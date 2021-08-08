Бойовики продовжують блокувати КПВВ на лінії розмежування: повноцінний пропуск здійснюється тільки в Станиці Луганській, - штаб ООС
За рішенням командувача Об'єднаних сил все контрольні пункти в'їзду-виїзду для пропуску громадян через лінію розмежування на Донбасі повністю відкриті з боку підконтрольної Україні території. Водночас, з семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється тільки в "Станиці Луганській".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.
Зазначається, що пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00. Однак, рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України.
Навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблоковують рух тільки для окремих громадян, двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю. У ці дні лінію розмежування в контрольному пункті перетнули 645 осіб та 91 транспортний засіб до тимчасово окупованої частини Донеччини, водночас 601 особа та 97 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.
З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській". Пасажиропотік там загалом залишається на рівні попереднього періоду. Варто зазначити, що з моменту зміни правил перетину лінії розмежування, пов'язаних з карантином, відмічається зменшення у двічі пасажиропотоку в бік контрольованої території. Загалом за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 11 903 особи, а на контрольовану територію – 12 548 осіб.
Під час заходів контролю прикордонники виявили 4 особи, які прямували на контрольовану територію за частково підробленими документами. До Нацполіції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень.
Через КПВВ "Новотроїцьке" проїхало 2 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем. Міжнародний Комітет Червоного Хреста для населення тимчасово окупованої території України доправив будівельні матеріали. Загальна вага гуманітарної допомоги склала близько 35,4 тон", - уточнили в повідомленні.
У штабі ООС нагадали, що з 5 серпня в контрольних пунктах змінено умови перетину лінії розмежування пов'язані з карантином.
"Громадяни України, які підлягають самоізоляції під час слідування на контрольовану територію, зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи "Вдома". У разі неможливості встановлення мобільного додатка вони підлягають обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування окрім цього необхідно мати поліс страхування, - підкреслили в штабі ООС.
Військові зазначили, що зараз діє широкий перелік категорій громадян, до яких самоізоляція не застосовується. З повним переліком категорій осіб, які не підлягають самоізоляції, можна ознайомитися завчасно. Також самоізоляція припинятиметься в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту, який проведено після перетину КПВВ.
Також обов’язковою умовою залишається проходження температурного скринінгу та перебування в КПВВ у захисній масці (респіраторі) із дотриманням соціальної дистанції.
Будь ласка, зачекайте...
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На въезд.
Еленовка - 601 + 97 автомобилей
Мост в Станице - 12548
Также самоизоляция прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения КПВВ Источник: https://censor.net/ru/n3281485
Каждый тест 500 - 750 грн.
https://twitter.com/tZEinform/status/1424181139544084481?s=20 С 09.04.2021 г. официальные данные о количестве заболевших занижаются. С 06.06.2021 г. официальные данные о количестве умерших занижаются С 04.06.2021 г. стандартные тесты ПЦР в государственных лабораторных центрах не проводились
херню пороть(сову на глобус натягивать) полтора года довбасці и ополченці снимают свою пенсию без выезда с ОРДЛО (через Приват) Банкоматы на КПВВ - бред. Всем у кого закончились арты ощада продлили бессрочно, нах надо ехать? Государство в смартфоне.
"Выплата пенсий на неподконтрольных территориях не проводится, - говорится в сообщении Минсоцполитики. - У органов государственной власти есть данные только о том, сколько пенсионеров было до оккупации и сколько из них уже хоть раз обращались за пенсией на подконтрольной территории".
В министерстве напоминают, что с декабря 2015 года выплата пенсий для жителей ОРДЛО осуществляется через Ощадбанк с помощью двух мобильных подразделений, которые предоставляют банковские услуги внутренне перемещенным лицам и жителям населенных пунктов, находящихся почти на линии разграничения сторон.
Что из этого следует?
невеждВаси
Из резервации ДНРа через КПВВ Еленовка может выехать гражданин Украины с пропиской на территории "большой" Украины. Т.е Местное быдло не выпускают и поэтому банкоматы никому не нужны. Весь поток прёт через Гоптовку (Харьков) или Меловое (Луганская обл) стоимость проезда с оплатой всех услуг (Дию можно не ставить. штраф за въезд 50%) порядка 5-7 тысяч время в пути примерно 30 часов.
Автобусы идут от "Дров" в Киеве.
Те что Владимир верВольфович чавкал в американском посольстве на День независимости?
И все эти бурятские шахтеры лягут удобрять донецкий чернозем или свои бурятские степи.
А оставшиеся в живых "восставшие против киевской хунты" мрази вернутся в свои курные болотные деревни.
И вся эта ватная донбасская ******* сдастся и жирным гноем вырвется на наши просторы. А вырвется она обязательно. Ибо резервация, где их держат с одной стороны - поребрик, а с другой - бойцы ВСУ, усилиями "русского мира" стала совершенно не пригодной для жизни. И когда граница, наконец-то исчезнет, вся эта продажная падаль снова переметнется на ту сторону, где можно поживиться.
И говно бурным потоком хлынет через открывшиеся шлюзы в наш огород.
Станет нашими соседями по дому, коллегами по работе и попутчиками в транспорте.
Будет смердеть перегаром и матоговорящим наречием, засерать землю лушпайками и окурками.
Будет вымогать денег на опохмел на детских майданчиках и на свою никчемную жизнь.
Будет требовать выплат как участникам АТО. И компенсаций за за то, что война, которую они звали в свой дом, его таки и разрушила. За то, что государство не смогло остановить "русский мир", за который они воевали и убивали нас. Призывать к амнистии и милосердию. И их же, конечно, простят, разве не так?
Оно будет требовать услышать их пьяный голос и квотирования их ущемленного сообщества в органах власти.
Будет заседать в парламенте, решая судьбу страны. Тянуть ее в уютное ватное болото.
Спрятав в погреб автомат с опустевшим рожком, мусора пойдут в патрульную полицию - служить за страх, а не за совесть. Смывшие кровь с локтей депутаны регионов через гуманный суд восстановятся на державной службе - уничтожать державу. А утершие свой черный рот попы пойдут в журналисты на телевидение, просвещать нас светом правды и гуманизма. А мы будем их слушать и подчиняться, не так ли?
Они будут требовать к себе уважения за пережитые ними тяготы и лишения: "а ты слышал, как ревут грады из твоего двора?" Брехать, как их обстреливала Украина.
Будут мстить нам за свое предательство. Оскорблять, избивать и резать тех, кто грудью закрывал от них Украину с 2014. А на суде взывать к жалости, как к жертвам. Как не пожалеть сирот, убивших родителей? И их же пожалеют, ведь верно?
Они будут воровать, грабить и убивать, потому что делать что-то другое они, если и умели, то уже давно разучились.
И будут дальше вопить о нарушении их прав и нежелании власти идти им навстречу. Смотреть на тебя, как на говно. Как на источник своего скотского существования. И будут сосать пустую сиську бюджета. А мы будем их содержать. Мы же не звери, правда же?
А самое страшное то, что тот, кто будет против нашествия этой быдлоты, будет считаться фашистом.
И это то, чего я боюсь больше, чем самой войны.
То ж добре. А від нас випускати потрібно без обмежень, тільки назад не впускати.