеров. В ответ Россия готова к поставкам молдавской сельхозпродукции на российский рынок.
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12.08.2021 12:47
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Всё говорит о том, что украинский народ должен отказаться от услуг СЛУГ и больше не подпускать их к управлению государством, только инфицированный совдепией нарид ,под лозунги "Серп крепостным " ,"Молот рабочим", может во власть выбрать гибридных совдеповцев Порошенко розкритикував податкові новації влади: Вони вводять "презумпцію винуватості" для кожного українця - Цензор.НЕТ 8912
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12.08.2021 14:59 Ответить
Глупо в годы войны держать Депутатов Рады и их помощников, которые могут на фронте защищать государство Украина ,а не работать на российское военное командование
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12.08.2021 15:13 Ответить
слуги народа = ГОВНО
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12.08.2021 15:59 Ответить
Да ТЫ первый, ввёл проверку паспортов на Новой Почте. При покупке более 15 000. Так что - НЕ ГУНДИТЕ тут.
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13.08.2021 05:19 Ответить
Порошенко пусть поинтересуется налоговыми законами нормальных стран. В США, каждый доллар потраченный или вложенный куда-то нужно объяснить,он должен быть "чистым", с понятным и четким "происхождением". Это нормально.
И только у нас, и в таких же недоразвитых территориях, у челов появляются дворцы, недвижимость за границей, личные автопарки, миллионные и миллиардные счета, слитки золота..., а хозяева этого добра имеют право молчать в тряпочку и жить спокойно.
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13.08.2021 09:05 Ответить
В США ты хрен новую машину купишь, тут же сосед позвонит в налоговую и к тебе придут "гости".
В чем проблема для добропорядочного гражданина?
Только коррупционеры, взяточники,всякие дельцы, контрабандисты и прочие нехорошие люди, естественно, против проверок. На воре шапка горит
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13.08.2021 09:09 Ответить
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