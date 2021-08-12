Порошенко раскритиковал налоговые новации власти: Они вводят "презумпцию виновности" для каждого украинца

Налоговые инициативы власти не просто ухудшают условия для малого и среднего бизнеса, а фактически вводят "презумпцию виновности" для каждого налогоплательщика.

Об этом заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью на телеканале "Думская", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Порошенко жестко раскритиковал законопроект 5600 и отметил, что власть хочет обложить налоговой нагрузкой средний класс, который только начал восстанавливаться после коронавирусных локдаунов.

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"Мы точно за него не будем голосовать, но мы сделаем все возможное для того, чтобы он не прошел, потому что это ухудшение условий для малого и среднего бизнеса, работающих на упрощенной системе налогообложения", - подчеркнул Порошенко.

"Представьте себе, что все, кто сейчас будет хотеть приобрести квартиру или жилье, на которое они накапливали десятки лет, сейчас будут платить на 20% больше в виде налогов. Это, что значит - что у нас люди такие богатые? Что у нас молодое поколение, которое вступает в жизнь и через ипотеку рассчитывало купить себе квартиру, первое жилье, сейчас должно из карманов вытаскивать дополнительных 20%?", - говорит Порошенко.

"Инициатива, которая вышла только сейчас и она за пределами законопроекта 5600, это вообще издевательство над украинским народом. Они собираются ввести налоги на расходы. Если простой человек решил что-то потратить, то желанное Зеленским полицейское государство имеет возможность постучать не к олигарху Коломойскому, не к коррупционеру-министру, а к простому человеку", - возмущается пятый Президент.

"У нас есть Конституция, и по Конституции у нас есть презумпция невиновности. Каждый гражданин до того времени, пока через суд не будет доказана его вина, является невиновным. Они говорят: это ты доложен объяснить, где ты взял деньги, а мы тебе поверим или не поверим. А это значит, что каждого предпринимателя, каждого налогоплательщика и каждого гражданина они пытаются подвесить на крючок. Кто так делал? Диктаторы", - убежден Порошенко.

"Для чего? Потому друзьям все, врагам - закон. Они принимают такой закон, по которому могут зайти в дом к каждому и сказать - ну, объясни мне источник происхождения, возбуждаем уголовное дело и в тюрьму. Или, если не хочешь идти в тюрьму, 18% ты заплатишь за оценку всего, что ты имеешь. Это в условиях бедной страны! Я считаю, что это 100% издевательства над налогоплательщиками", - убежден Петр Порошенко.