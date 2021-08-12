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Оккупанты завтра откроют КПВВ "Еленовка"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Оккупанты завтра откроют КПВВ

Завтра, 13 августа, террористы "ДНР" откроют движение через пункт пропуска "Еленовка" возле оккупированного Донецка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

Пересечь линию соприкосновения на въезд и выезд можно будет с 9:00 до 16:30.

Для выезда из оккупированных территорий нужно иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории. Для въезда необходимо заранее получить разрешение так называемого "межведомственного штаба ДНР".

При въезде на оккупированную часть Донецкой области нужно заполнить бланк-согласие "на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования". Либо, при желании, можно сдать экспресс-тест на коронавирус стоимостью около 1900 рублей (730 гривен). При этом въезжающим рекомендуют позаботиться о наличии российских рублей, поскольку обменных пунктов на КПП "Еленовка" нет. Результаты теста можно получить в течение 15 минут.

В случае отрицательного результата нужно дать согласие на 14-дневную самоизоляцию дома. При положительном результате теста - человека направят в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.

Читайте: По городам ОРДЛО ездят мобильные пункты для агитации и подготовки голосования в российскую Госдуму, – правозащитник Лисянский. ВИДЕО

При въезде на территорию свободной Украины необходимо сдавать экспресс-тест на антиген коронавируса и устанавливать мобильное приложение "Дій. Вдома", которое контролирует самоизоляцию.

Если тестирование показало негативный результат на COVID-19, то человеку не нужно уходить на самоизоляцию. Кроме того, самоизоляция досрочно прекращается в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, который проведен после пересечения КПВВ. Самоизоляцию также не нужно проходить людям, у которых есть документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, или справки 063-О о первой прививке по курсу вакцинации. 

Однако украинские пограничники не будут принимать во внимание вакцинацию препаратом "Спутник V", потому что эта вакцина не была включена Всемирной организацией здравоохранения в перечень для использования в чрезвычайных ситуациях. Срок самоизоляции составляет 10 дней и начинается через 72 часа с момента пересечения КПВВ.

Также читайте: Боевики продолжают блокировать КПВВ на линии разграничения: полноценный пропуск осуществляется только в Станице Луганской, - штаб ООС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Ну нарешті кармільци привезуть на кравчучках щось поїсти, бо ми тут зовсім охляли.
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12.08.2021 13:19
+2
И на карантин на две недели, с проживанием в отеле с оплатой 100 баксов в день... Это, кстати, нормальная практика во многих странах.
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12.08.2021 13:14
+2
Рублі в них там і паспорти кацапські,а поїдуть по українські пенсії.Може поставте їм банкомат перед виїздом,щоб вони не напрягались дивитись на хохлів,яких ненавидять?
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12.08.2021 13:20
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Правила форума Совет форумчан
И на карантин на две недели, с проживанием в отеле с оплатой 100 баксов в день... Это, кстати, нормальная практика во многих странах.
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12.08.2021 13:14 Ответить
Ты чего? Дыровцы таких денег в руках никогда не держали Оккупанты завтра откроют КПВВ "Еленовка" - Цензор.НЕТ 5708
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12.08.2021 13:19 Ответить
Так это ж добровольно. Могут не ехать.
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12.08.2021 13:20 Ответить
для них доллары табу
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12.08.2021 17:04 Ответить
Значит им будет легче с ними расставаться. А "нет ножек - нет мультиков".
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12.08.2021 17:05 Ответить
Ну нарешті кармільци привезуть на кравчучках щось поїсти, бо ми тут зовсім охляли.
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12.08.2021 13:19 Ответить
Похоже "кормильцы" с кравчучками приедут к нам в Мариуполь затариваться. Ну все, пипец, на выходных в супермаркетах армагеддон будет и банкоматы пустые.
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12.08.2021 14:43 Ответить
Ну капец тогда(( Прям распирает от счастья((
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12.08.2021 14:50 Ответить
Рублі в них там і паспорти кацапські,а поїдуть по українські пенсії.Може поставте їм банкомат перед виїздом,щоб вони не напрягались дивитись на хохлів,яких ненавидять?
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12.08.2021 13:20 Ответить
От гривен они не отказываются, банкоматы потрошат на раз-два.
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12.08.2021 14:44 Ответить
для них тесты бесплатны
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12.08.2021 13:31 Ответить
Напрасно. Это тоже за деньги тех, кто налоги платят. А они ведь не платят.
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12.08.2021 13:46 Ответить
Надо закрыть все КПВВ ле на 20. После этого срока если сильно будут упрашивать, то можно открыть.
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12.08.2021 13:44 Ответить
мы очень рады, шо АНТИ-держава беспокоится о территориях ,которые никогда не будут Украиной... Окупанти завтра відкриють КПВВ "Оленівка" - Цензор.НЕТ 6255 Окупанти завтра відкриють КПВВ "Оленівка" - Цензор.НЕТ 925 Окупанти завтра відкриють КПВВ "Оленівка" - Цензор.НЕТ 3084
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12.08.2021 14:02 Ответить
 
 