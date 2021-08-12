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Окупанти завтра відкриють КПВВ "Оленівка"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Окупанти завтра відкриють КПВВ

Завтра, 13 серпня, терористи "ДНР" відкриють рух через пункт пропуску "Оленівка" біля окупованого Донецька.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".

Перетнути лінію зіткнення на в'їзд і виїзд можна буде з 9:00 до 16:30.

Для виїзду з окупованих територій потрібно мати реєстрацію на підконтрольній Україні території. Для в'їзду необхідно заздалегідь отримати дозвіл так званого "міжвідомчого штабу ДНР".

При в'їзді на окуповану частину Донецької області потрібно заповнити бланк-згоду "на направлення  в стаціонарне відділення установи охорони здоров'я для проведення обстеження". Або, при бажанні, можна здати експрес-тест на коронавірус вартістю близько 1900 рублів (730 гривень). При цьому особам, які в'їжджають, рекомендують подбати про наявність російських рублів, оскільки обмінних пунктів на КПП "Оленівка" немає. Результати тесту можна отримати протягом 15 хвилин.

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У разі негативного результату потрібно дати згоду на 14-денну самоізоляцію вдома. У разі позитивного результату тесту - людину направлять у лікарняний стаціонар для проведення подальшого обстеження.

При в'їзді на територію вільної України необхідно здавати експрес-тест на антиген коронавірусу і встановлювати мобільний застосунок "Дій. Вдома", яке контролює самоізоляцію.

Якщо тестування показало негативний результат на COVID-19, то людині не потрібно йти на самоізоляцію. Крім того, самоізоляція достроково припиняється в разі отримання негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, який проведено після перетину КПВВ. Самоізоляцію також не потрібно проходити людям, у яких є документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ в перелік дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, або довідки 063-О про перше щеплення за курсом вакцинації.

Однак українські прикордонники не будуть брати до уваги вакцинацію препаратом "Спутник V", тому що ця вакцина не була включена Всесвітньою організацією охорони здоров'я до переліку для використання в надзвичайних ситуаціях. Термін самоізоляції становить 10 днів і починається через 72 години з моменту перетину КПВВ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Ну нарешті кармільци привезуть на кравчучках щось поїсти, бо ми тут зовсім охляли.
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12.08.2021 13:19
+2
И на карантин на две недели, с проживанием в отеле с оплатой 100 баксов в день... Это, кстати, нормальная практика во многих странах.
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12.08.2021 13:14
+2
Рублі в них там і паспорти кацапські,а поїдуть по українські пенсії.Може поставте їм банкомат перед виїздом,щоб вони не напрягались дивитись на хохлів,яких ненавидять?
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12.08.2021 13:20
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И на карантин на две недели, с проживанием в отеле с оплатой 100 баксов в день... Это, кстати, нормальная практика во многих странах.
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12.08.2021 13:14 Відповісти
Ты чего? Дыровцы таких денег в руках никогда не держали Оккупанты завтра откроют КПВВ "Еленовка" - Цензор.НЕТ 5708
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12.08.2021 13:19 Відповісти
Так это ж добровольно. Могут не ехать.
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12.08.2021 13:20 Відповісти
для них доллары табу
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12.08.2021 17:04 Відповісти
Значит им будет легче с ними расставаться. А "нет ножек - нет мультиков".
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12.08.2021 17:05 Відповісти
Ну нарешті кармільци привезуть на кравчучках щось поїсти, бо ми тут зовсім охляли.
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12.08.2021 13:19 Відповісти
Похоже "кормильцы" с кравчучками приедут к нам в Мариуполь затариваться. Ну все, пипец, на выходных в супермаркетах армагеддон будет и банкоматы пустые.
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12.08.2021 14:43 Відповісти
Ну капец тогда(( Прям распирает от счастья((
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12.08.2021 14:50 Відповісти
Рублі в них там і паспорти кацапські,а поїдуть по українські пенсії.Може поставте їм банкомат перед виїздом,щоб вони не напрягались дивитись на хохлів,яких ненавидять?
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12.08.2021 13:20 Відповісти
От гривен они не отказываются, банкоматы потрошат на раз-два.
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12.08.2021 14:44 Відповісти
для них тесты бесплатны
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12.08.2021 13:31 Відповісти
Напрасно. Это тоже за деньги тех, кто налоги платят. А они ведь не платят.
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12.08.2021 13:46 Відповісти
Надо закрыть все КПВВ ле на 20. После этого срока если сильно будут упрашивать, то можно открыть.
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12.08.2021 13:44 Відповісти
мы очень рады, шо АНТИ-держава беспокоится о территориях ,которые никогда не будут Украиной... Окупанти завтра відкриють КПВВ "Оленівка" - Цензор.НЕТ 6255 Окупанти завтра відкриють КПВВ "Оленівка" - Цензор.НЕТ 925 Окупанти завтра відкриють КПВВ "Оленівка" - Цензор.НЕТ 3084
показати весь коментар
12.08.2021 14:02 Відповісти
 
 